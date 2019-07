Consegnano fiori ai Carabinieri: la vicinanza dei cittadini imperiesi dopo l'omicidio di Mario Cerciello Rega

Gesti semplici ma estremamente significativi quelli posti in essere in questi giorni presso le caserme dei Carabinieri ubicate nell’ambito della provincia di Imperia, dove numerosi cittadini si sono stretti al profondo dolore dei militari, manifestando la loro vicinanza ed affetto nei confronti sia del Vice Brigadiere Mario Cerciello Rega, morto a Roma alle prime ore di venerdì scorso per tutelare i diritti di tutti, sia della famiglia e dell’Arma.

Pure attestazioni di stima e di solidarietà, che hanno inorgoglito tutti i Carabinieri della provincia. In particolare, nella giornata di sabato, presso il Comando Compagnia Carabinieri di Ventimiglia, una Signora in vacanza nella Riviera dei Fiori ha donato ai militari una rosa bianca, unitamente al manoscritto “Vi sono vicina nel dolore, Gabriella”. Contemporaneamente, un giovane imprenditore matuziano si è presentato al corpo di guardia del Comando della Compagnia di Sanremo, visibilmente emozionato, consegnando ai militari in servizio un mazzo di fiori con un biglietto vergato a mano “I veri uomini non muoiono mai. Con rispetto, onore e gratitudine…”.

Ieri, a cavallo del pranzo domenicale, una signora in pensione ha portato una rosa ai Carabinieri della Stazione di Diano Marina, ai quali si è stretta con profonda commozione. Anche questa mattina, presso il Comando Compagnia Carabinieri di Bordighera, un’altra coppia di coniugi pensionati ha consegnato al militare di servizio alla caserma un mazzo di fiori, accompagnato da un biglietto riportante la frase “Forza Ragazzi l’Italia è con Voi!”.

La vicinanza dei cittadini rappresenta ciò che più di ogni altra cosa alimenta nei Carabinieri la determinazione e la volontà di garantire il doveroso impegno per la sicurezza delle comunità e delle persone. A queste attestazioni di vicinanza e cordoglio, si stanno unendo in questi giorni anche le Amministrazioni comunali. "A tutti quelli che hanno avuto un pensiero per il compianto Vice Brigadiere Mario Cerciello Rega - scrivono dal Comando provinciale dei Carabinieri - va indirizzato il nostro sentito grazie e dell’Arma intera".