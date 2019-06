2018 in positivo per il Comune di Riva Ligure: avanzo ad oltre 350mila ma il fondo di solidarietà comunale incide per 450mila euro

“Questo avanzo è una cifra importante. E' nostra intenzione andare a fare uno screening tra quelle che sono le priorità che verranno indicate dagli uffici e gli obiettivi del programma elettorale. - conferma Giorgio Giuffra, il sindaco di Riva Ligure - Vogliamo ripartire questa somma su scuole, servizi sociali, cultura, turismo e le manutenzioni ordinarie. Certo, non meno importanti, saranno gli investimenti e dovremo fare attenzione ai cantieri prossimi alla partenza, come il completamento della passeggiata e gli interventi a difesa della costa (dove Riva Ligure ha ottenuto anche importanti risorse economiche dal fondo di Protezione Civile ndr). Tra le opere c'è sicuramente da pensare all'ampliamento del cimitero, bisogna acquisire terreni, costruire loculi e campi da interramento. Infine, questi soldi serviranno anche per coprire l'arrivo di un vigile stagionale per 5 mesi, durante il periodo estivo. Insomma ci attiveremo cercando di valutare le singole urgenze e necessità, oltre a mantenere un alto livello di efficienza dei servizi”.