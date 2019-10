Festival di Sanremo 2020: ecco le prime donne in 'pista' per Amadeus, ma rischia di saltare il 'Dopo Festival'

Dopo le prime indiscrezioni sulla formula, l’incontro tra il direttore artistico e presentatore Amadeus con l’Amministrazione comunale a Roma e la conferma dell’Assessore al Turismo di voler far veramente ‘uscire’ il Festival del prossimo anno anche fuori dall’Ariston, la kermesse canora è già sulla pedana di lancio per l’organizzazione di una edizione particolarmente importante.

A pochi giorni dalla presentazione (ed anche dal via) di ‘Area Sanremo’, si sta pensando con attenzione anche a ‘Sanremo Giovani’, che quest’anno vedrà la proposizione di una striscia quotidiana di quattro puntate, prima della finalissima di martedì 17 dicembre, che porterà 5 nuove proposte al Festival di febbraio (insieme ai 2 vincitori di Area Sanremo e di quello ‘Young’).

Ma spuntano anche i primi nomi femminili della ‘5 giorni’ di febbraio. Se, almeno per ora, non ci sono conferme ufficiali sulla possibile co-conduzione di Chiara Ferragni (fashion blogger e influencer oltre che moglie di Fedez), sembra che Amadeus voglia fare le cose in grande, proponendo una serie di coppie femminili, che vadano ad impreziosire ogni singola serata.

Tra queste, almeno per ora, vengono segnalate: Elodie, Bianca Atzei, la mitica Dionne Warwick, l'ex cantante dei Matia Bazar Silvia Mezzanotte, la ligure Annalisa e l’ex vincitrice di ‘X-Factor’, Chiara Galiazzo. Ma, nel frattempo, da Roma sembra che sia stata già presa la decisione di ‘tagliare’ il ‘Dopo Festival’. Da una parte potrebbe essere un fattore negativo, visto che la trasmissione andava in onda dal Casinò mentre, dall’altro, potrebbe essere preso positivamente da ristoranti e locali in genere, dove i protagonisti della settimana festivaliera potrebbero riversarsi non appena calerà il sipario dell’Ariston.