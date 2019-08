Sanremo: scooter sempre in divieto in corso Mombello, "Solo un minuto" ma intanto il caos aumenta (Foto)

Spesso e volentieri si trovano, soprattutto sui social, grosse lamentele per auto e scooter parcheggiati ‘selvaggiamente’ a Sanremo. Uno dei punti spesso additati è quello di corso Mombello, sulla carreggiata Ovest, dove vengono parcheggiate alcune moto in zona vietata.

I proprietari, dall’arrivo dello ‘Street Control’ hanno anche imparato a parcheggiare le moto con la targa verso il marciapiede, evitando in questo modo l’occhio indiscreto della telecamera. Ma, quando arrivano gli agenti della Municipale, non c’è nulla da fare. E, questa mattina, siamo stati testimoni dell’accaduto, che ha confermato come le lamentele che viaggiano sui social dovrebbero sempre essere rivolti a… noi stessi.

Noi che parcheggiamo in malo modo e che, solitamente, quando viene fuori il problema rispondiamo “Ma, come, l’ho lasciata solo un minuto”. Oggi quelli che l’hanno lasciata ‘un minuto’ erano al bar o erano addirittura i gestori di negozi e locali della zona. Un cattivo esempio per tutti e la dimostrazione di uno scarso senso civico, quindi.

Senza le moto parcheggiate la zona è sicuramente meno fruibile e si creano sempre lunghe code e intasamenti. Ci si domanda per quale motivo, soprattutto i gestori dei negozi siano i primi a parcheggiare in divieto, invece di dare il buon esempio.