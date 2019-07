Sanremo: un nuovo quadro elettrico per la pescheria e le panchine nella 'piazzetta' del Mercato Annonario (Foto e Video)

Nuova serie di interventi al Mercato Annonario di Sanremo. Su interessamento del neo Consigliere comunale di maggioranza, Lorenzo Marcucci, e con la collaborazione dell’Assessore Mauro Menozzi, sono stati eseguiti alcuni interventi che renderanno la struttura più sicura per gli operatori e più piacevole per i clienti.

Nella pescheria, infatti, è stato installato un nuovo quadro elettrico, visto che con il precedente la corrente saltava molto spesso, per l’eccessivo ‘carico’ che doveva sopportare. Ora anche in pescheria i problemi elettrici sono stati superati, per buona pace degli operatori, dichiaratisi soddisfatti.

All’interno dell’Annonario, invece, in attesa del bando per l’assegnazione del bar, nella ‘piazzetta’ centrale del mercato sono state sistemate alcune panchine e due cestini per l’immondizia. Panchine subito apprezzate come quelle sistemate sul lato Nord, che vengono regolarmente utilizzate per qualche minuto di relax.

Il Consigliere Marcucci è intervenuto nella polemica del bancomat all’interno del mercato: “Sinceramente preferisco non alimentarla e credo che l’installazione di un bancomat sia una buona soluzione. Credo che il mercato è frutto di una attenzione costante ed ogni suo aspetto deve essere valorizzato”.