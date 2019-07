Sanremo: sabato prossimo alla Chiesa di Santo Stefano il concerto del coro filarmonico 'Musica Nova'

Sabato alle 21, alla Chiesa di Santo Stefano a Sanremo, si svolgerà il concerto del coro filarmonico ‘Musica Nova’, diretto dal Maestro Giulio Magnanini con, al pianoforte Sonja Silvano.

Si tratterà della sua prima esecuzione di un’opera contemporanea, il ‘Requiem for the living’ di Dan Forrest, giovane compositore americano nato nel 1978, il cui intento è dichiarato nel titolo, ovvero requiem per i vivi, dedicato infatti anche a coloro che lottano contro il dolore per la scomparsa dei propri cari. Tutta l’opera è un’invocazione alla pace e alla liberazione dal dolore e trova la sua massima espressione nell’ultimo movimento: il Lux Aeterna dal quale traluce l’esigenza di requie, di riposo, per i defunti e per i vivi.

Intento del Coro è quello di avvicinare il pubblico alla buona musica attraverso un percorso divulgativo di introduzione e di ascolto che abbia qualcosa da dire a tutti, che recuperi e renda fruibile il patrimonio musicale agli esperti e agli uditori casuali.