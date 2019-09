Bordighera: grande successo ieri sera ai Giardini Lowe per la prima serata di 'BEERinBO', stasera si ripete (Foto)

Grande successo, come gli anni scorsi, per la prima delle due serate della terza edizione di 'BEERinBO’, festival di birra e cucina', una due giorni gastronomica allestita in un 'salotto' privilegiato come i Giardini Lowe di Bordighera.

"BEERinBO’ - spiegano gli organizzatori - unisce l’eccellenza della gastronomia locale con alcuni tra i migliori birrifici artigianali italiani di alta qualità. Un appuntamento imperdibile per i cultori della buona cucina e del buon bere, un’iniziativa per la promozione e la valorizzazione dei prodotti tipici di qualità e delle eccellenze del territorio resa possibile grazie al coinvolgimento dei migliori ristoratori locali i cui piatti saranno abbinati alle birre presentate dai birrifici”.

La Confcommercio di Bordighera in collaborazione con i pubblici esercizi del territorio ha creato un evento ad hoc, una manifestazione dove la sinergia tra l’abbinamento delle più professionali e tradizionali competenze della ristorazione locale e alcuni tra i migliori birrifici artigianali del panorama nazionale possa, come per la prima volta, creare un vero e proprio 'festival della degustazione', ancora adesso, unico nel suo genere. Ad ogni piatto tipico preparato dai ristoratori locali coinvolti viene abbinato uno stile di birra consigliato e viceversa…l’idea che sta alla base di BEERinBO’ è molto semplice quanto accattivante: 'mangi questo piatto potresti bere questo stile di birra, stai bevendo questo stile di birra potresti provare questo piatto'.

I birrifici artigianali propongono le loro birre migliori e gli chef metteranno in campo creatività e competenza per la realizzazione di piatti che ben si sposino con le birre proposte. La suggestiva ed invitante cornice dei Giardini Lowe di Bordighera è una location ideale per accompagnare il pubblico in un vero e proprio percorso gastronomico e degustativo alla scoperta degli abbinamenti perfetti che per l’occasione verranno creati.

Coinvolti nell’evento saranno alcuni tra i migliori Birrifici e Beerfirm italiani:

- Birrificio 4Mori dalla Sardegna;

- Birra Carrù dal Piemonte;

- Birrificio Castagnero dal Piemonte;

- Birra Cerea dal Piemonte;

- DiciottoZeroUno Birrificio Artigianale dal Piemonte;

- Birra Fré Azienda Agricola featuring Broken Bridge Brewery dal Piemonte e dalla Liguria;

- Birrificio della Granda dal Piemonte;

- StaBrau dal Piemonte.

L'evento si inserisce nell'ambito degli appuntamenti proposti da 'U DEscu de Chi' del gruppo 'In Riviera' che ha racchiuso i 18 Comuni del comprensorio tra Ospedaletti e Ventimiglia nonchè l'entroterra, per la promozione e valorizzazione dell'enogastronomia e della storia dell'estremo ponente ligure. Tutto questo con la volontà di promuovere il territorio, di riscoprire le risorse che la città di Bordighera offre, la cultura, le tradizioni ed i legami con il territorio stando sempre attenti alle esigenze di un pubblico sempre più informato ed esigente. Stasera ‘BEERinBo’ torna questa sera alle 18.

(Le foto sono di Eugenio Conte)