Qualche piccolo problema per i passeggeri di un treno diretto a Genova, che si è dovuto fermare in galleria poco prima di San Lorenzo al Mare, a causa di un guasto.

Qualche momento di apprensione per i passeggeri ma il convoglio, in pochi minuti è ripartito. Erano stati allertati anche i Vigili del Fuoco che, però sono prontamente rientrati. Dopo un breve stop in stazione, il treno è ripartito seppur con qualche minuto di ritardo.