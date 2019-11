In vacanza con la Sharing Economy

Uno degli ultimi trend in fatto di vacanze è condividere le spese con altre persone per non sacrificare il portafogli. Tramite la condivisione è possibile dividere la somma tra diverse persone, ad esempio affittando la stessa casa. Non sorprende che negli ultimi anni siano nati diversi servizi con questa filosofia, come i car sharing di Bla Bla Car. L'aspetto più amato è la capacità di non rinunciare a un'attività e, al tempo stesso, condividere non solo le spese ma anche le esperienze. Ecco perché Yescapa.it è un punto di riferimento nell'ampio mondo della Sharing Economy grazie alla possibilità di offrire o cercare un camper a noleggio.

Il sistema è semplice e intuitivo: il proprietario di un camper si iscrive alla piattaforma, propone un annuncio personale decidendo tutte le condizioni, incontra il viaggiatore per consegnargli le chiavi e prendere la somma pattuita. Sono tante le tappe disponibili, in diversi luoghi d'Italia, così che gli aspiranti vacanzieri possano provare una nuova avventura con un camper da guidare in qualsiasi luogo essi vogliano. Al termine, basterà restituire le chiavi al proprietario e lasciare il veicolo come trovato. Questa soluzione è ottimale per i vacanzieri che vogliono risparmiare il costo del noleggio da una ditta specializzata ma anche per i proprietari di camper stufi di tenerlo parcheggiato e desiderosi di un guadagno extra. Il sito garantisce la verifica degli utenti, un servizio clienti rapido e un'assicurazione multi-rischio così che entrambe le parti siano protette e sicure. Anche Zizoo.it offre una possibilità simile ma cambiando settore, la piattaforma tratta infatti di barche a noleggio, con circa 21.000 barche assicurate e verificate in centinaia di destinazioni.

La prenotazione è gratuita e il preventivo è privo di costi nascosti, come spesso accade con altri siti. Chiunque può contattare il portale per noleggiare la propria barca, previo controllo, così come un vacanziere può provare l'ebbrezza di un viaggio in mare pur non avendo le competenze da skipper. Su Zizoo è possibile contare su una crew professionista che guiderà i clienti nella loro vacanza perfetta. Il futuro è la Sharing Economy: pratica, diretta e disponibile per tutti così che il viaggio dei propri sogni non resti più tale ma possa realizzarsi con un noleggio!