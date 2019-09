Sbarchi di migranti e respingimenti dalla Francia: il Vescovo "L'accoglienza deve essere seguita dall'integrazione"

A livello nazionale si sta inasprendo il dibattito tra la Lega e l’attuale Governo sulla recrudescenza degli sbarchi di migranti al Sud ma, anche nella nostra provincia ed in particolare nel ventimigliese, il fenomeno trova ovviamente argomenti di discussione.

In particolare l’irrigidimento che la Francia esprime sui rimpatri in questo momento. La conferma arriva anche dal Vescovo della Diocesi di Ventimiglia-Sanremo, Mons. Antonio Suetta: “I rimpatri messi in atto dalla Francia in questo momento non sono moltissimi, ma si nota una linea di tendenza e quando il fenomeno impatta di più, ci sono delle reazioni che rimangono nella stessa linea, ovvero quello della linea dura e dei respingimenti. Per fortuna non si registrano situazioni di emergenza ed il problema francese, risente di quello continentale”.

Cosa accadrà, secondo lei, nei prossimi mesi? “Quanto si continua a dire a livello europeo deve però essere messo in atto. Ovvero quello di una politica condivisa a livello continentale per la gestione del fenomeno. E’ un problema che non può essere lasciato in capo ad una nazione anche perché, per la posizione geografica, le nazioni sono diversamente interessate. Sicuramente l’Italia è la più interessata dagli sbarchi ma, chiaramente, se si condividere la prospettiva europea, bisogna anche condividere una linea di azione, gestione ed accoglienza delle persone. Ed intendo l’accoglienza nel vero senso della parola, ovvero quella che conduce fino all’integrazione, altrimenti ci si limita alla fase dell’emergenza che non può essere l’unica”.

Per chiudere il Vescovo ha confermato l’importanza di dare seguito all’aiuto iniziale nell’emergenza ad una integrazione: “A chi ha bisogno e bussa la porta io devo dare il mio aiuto ma, superata la prima fase dell’emergenza seppur importante, serve un percorso che conduca all’integrazione che deve essere gestito nell’attenzione delle persone che arrivano ed anche nell’equilibrio delle situazioni in cui si accoglie. Altrimenti nascono dei conflitti che posso avere delle conseguenze”.