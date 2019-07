È mancata Carla Cassai, madre della nostra collega Antonella Guglielmi: era la vedova di Gino Guglielmi

È morta venerdì scorso la madre della nostra collega Antonella Guglielmi. Carla Cassai aveva 88 anni. Conosciuta per le sue attività nel settore della ristorazione e dell’accoglienza, negli anni ’70 aveva gestito il Piccadilly a Ospedaletti e negli anni ’90 il ristorante ‘U Recantu’ in via Corradi a Sanremo. Proverbiali erano il suo Brandacujun, la torta di carciofi, i ravioli di borragine e la sardenaira.