Vallecrosia: d'estate non ci si annoia mai alla Rsa Casa Rachele, serie di gite e serate per gli ospiti (Foto)

L’estate a Casa Rachele è arrivata portando l’allegria di gite ed eventi. Anche quest’anno non si perderà l’occasione per ospiti ed operatori di divertirsi insieme. Per iniziarla dolcemente i primi giorni di giugno hanno visto gli ospiti recarsi in Yogurteria a Mentone.

La seconda gita si è svolta martedì 18 giugno, in barca, per l’avvistamento cetacei. Gli ospiti, con grande stupore, hanno potuto ammirare un gruppo di stenelle giocare e saltare fuori dall’acqua e una balenottera, che li ha salutati col suo famoso soffio d’acqua.

Il giorno seguente alcuni di loro si sono recati all’Ospedale Gaslini di Genova, nel reparto neonatale, per consegnare le copertine e i cappellini di lana creati da loro stessi. Tutto ciò a seguito del progetto della Rsa Casa Rachele, denominato ‘Il gomitolo che scalda il cuore’, fortemente voluto da tutto il Cda della Fondazione Zitomirski Onlus. Gli ospiti sono stati accompagnati dal Direttore Mauro Vicenzi, dalla capo servizio Roberta Pastorino e dall’animatrice Valentina.

Come ogni anno, non poteva mancare, il tradizionale spettacolo di inizio estate. Quest’anno è andata in scena ‘La Corrida’, dove gli ospiti insieme agli operatori si sono esibiti in canti, giochi di magia, barzellette, sketch comici e interpretazioni di poesie. Il divertimento e l’emozioni della serata hanno coinvolto gli ospiti, le famiglie, il pubblico e tutta la grande famiglia di Casa Rachele. Il ricavato delle offerte della serata contribuirà all’acquisto di un materassino antidecubito ad aria per carrozzina.

Un’altra iniziativa molto apprezzata dagli ospiti è stata la prima grigliata serale all’aperto sul piazzale della struttura. Insieme ai familiari e agli Operatori gli Ospiti hanno gustato un’ottima cena a base di carne alla brace cucinata in allegria dall’animatrice Valentina, dal Presidente della Fondazione Zitomirski, Rocco Noto, e dal Consigliere Alessandro Ciricosta. Tutto il personale della casa ha contribuito alla buona riuscita dell’iniziativa.

Per dare il benvenuto al mese di luglio gli ospiti, insieme ai familiari e agli operatori, hanno trascorso una bellissima serata con la ‘pizzata’ in riva al mare. Sarà stato per il caldo opprimente della giornata o per la splendida vista in riva al mare, tutti hanno goduto della serata al punto da rammaricarsi nel tornare in struttura così ‘presto’… erano già passate le 23. Ogni occasione è buona per far festa e divertirsi a Casa Rachele, l’estate è da poco iniziata e le iniziative che attendono tutta la grande famiglia della RSA Casa Rachele sono tante.