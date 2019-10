Bordighera: assunzione nel settore tecnico del Comune, scade il 27 ottobre il termine per partecipare al concorso

Scade il 27 ottobre il termine per partecipare al concorso per la copertura di un posto di istruttore tecnico da assegnare al settore del comune di Bordighera, con contratto a tempo indeterminato.

E’ richiesto, per l’ammissione al concorso, uno tra i seguenti titoli di studio:

- il diploma di geometra oppure di perito industriale in edilizia (ordinamento previgente);

- il diploma di maturità tecnologica ad indirizzo costruzioni, ambiente, territorio (nuovo ordinamento);

- i diplomi di Laurea (vecchio ordinamento) in Architettura o Ingegneria civile o Ingegneria edile o Ingegneria civile per la difesa del suolo e la pianificazione territoriale;

- la Laurea specialistica (nuovo ordinamento) in Architettura del paesaggio o Architettura e Ingegneria edile, Architettura o in Ingegneria civile;

- la Laurea magistrale (nuovo ordinamento) in Architettura del paesaggio o Architettura e Ingegneria edile, architettura o Ingegneria civile o Ingegneria dei sistemi edilizi o Ingegneria della sicurezza;

- la Laurea di primo livello triennale (nuovo ordinamento) in Scienze dell’architettura e dell’ingegneria civile o Ingegneria civile e ambientale;

- Laurea di primo livello triennale (nuovo ordinamento) in Scienze dell’architettura o Scienze tecniche dell’edilizia o Ingegneria civile e ambientale.

Il bando completo è consultabile online QUI.