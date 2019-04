Taggia: il nuovo volto di Arma passa dalla rinascita di Viale delle Palme, vi mostriamo come diventerà (FOTO e VIDEO)

Viale delle Palme si prepara a cambiare il volto di Arma di Taggia. Questo è il progetto su cui punta l'amministrazione comunale del sindaco Mario Conio a partire dal 2019. Un cammino lungo e complesso che partirà in autunno con la sopraelevazione sul parcheggio all'interno della 'buca' del viale e che proseguirà nei mesi a seguire con la nuova scuola e molto altro. Questa mattina durante un incontro pubblico sono stati presentati i rendering di come diventerà il viale delle palme entro i prossimi anni.



– Un'opera da 620mila euro, finanziata da Regione Liguria e Comune. Attraversodelle palme si creerà una sopraelevazione finalizzata per avere nuovi posteggi. Dagli attuali 100 stalli esistenti si dovrebbe arrivare ad avere almeno 160 posti auto. AQuesta è la domanda che si porranno sicuramente gli abitanti ed i turisti. Il Comune sta studiando diverse opzioni. Per il momento il sindaco ha confermato di voler lasciare le strisce bianche dei posteggi attualmente esistenti. Per quelli nuovi, invece, è allo studio un sistema a rotazione. Tempi per la consegna dell'opera? Si parla di almeno sei mesi.- Quelli che una volta erano attività commerciali oggi sono spazi dismessi esempi di degrado.in quanto rientranti nel patrimonio immobiliare. Probabilmente non ospiteranno più negozi, in quanto si troveranno 'oscurati' dalla struttura che ospiterà il nuovo posteggio.– Il cantiere per il nuovo edificio scolastico di viale delle palme prenderà il via entro la fine dell'anno. Si tratta di un'opera complessa e su misura, pensata su quanti bambini potrebbero usufruire di questa scuola negli anni a venire. L'obiettivo è di risolvere la situazione di disagio nata in seguito alla chiusura e demolizione dell’ex scuola Papa Giovanni. Il progetto prevede che il nuovo edificio che sorgerà sul viale ingloberà per buona parte l'attuale area giochi dei bimbi. L'assessore ai lavori pubblici Lucio Cava ha precisato che questo spazio per i più piccini non sparirà ma semplicemente troverà una nuova collocazione sul viale. La nuova scuola è resa possibile grazie ad un finanziamento per 2 milioni e 240mila euro, ottenuto a novembre 2018 attraverso il bando per l'edilizia scolastica, grazie ad un progetto realizzato dagli uffici comunali.– Il progetto di rigenerazione urbana del Viale porta la firma dell'ufficio tecnico comunale eNel dettaglio, oggi è stato mostrato come cambierà il volto di questo luogo simbolo di Arma di Taggia. La riqualificazione di quest'area passa dalla costruzione diL'obiettivo in questo caso è di offrire a cittadini e turisti un diverso rapporto tra spazi naturali ed artificiali.Al suo interno verranno piantumate nuove alberature, portando avanti l'opera di sostituzione delle palme decimate dal punteruolo rosso. A questa nuova vegetazione saranno aggiunte anche nuove essenze. In un'ottica generale di riqualificazione del verde su tutta l'area. I nuovi edifici e le strutture previste si integreranno con il giardino circostante attraverso l'uso di materiali diversi rispetto al passato e sfruttando anche forme geometriche più moderne, garantendo un'uniformità di immagine generale di questo spazio che diventerà al contempo più usufruibile e naturale. In più l'area sarà completamente videosorvegliata grazie al posizionamento di nuove telecamere del circuito cittadino. Alcuni occhi elettronici saranno installati a stretto giro ma il Comune punta a coprire l'intero viale. Una misura precauzionale necessaria, richiesta a gran voce dai cittadini e che sarà adottata a maggior ragione dall'ente a scopo preventivo contro eventuali atti vandalici che potrebbero danneggiare le nuove strutture.

Il progetto è stato presentato dall'amministrazione comunale tabiese insieme a Marco Scajola, assessore all'urbanistica di Regione Liguria. Ancora una volta l'esecutivo del governatore Giovanni Toti si dimostra a fianco degli amministratori locali. Dall'assessore Scajola sono arrivate parole di elogio per quanto fatto dal sindaco Mario Conio, dalla sua giunta e dai tecnici del comune.



Il progetto complessivo di rigenerazione del Viale delle Palme non ha una data precisa di ultimazione dei lavori ma il discorso cambia per quanto riguarda il parcheggio e la scuola. Il Comune è vincolato a terminare le opere entro il 2021. Il primo cittadino si è preso l'impegno di riuscire a finire entrambi i lavori entro la fine del 2020, quindi con un anno d'anticipo.