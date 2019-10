Viaggio nel mondo degli Alcolisti Anonimi di Sanremo: “Problema sottovalutato, ci si ritrova storditi a casa con la bottiglia vuota e una vita triste chiusa intorno all'alcol”

Un bicchiere dopo l’altro, una bottiglia dopo l’altra e la vita si sbriciola in un continuo di stordimento e distacco dalla realtà. L’alcolismo è una delle dipendenze più difficili da riconoscere e, allo stesso tempo, più complessa da scacciare.

A Sanremo, Taggia e Ventimiglia c’è chi ha scelto la strada dell’auto aiuto per uscire da un mondo oscuro che distrugge piano piano la quotidianità. L’Associazione degli Alcolisti Anonimi è nata in Italia poco dopo la Seconda Guerra mondiale e si è presto diffusa per tutto lo stivale. Purtroppo c’è sempre qualcuno che ha bisogno per posare il bicchiere per l’ultima volta.

“A Sanremo è un problema molto presente ma anche sottovalutato e c’è poca informazione” ci dice un rappresentante dell’associazione che, ovviamente, desidera rimanere anonimo. “Siamo tutti volontari, lo facciamo come spirito di associazione - aggiunge - ci vediamo una volta alla settimana, i membri cambiano e i gruppi sono variabili. A Sanremo al momento siamo in due a essere presenti al gruppo ‘L’alba’ da molti anni, ma il problema dell’abuso di alcol non è mai esaurito, l’alcolista ha bisogno di un sostegno medico e di auto aiuto per capire che ha un problema e rimanerne lontano. A volte si vede qualcuno di nuovo, ma è difficile che ritorni. Io sono riuscito a smettere, mi sono fatto prendere per mano e sono riuscito a capire che potevo andare da solo ed essere indipendente”.

Il gruppo di Sanremo, così come gli altri liguri di Ventimiglia, Arma di Taggia, Savona, Genova, Chiavari e La Spezia e anche in tutta Italia, affrontano il difficile viaggio di uscita dall’alcolismo con la teoria dei 12 passi: 1- Abbiamo ammesso di essere impotenti di fronte alla dipendenza dal sesso e dall’amore e che le nostre vite erano divenute incontrollabili; 2- Siamo giunti a credere che un Potere più grande di noi avrebbe potuto riportarci alla ragione; 3- Abbiamo deciso di affidare la nostra volontà e le nostre vite alle cure di Dio, così come noi possiamo concepirlo; 4- Abbiamo proceduto ad un inventario morale profondo e coraggioso di noi stessi; 5- Abbiamo ammesso davanti a Dio, a noi stessi e ad un altro essere umano la natura esatta dei nostri torti; 6- Siamo giunti ad accettare, senza riserve, che Dio eliminasse tutti questi difetti del nostro carattere; 7- Abbiamo umilmente chiesto a Dio di porre rimedio alle nostre insufficienze; 8- Abbiamo fatto una lista di tutte le persone a cui abbiamo fatto del male e abbiamo deciso di fare ammenda verso queste persone; 9- Abbiamo fatto direttamente ammenda verso queste persone, quando possibile, salvo nei casi in cui questo avrebbe potuto recare danno a loro o ad altri; 10- Abbiamo continuato a fare il nostro inventario personale, e quando ci siamo trovati in torto lo abbiamo ammesso senza esitare; 11- Abbiamo cercato attraverso la preghiera e la meditazione, di migliorare il nostro contatto cosciente con un Potere più grande di noi, chiedendo solo di conoscere la Sua volontà per noi e di avere la forza di metterla in atto; 12- Avendo ottenuto per mezzo di questi passi, un risveglio spirituale, abbiamo cercato di trasmettere questo messaggio ai dipendenti dal sesso e dall’amore e di praticare questi princìpi in tutti i campi della nostra vita.

“L’esperienza dell'associazione mi è piaciuta - ci racconta ancora l’anonimo ex alcolista - ci aiuta a migliorare noi stessi con il percorso dei 12 passi e poi ci sono le tradizioni che aiutano a mantenerla unita”. Cosa si può fare per uscire dal tunnel dell’alcol? “Per smettere di bere bisogna prima toccare il fondo e poi chiedere aiuto. Il primo passo è accettare che l’alcol è più forte. È una dipendenza che si alimenta nel tempo, inizialmente non te ne accorgi e poi diventa un’abitudine senza rendersene conto. Un alcolista ha bisogno di bere appena si sveglia, insieme al caffè, poi si passa a bere sul lavoro e poi ci si ritrova a casa con la bottiglia vuota e una giornata triste chiusa intorno all’alcol. Incontrare gli altri per sapere come sono riusciti a smettere di bere è un passaggio importante, qui ognuno è libero, non usciamo medicine ma l’unica cura è parlare e ascoltare per poi mettere in pratica qualche suggerimento. A Sanremo spesso il problema viene sottovalutato, non c’è molta informazione e si dà anche poca voce al lavoro della nostra associazione. L’informazione è importante e andrebbe fatta capillarmente specie tra i giovani che hanno molta più energia di noi”.

Esiste un problema alcol tra i giovani? “Oggi vediamo molti ragazzi con il bicchiere in mano - ci dicono dall’associazione - già a 20 anni si possono avere problemi, ma non vengono certo da noi a chiedere aiuto. La situazione inizia ad essere più drastica tra i 30 e i 40 anni e si inizia a prendere coscienza di avere un problema”.

Nelle sue mille sfaccettature quella dell’alcolismo resta una piaga della nostra contemporaneità e grazie ad associazioni come gli Alcolisti Anonimi qualcosa è ancora rimediabile. C’è poi, ovviamente, il preziosissimo lavoro di medici e psicologi che aiutano chi è caduto in un vortice dal quale è a dir poco complesso uscire. Tutto serve per fare qualche passo avanti in una vita che rischia di annegare sul fondo di un bicchiere.

Per chi volesse rivolgersi al gruppo ‘L’alba’ di Sanremo può trovare informazioni in strada Borgo 3, dietro la chiesa di San Giuseppe, nella piccola strada che porta in via Dante Alighieri. Il numero da chiamare è: 331 9195427. Può essere un primo passo.