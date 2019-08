Camporosso: sarebbe l'apicoltore ed ex blogger Marco Ballestra l'autore delle minacce alla famiglia del Sindaco Gibelli

E’ quasi certamente l’apicoltore, conosciuto anche per la sua attività di ‘blogger’, Marco Ballestra, l’autore delle minacce telefoniche ad un parente del Sindaco di Camporosso, Davide Gibelli, per le quali il primo cittadino ha già presentato denuncia ai Carabinieri di Ventimiglia.

La notizia, non confermata ma nemmeno smentita dagli inquirenti, è rimbalzata nelle ultime oro dopo l’anticipazione di questa mattina di Stampa e Secolo. Secondo le indagini dei Carabinieri Ballestra avrebbe minacciato di ‘tagliare la gola a tutta la famiglia’ per alcuni permessi su dei terreni della zona, in una telefonata ad un parente di Gibelli.

Il Sindaco, che si è affidato ad un legale ed ha così sporto denuncia, non ha voluto commentare la vicenda, confermando solo la presentazione della querela. Marco Ballestra, lo ricordiamo, è salito agli onori della cronaca negli anni scorsi per quanto scriveva su un suo blog ‘Alzalatesta’, poi chiuso, soprattutto nei confronti dell’allora Sindaco di Ventimiglia, Gaetano Scullino.