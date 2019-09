Il vincitore del Premio Strega 2019 Antonio Scurati a 'Cervo ti... Strega' (foto)

Il vincitore del Premio Strega 2019 Antonio Scurati è tornato a Cervo domenica 22 settembre. L’incontro, nell’Oratorio di Santa Caterina, ha recuperato la serata finale annullata lo scorso 7 luglio per un’indisposizione dell’autore. L’incontro è stato condotto da Luca Telese, giornalista televisivo e radiofonico, noto conduttore della trasmissione di approfondimento politico ‘In Onda’ su La7.

Il libro ‘M. Il figlio del Secolo’, in corso di traduzione in venticinque paesi, è il caso letterario dell’anno, un’opera grandiosa e audace che ci porta a rivivere passo per passo il ventennio che ha cambiato per sempre la nostra storia.

Nel corso della serata ci sono stati alcuni interventi musicali a cura di Davide Ravasio (Sassofono) e Manuel Merlo (Chitarra). All'evento hanno partecipato molti studenti del Liceo Cassini di Sanremo e del Liceo Vieusseux di Imperia.

Cultura e letteratura devono essere accessibili a un numero sempre maggiore di persone. Cervo ti Strega è sensibile a questo messaggio e la serata con il vincitore sarà tradotta anche da un'operatrice con il Linguaggio dei Segni (Lis) .

Reportage a cura di Marcello Nan