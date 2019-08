Presidente Piana a kermesse San Biagio della Cima: "Coltivare cultura musicale e canora nelle giovani generazioni liguri"

“Questa manifestazione contribuisce a stimolare l’interesse per la musica, uno dei tanti saperi che hanno fatto grande la nostra Liguria e tutta l’Italia”. Lo ha dichiarato il presidente dell’Assemblea legislativa della Liguria, Alessandro Piana, che ieri sera ha assistito alla terza edizione di ‘Famu musica a San Giaijiu’ a San Biagio della Cima.

La kermesse nell'imperiese, che ha visto l’esibizione di giovani musicisti e cantanti, è stata organizzata dall’associazione ‘U Bastu’ e ha coinvolto l’amministrazione comunale e l’intero paese. “La musica fa parte della nostra storia e, come la prosa, la poesia e le arti figurative – ha aggiunto il presidente Piana - ha regalato al mondo, nel corso dei secoli, opere di artisti geniali. Per questo è importante continuare a coltivare la cultura musicale e canora nelle giovani generazioni. Manifestazioni come quella organizzata a San Biagio della Cima contribuiscono a stimolare e consolidare l’interesse per uno dei tanti saperi che hanno fatto grande la nostra Liguria e tutta l’Italia. Faccio i complimenti agli organizzatori della manifestazione e al sindaco di San Biagio della Cima, Luciano Biancheri, per il successo di questa bellissima iniziativa”.