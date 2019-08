Sanremo: problemi con il gas, ecco che cosa è successo e quando potrebbe essere ripristinato il servizio

Ci vorrà ancora un po' di tempo prima che si arrivi alla risoluzione dei problemi legati al gas su Sanremo. Il problema è ormai noto, sabato, si è verificata la rottura di una condotta dell'acquedotto e l'acqua ha invaso circa un chilometro e mezzo di tubatura del gas.



Una situazione complessa che ha portato l'acqua ad infiltrarsi anche negli impianti interni. Da due giorni i tecnici ci Italgas stanno lavorando senza sosta, notte e giorno, per ripristinare la corretta erogazione del gas, dimostrando per quanto possibile vicinanza anche alle numerose famiglie ed attività colpite loro malgrado dal disservizio. L'infiltrazione dell'acqua negli impianti interni, non di competenza di Italgas, renderà necessario il preliminare intervento di un idraulico prima che le persone possano tornare ad utilizzare correttamente il gas.



Quando verrà ripristinato il servizio? Buone notizie per attività ed abitazioni a monte dell'Aurelia dove i tempi potrebbero essere brevi, forse già in serata. Discorso diverso per le utenze a valle, per le quali ci vorrà più tempo.



Intanto i lavori vanno avanti senza sosta e per permettere agli operai di lavorare è stato necessario attivare il senso unico alternato su corso Imperatrice. Il traffico ha subito forti rallentamenti in entrambi i sensi di marcia.