Ventimiglia: vivono in piazzale De Gasperi e girano nudi defecando in pubblico, degrado vicino ai Balzi Rossi (Foto)

Ancora una volta piazzale De Gasperi tristemente agli onori della cronaca. Il luogo che, dal 2015 per 3 anni è stato protagonista insieme alla scogliera di Ponte San Ludovico della vicenda migranti, ora è purtroppo nuovamente in evidenza per la maleducazione di alcune persone, vere incivili e con scarsi senso civico.

Le fotografie sono eloquenti e si commentano da sole. I residenti ritengono che in un paese che si definisce civile, non può accettare e tollerare atteggiamenti di persone che si muovono completamente nude in un pubblico, a pochi passi dai famosissimi ed ambitissimi Balzi Rossi, in pieno giorno. In più, non contenti, gli incivili si accovacciano e defecano tra le automobili.

Gli stessi residenti confermano che i fatti documentati dalle foto s ripetono ormai da alcuni giorni, essendo l'automezzo dove abita l’uomo inquadrato, è parcheggiato stabilmente, notte e giorno. Per ottemperate al pubblico decoro e senso del pudore i residenti chiedono un urgente intervento delle forze dell'ordine.