Sanremo: incendio di un'auto nella zona di Collette Beulle, alta colonna di fumo ma nessun ferito (Video)

Incendio di un’auto, questa mattina intorno alle 10 nella zona di Collette Beulle, regione nella zona di Bussana a Sanremo, poco sotto un agriturismo.

L’auto ha preso fuoco per cause ancora in via d’accertamento ed ha provocato un’alta colonna di fumo che ha anche sfiorato a più riprese il sovrastante viadotto autostradale.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Sanremo che hanno spento le fiamme, anche ad alcune sterpaglie vicine. Fortunatamente non si sono registrati feriti ed anche il traffico autostradale non ha subito particolari rallentamenti.