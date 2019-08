Sanremo: ubriaco si addormenta sul marciapiedi di via Roma dopo una notte di alcol, poi rifiuta i soccorsi (Foto)

Qualche momento di paura, questa mattina in via Roma per un giovane steso a terra e privo di conoscenza. Un operatore ecologico ha avvisato la polizia locale che è subito intervenuta sul posto per accertare l'accaduto insieme ai carabinieri.

Il giovane, che stentava a riprendersi per il troppo alcool ingerito durante la notte, è un sudamericano e, sollecitato dagli agenti si è alzato spiegando quanto successo. E' stata chiamata un'ambulanza per soccorrerlo ma lui stesso ha rifiutato l'intervento dei sanitari.