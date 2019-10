“No Ius Soli” anche a Sanremo: grande partecipazione al gazebo di Fratelli d’Italia in centro (Foto)

La raccolta firme contro lo Ius Soli promossa da Fratelli d'Italia Sanremo è stata un successo a cui hanno dato un prezioso contributo tutte le persone che credono nelle nostre battaglie.

"Ci supportano - evidenzia FdI a Sanremo - mettendosi in fila per far sentire la propria voce contro una legge che di fatto 'prevede la cittadinanza automatica' per gli immigrati. Proprio per questo chiediamo al Presidente Mattarella di non promulgare questa legge, frutto di un governo abusivo, non votato e scelto da nessuno. E’ una questione delicata pertanto è necessario chiedere cosa ne pensano gli italiani e la sinistra sa molto bene che gli i italiani sono contrari. Insieme a Gianni Berrino presente al gazebo, abbiamo riscontrato una massiccia affluenza di cittadini che hanno sottoscritto la petizione voluta da Giorgia Meloni, addirittura fino a tarda sera".

"Noi saremo sempre contro tutte quelle proposte volte a distruggere la nostra identità, la nostra storia e la nostra sovranità. A Sanremo in un solo giorno abbiamo raccolto 650 firme per fermare la proposta di legge 'Boldrini'; di questo ringraziamo tutti i militanti che si sono attivati ed hanno organizzato il gazebo".