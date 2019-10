Risultato del voto in Umbria: il Consigliere sanremese Baggioli "Grande Lega e debacle del M5S"

“Risultato elezioni in Umbria: una grande Lega che appassiona più di un terzo dell'elettorato, una grande debacle per un M5S ed un PD azzoppato a causa di una manifesta incapacità nel governare il Paese, in preda, oramai, ad una forte recessione”.

Interviene in questo modo il Consigliere comunale di Forza Italia a Sanremo, Simone Baggioli, che prosegue: “Un plauso ai FdI che ha aumentato i consensi. Forza Italia da ricostruire e da evolvere mentre i moderati, pare, siano in estinzione. Si deve intervenire per salvare la specie voltando pagina con impegno e coraggio”.