Politiche sociali: 125mila euro per scongiurare l’allontanamento dei minori di famiglie in difficoltà economica

La Giunta della Regione Liguria, su proposta della Vicepresidente e assessore alle politiche sociali Sonia Viale, ha deliberato lo stanziamento di 125mila euro per il finanziamento dell’ottava fase del programma ‘Pippi’.

Il progetto (Programma Intervento per la Prevenzione dell’Istituzionalizzazione) intende intervenire a favore di famiglie che non possono provvedere, per motivi economici, alla crescita e alla cura dei figli, con l’obiettivo di evitare il rischio di allontanamento dei bambini dal nucleo familiare di origine. Regione Liguria cofinanzia gli interventi con 25mila euro di risorse regionali e 100mila euro a valere sul Fondo Nazionale Politiche Sociali.

“Con questa delibera puntiamo ad azzerare gli allontanamenti di minori dalle famiglie con problemi economici”, ha commentato la Vicepresidente e assessore regionale alle politiche sociali Sonia Viale. “L’allontanamento è una situazione che va evitata quando è possibile, per la quale è fondamentale la prevenzione. Il programma punta proprio a sostenere tramite i Servizi Sociali quei nuclei famigliari che per meri motivi economici, dovuti a povertà estreme che non garantiscono l’adeguata cura della prole, rischiano l’allontanamento dei minori. Con le risorse stanziate oggi riusciremo ad allargare ulteriormente gli ambiti di intervento”.

Le prime di sperimentazione del programma hanno riguardato il territorio delle Asl 1, 3 e 4, con i Distretti Sociosanitari 14,15, 18 e 19. In questa fase sono stati individuati il Distretto Sociosanitario 6 Bormide, con Comune capofila Cairo Montenotte (62.500 euro), e i Distretti Sociosanitari 8, 10, 12 e 13 extra Genova, con Comune capofila Busalla (62.500 euro).