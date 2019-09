Ventimiglia: il Consigliere Giordanengo alla 'Madonna di Polsi', dure accuse del blogger Christian Abbondanza

Dure accuse di Christian Abbondanza, della ‘Casa della Legalità’ contro la presenza di un esponente dell’Amministrazione comunale ventimigliese, sabato scorso alla celebrazione della Madonna di Polsi, nella chiesa di San Michele Arcangelo.

Si tratta di Massimo Giordanengo, consigliere della Lega, che ha partecipato alla festa e processione a Ventimiglia alta, il nucleo storico della città. Secondo quanto evidenziato da Abbondanza, all’evento avrebbero partecipato poche persone ma attacca duramente l’Amministrazione frontaliera per una presenza considerata ‘scomoda’, anche in virtù di un presunto ‘inchino’ di fronte a Carmelo Palamara nella zona di Porta Nizza.

Il Sindaco Scullino è subito intervenuto in merito: "La partecipazione del consigliere Giordanengo era a titolo personale, come ha dichiarato lui stesso, in quanto la celebrazione religiosa era in piazza Colletta presso la chiesa di San Michele ove il consigliere abita e dove si stavano raccogliendo fondi per riacquistare un video proiettore per la scuola materna di via al Cavo, alla quale partecipavano altre associazioni cittadine. Giordanengo ha la mia massima fiducia e non trovo decoroso che venga impropriamente citato. L’amministrazione non ha partecipato volutamente alla celebrazione religiosa perchè ritiene inopportuno festeggiare la Madonna di Polsi che nulla ha a che vedere con le nostre tradizioni religiose. Nulla in contrario, ci mancherebbe con chi ha partecipato per devozione religiosa, ma prendiamo le distanze in modo assoluto e tranciante dai fatti che il luogo Polsi richiama. Presto con orgoglio verrà inaugurata la piazza intestata a Falcone e Borsellino, il primo atto amministrativo assunto dalla mia Giunta".