Pieve di Teco: Valle Arroscia nello sgomento per il suicidio del Comandante Antonio Zappatore, indagini in corso

A Pieve di Teco, come tra tutti gli amici ed i colleghi, è stata una notte di interrogativi, dopo la scoperta del suicidio di Antonio Zappatore, Comandante della Stazione del piccolo centro della Valle Arroscia, nella sua abitazione di Valcona, frazione di Mendatica dove viveva con la compagna.

Nella casa isolata di Zappatore è stato un susseguirsi continuo di amici, parenti e ovviamente di colleghi che, non appena saputo si sono precipitati. Tra questi anche Giulio Tortorolo, ex comandante della stessa stazione, della quale Zappatore aveva assunto la direzione, dopo il ‘cambio della guardia’ per la pensione sopraggiunta del collega.

Zappatore si è impiccato ed a scoprire la tragedia è stata la compagna. Sul posto è intervenuto anche il personale medico del 118 ed un’ambulanza della Croce Bianca di Pornassio ma, purtroppo, per l’uomo non c’era più nulla da fare. Sono subito scattati gli accertamenti delle forze dell'ordine per determinare quali possano essere state le cause che hanno spinto il militare a togliersi la vita.

Antonio Zappatore era un Carabiniere esperto ed aveva prestato servizio in diverse caserme d’Italia oltre ad aver partecipato a missioni di pace all’estero. Al momento non si sa ancora se ha lasciato messaggi per la famiglia. La comunità di Pieve di Teco, ma anche quella di tutta la valle si sta stringendo attorno alla famiglia del Comandante che, seppur in un solo anno di conduzione della stazione, si era fatto apprezzare per le sue qualità professionali ed umane.