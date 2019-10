Sanremo: il cucciolo Miky aspetta anche lui di avere una famiglia

Miky è un cucciolo di 3 mesi proveniente dalla Sicilia. Nato per strada, recuperato con la mamma, adesso è pronto per andare in adozione. Vispo e furbo, un gran coccolone. Chippato, vaccinato e sverminato, si trova in stallo a Sanremo.

Si affida con colloquio e preaffido.

Per informazioni potete telefonare a Susy 3483716591 o Barbara 3479300575. Se potete mandate un WhatsApp e verrete richiamati.

Progetto La Zampa Sul Cuore