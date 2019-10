Settimana mondiale per l’allattamento materno: ecco le iniziative organizzate in provincia dall'Asl 1 Imperiese

Come ogni anno, l’Asl1 Imperiese aderisce alla Settimana Mondiale dell’Allattamento Materno (SAM) un evento di sensibilizzazione per tutta la popolazione. La ricorrenza, che è coordinata in Italia dal Movimento Allattamento Materno Italiano (MAMI), si tiene ogni anno in tutto il mondo, dal 1° al 7 di ottobre con l’intento di sensibilizzare l’opinione pubblica.

Lo slogan della Sam 2019, “Potere ai genitori per favorire l’allattamento”, è stato scelto per abbracciare tutte le tipologie di famiglia del mondo contemporaneo. Estendere il sostegno a entrambi i genitori e aumentarne la consapevolezza è determinante affinché questi ultimi possano realizzare gli obiettivi che si prefiggono in tema di allattamento. L’allattamento è una prerogativa della madre ma, per avere maggiori possibilità di riuscita, richiede il sostegno di partner, familiari, colleghi e di tutta la comunità nel suo insieme. Tutti possono supportare questo processo. L’allattamento è un lavoro di squadra: per renderlo possibile, ognuno di noi deve impegnarsi a proteggerlo, promuoverlo e sostenerlo.

Per l’edizione 2019 l’Asl 1 organizza una serie di iniziative in provincia. Sotto il calendario.

Mercoledì 2 ottobre - Imperia - Palasalute di via Acquarone:

dalle 11.40, al termine del corso sul massaggio infantile, incontro pubblico di promozione all'Allattamento.

Venerdì 4 ottobre - Sanremo - Distretto Palafiori, corso Garibaldi:

dalle 10 alle 12 incontro pubblico per la promozione dell'Allattamento al seno e di informazione sul percorso nascita, con intermezzo di animazione.

Sabato 5 ottobre - Imperia - Biblioteca Civica, piazza De Amicis 7:

convegno "Dr. Musica e Dr. Teatro. Musicoterapia: campi di applicazione e modelli di intervento e Teatroterapia come intervento complementare alla cura” patrocinato da Asl 1 Imperiese.

Al termine dell’evento il personale sanitario Asl sarà a disposizione per informazioni, consulenze e sensibilizzazione sul tema dell’allattamento al seno, fino alle 13.