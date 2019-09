Imperia: degrado nella zona di Caramagna, i residenti chiedono maggiori interventi del Comune (Foto)

Degrado in via Airenti, lungo il letto del Caramagna e sulla via comunale Armanna Inferiore. La situazione è emersa negli ultimi giorni ma è presente ormai da tanto tempo.

I residenti confermano che è spesso colpa dell’inciviltà di alcuni ma anche il Comune ha le sue colpe: “E’ infatti raro imbattersi in un operatore ecologico – sottolineano i residenti ed è impossibile incontrare operatori che tolgono le erbacce dai marciapiedi”.

Secondo i residenti per la stupida inciviltà dei cittadini, in mancanza di personale di controllo si dovrebbero piazzare delle telecamere e chissà, magari dopo qualche multa si convincerebbero a essere meno incivili. “Imperia – terminano i residenti – è una città che vive di turismo, ma è sporca e maleodorante”.