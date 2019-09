Imperia: scooter investe pedone sul lungomare Vespucci, in ospedale uomo di 35 anni e indagini dei Carabinieri

Grave incidente stradale, questa sera poco dopo le 22.30 sul lungomare Vespucci ad Imperia. Secondo le testimonianze raccolte sul posto, un uomo di circa 35 anni è stato investito da un motociclista.

Sul posto è intervenuto il personale medico del 118 e le ambulanze della Croce D’Oro e Rossa di Imperia. Il pedone è stato portato in ospedale, in codice giallo di media gravità, per una serie di traumi e ferite riportate.

Anche il motociclista è stato soccorso ed è stato portato al nosocomio in stato di choc. L’incidente è stato rilevato dai Carabinieri di Imperia che dovranno stabilire l’esatta dinamica.