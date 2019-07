Sanremo: bicicletta appesa sul retro del Palafiori rischiava di cadere, rimossa dalla Polizia Municipale (Foto)

Forse per scherzo appendono pericolosamente una bicicletta alla parte esterna del cancello del terzo piano del Palafiori mettendo a rischio l'incolumità di passanti e veicoli che percorrono la strada sottostante delle uscite su via Volta del parcheggio.

La bicicletta, appesa nel vuoto, rischiava di precipitare da un momento all'altro da un'altezza di una ventina di metri sulla testa di qualcuno o su qualche mezzo in transito. Infatti era appena appoggiata precariamente ad uno spuntone di ferro della cancellata.

Resasi conto del pericolo una pattuglia della polizia locale è subito intervenuta per rimuovere manualmente il velocipede e per riposizionarlo in maniera da non costituire pericolo o intralcio. Se la stessa non verrà recuperata dal proprietario verrà rimossa e rottamata dagli uffici comunali.