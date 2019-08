Sanremo: dopo una breve pausa estiva la politica cittadina riparte domani dal consiglio comunale sulla 'Pascoli'

Si riparte da dove ci si è salutati. Dopo una breve pausa estiva nei giorni centrali di agosto, la politica sanremese riparte da dove ci si era fermati: il consiglio comunale sulla 'Pascoli'.

L'ultima riunione dell'assise a inizio agosto è stata interrotta per via della mancanza del numero legale in mezzo alle reciproche accuse tra maggioranza e opposizione. E da lì si riparte con la minoranza, non paga delle parole spese già a inizio mese, che vuole proseguire nel dibattito sulla chiusura della vecchia 'Pascoli' per inagibilità e sul trasferimento delle medie al Sud Est e delle superiori al Mercato dei Fiori di Valle Armea.

Probabile, quindi, che anche lo schema del consiglio comunale di domani sia lo stesso, ma secondo indiscrezioni ci sarebbe grande attesa per l'intervento del sindaco Alberto Biancheri, intenzionato a fare chiarezza dopo settimane di voci (alcune anche incontrollate e incontrollabili).

L'attesa è tanta, l'appuntamento è fissato per le 17 nella sala consiliare di Palazzo Bellevue.