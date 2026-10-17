“Il Valli” scheggia a Sanremo: sua la vittoria nella gara del Campionato Italiano Rally Auto Storiche

Tanto tuonò che piovve. "Il Valli" e Stefano Cirillo sono i vincitori del 41° Sanremo Rally Storico, ultimo appuntamento del Campionato Italiano Rally Auto Storiche e Classiche 2026 disputato nel weekend sulla Riviera dei Fiori.

Il pilota svizzero sfata così il tabu personale entrando nella ristretta cerchia dei vincitori di una gara del campionato tricolore riservato alle vetture storiche. Una soddisfazione immensa giunta al termine di una gara tosta, impegnativa sulle prove speciali simbolo diventate leggenda negli anni in cui qui si disputava il mondiale rally.

Sempre spettacolari, precisi, con la muscolosa BMW M3 preparata da Chiavenuto, "Il Valli" e Cirillo hanno rispettato il pronostico della vigilia: "vincerà chi avrà ritmo da subito e non commetterà errori" dicevano, e così è stato. Dopo tanti tentativi e un crescendo prestazionale notevole nel corso della stagione 2026, l'equipaggio Rally&Co ha finalmente messo la ciliegina sulla torta in una gara dove Cirillo ha rischiato di marcare podio più di una volta, con Giombini e Pedretti, che ora ha trovato il suo compimento nel modo migliore. A loro anche il IV Raggrupamento e la Classe fino a 2500.

"È un sogno. Vincere nell'italiano e farlo a Sanremo ha un sapore tutto particolare. Non ho ancora realizzato bene, abbiamo fatto una bella gara non era facile, su prove che conoscevo molto poco. Sapevamo che la situazione era tiratissima, ma ci abbiamo creduto e festeggiare la vittoria è un momento bellissimo. Lo ricorderemo" le parole del Valli.

Sul secondo gradino del podio e di IV Raggruppamento Elio Cortese con Ciro Lamura. L'equipaggio sanremese, al volante della Subaru Legacy 4WD di Balletti Motorsport ha tentato fino all'ultimo di agganciare il successo, ma i 23.2 secondi di distacco dai vincitori hanno impedito di concretizzare il sogno. Una partenza di gara meno brillante rispetto ai rivali sulle prime prove per un set-up non ottimale è pesata al pilota cresciuto su queste strade, rispetto ad una seconda parte molto più positiva. Per Cortese è arrivato il successo in Classe oltre 2500.