Intervento di Polizia e 118 ieri sera, intorno a mezzanotte, nella zona di piazza Eroi Sanremesi. Un gruppo di albanesi, in evidente stato di ebbrezza, è stato protagonista di una zuffa scaturita, molto probabilmente, per futili motivi.

Il personale del Commissariato matuziano ha provveduto a calmare gli animi per poi identificare i protagonisti. Nessuno, per fortuna, si è fatto male. Ora la cosa proseguirà solo in caso di eventuali querele di parte.