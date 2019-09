Imperia: la prossima settimana lavori al sottopasso della Fratelli Carli: serie di variazioni alla viabiltà

Da lunedì prossimo alla mezzanotte di domenica 15 settembre, sarà chiusa via Nobel ad Imperia, a causa di alcuni lavori che la ditta Fratelli Carli dovrà effettuare nel sottopassaggio della soletta sovrastante il sottopasso pedonale di collegamento tra il piazzale aziendale il Museo dell'Olivo.

Si tratta di interventi di manutenzione programmata e saranno possibili alcuni disagi per il traffico pedonale e veicolare che sarà regolato secondo l'ordinanza della Polizia Municipale, dalle 7 di lunedì alle 24 del 15 settembre. Sotto tutte le disposizioni.

In via Nobel, nel tratto compreso tra l'intersezione con via Garessio e l'intersezione con via Spontone, sarà instaurato un divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli e divieto di transito veicolare e pedonale, ad esclusione dei veicoli inerenti il cantiere. In via Garessio, all'intersezione con via Nobel, per entrambe le direttrici di marcia, verrà instaurata una direzione obbligatoria diritto per tutti i veicoli.

In via Argine Sinistro, all'intersezione con via Nobel, per entrambe le direttrici di marcia, direzione obbligatoria diritto per tutti i veicoli. All'intersezione con via Calzamiglia, per i veicoli con direttrice di marcia monti-mare, direzione obbligatoria a sinistra per i veicoli aventi altezza superiore a metri 2,80. All'intersezione con la bretella di collegamento con la rotatoria di via Garessio (sottopasso ferroviario) per i veicoli con direttrice di marcia monti-mare, direzione obbligatoria a sinistra per i veicoli con altezza superiore a metri 2,80.