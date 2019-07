Allerta 'arancione' dalle 2 di questa notte: per ora le precipitazioni stanno interessando Piemonte e Lombardia

Nessuna traccia, almeno per ora, delle precipitazioni e dei temporali connessi all’allerta meteo ‘arancione’, scattato alle 2 di questa notte come disposto dal servizio di Protezione Civile della Regione Liguria. Al momento non si è verificata nessuna precipitazione significativa ad eccezione di qualche goccia di pioggia sparsa. Anche i venti non sono particolarmente forti.

La profonda saccatura proveniente da Nord è presente in queste ore soprattutto su Piemonte e Lombardia, dove si registrano piogge e temporali, mentre sulla nostra regione qualche fenomeno è segnalato in mare e sul Levante. La fase instabile è comunque destinata a proseguire e si attende anche un rinforzo dei venti nelle prossime ore.

La Protezione Civile regionale, lo ricordiamo, ha diffuso l’allerta meteo per piogge diffuse e temporali emanata da Arpal, anche sulla nostra provincia, fino alle 15 di oggi pomeriggio quando tornerà gialla dalle 15 alle 18.

Si prevedono rovesci, temporali forti e organizzati e anche un sensibile rinforzo dei venti settentrionali. Nell’ambito dei temporali più intensi saranno possibili grandinate, colpi di vento e trombe d’aria mentre il mare sarà in rinforzo fino a molto mosso al largo e localmente sotto costa. Una lenta e graduale attenuazione dei fenomeni è attesa da metà del pomeriggio.

AGGIORNAMENTO DELLE 7: qualche temporale ha raggiunto la nostra provincia e le prime piogge sono cadute soprattutto nell'entroterra.

(Nella foto la situazione delle 5.40)