“Il Valli” scheggia a Sanremo: sua la vittoria nella gara del Campionato Italiano Rally Auto Storiche

Tanto tuonò che piovve. "Il Valli" e Stefano Cirillo sono i vincitori del 41° Sanremo Rally Storico, ultimo appuntamento del Campionato Italiano Rally Auto Storiche e Classiche 2026 disputato nel weekend sulla Riviera dei Fiori.
Il pilota svizzero sfata così il tabu personale entrando nella ristretta cerchia dei vincitori di una gara del campionato tricolore riservato alle vetture storiche. Una soddisfazione immensa giunta al termine di una gara tosta, impegnativa sulle prove speciali simbolo diventate leggenda negli anni in cui qui si disputava il mondiale rally.
Sempre spettacolari, precisi, con la muscolosa BMW M3 preparata da Chiavenuto, "Il Valli" e Cirillo hanno rispettato il pronostico della vigilia: "vincerà chi avrà ritmo da subito e non commetterà errori" dicevano, e così è stato. Dopo tanti tentativi e un crescendo prestazionale notevole nel corso della stagione 2026, l'equipaggio Rally&Co ha finalmente messo la ciliegina sulla torta in una gara dove Cirillo ha rischiato di marcare podio più di una volta, con Giombini e Pedretti, che ora ha trovato il suo compimento nel modo migliore. A loro anche il IV Raggrupamento e la Classe fino a 2500.
"È un sogno. Vincere nell'italiano e farlo a Sanremo ha un sapore tutto particolare. Non ho ancora realizzato bene, abbiamo fatto una bella gara non era facile, su prove che conoscevo molto poco. Sapevamo che la situazione era tiratissima, ma ci abbiamo creduto e festeggiare la vittoria è un momento bellissimo. Lo ricorderemo" le parole del Valli.
Sul secondo gradino del podio e di IV Raggruppamento Elio Cortese con Ciro Lamura. L'equipaggio sanremese, al volante della Subaru Legacy 4WD di Balletti Motorsport ha tentato fino all'ultimo di agganciare il successo, ma i 23.2 secondi di distacco dai vincitori hanno impedito di concretizzare il sogno. Una partenza di gara meno brillante rispetto ai rivali sulle prime prove per un set-up non ottimale è pesata al pilota cresciuto su queste strade, rispetto ad una seconda parte molto più positiva. Per Cortese è arrivato il successo in Classe oltre 2500.
A sinistra Volpato-Sordelli, primo in III Raggruppamento A destra Bianco-Barbiero.
Terzo posto e affermazione nel III Raggruppamento per uno spettacolare Enrico Volpato, navigato da Samuele Sordelli. Il comasco sulla Ford Escort RS ha disputato una grande gara, ma la sua vittoria, anche nella Classe fino a 2000, è forse stata più amara di altre perchè, nonostante il sigillo impresso alla corsa, questo non è bastato per scalzare Riccardo Bianco e Matteo Barbiero dalla vetta della classifica di Raggruppamento. L'equipaggio della Scuderia Palladio Historic, sulla Porsche 911 SC di Guagliardo, ha chiuso quinto, primo di classe oltre 2000, e si è assicurato la certezza matematica del titolo italiano di III Raggruppamento replicando il successo ottenuto nel 2025. Un bis che dopo il Valsugana e il Campagnolo sembrava impossibile per Bianco, ma nei rally la storia si scrive alla fine e così è stato.
"Credo che la parola per descrivere la nostra stagione sia caparbietà. Siamo andati all'Elba sperando in un ribaltone che effettivamente c'è stato e ci ha permesso di arrivare qui con il vantaggio matematico. Non è stato facile correre tenendosi sulla difensiva, ma è una soddisfazione enorme vincere il III Raggruppamento per la seconda volta" ha commentato Bianco.
Quarta posizione e podio di IV Raggruppamento per Alessandro Gino e Corrado Bonato, con la BMW M3. L'equipaggio della Gino Motorsport è rientrato in gara oggi dopo aver patito il ritiro ieri per la rottura della leva del cambio, ma all'ultimo ha deciso di rimettersi in mischia per la tappa conclusiva. Due super tempi sul Colle d'Oggia e sulla Rezzo gli hanno consentito di scalare fino alla quarta assoluta.
Nel I Raggruppamento, ribaltone sul Colle d'Oggia. Giuliano Palmieri e Lucia Zambiasi, sulla Porsche 911 S dei Balletti, avevano accumulato un buon vantaggio, ma un lungo con una toccata ha permesso ad Antonio Parisi e Giuseppe D'Angelo di passare avanti assicurandosi la vittoria. Palmieri ha festeggiato comunque la conquista del titolo europeo di Categoria 1 in una stagione che lo ha visto destreggiarsi tra le gare del CIRAS e quelle della serie continentale. A completare il podio di I Raggruppamento la BMW 2002 Ti di Carlo Fiorito e Mirco Bogino.
A sorridere nei Raggruppamenti anche Massimo Ferrari e Christian Soriani su Porsche 911, terzi nel III oltre a Olindo Deserti e Luigi Pirollo con la leggendaria Lancia Stratos HF. Il pilota pavese, coadiuvato dall'esperto navigatore veneto, ha portato così la Stratos per una volta ancora sul podio di Sanremo continuando una storia che ha unito Lancia e questo evento a doppio filo intrecciando una storia che da sempre fa palpitare il cuore degli appassionati. Alle loro spalle Claudio Vigna e Oscar Buzzi, su Fiat 127, primi anche di Classe fino a 1600 nel II Raggruppamento.
Valtero Gandolfo ed Arianna Ravano, su Fiat 127 Sport 70, hanno conquistato la Classe fino a 1150 mentre Renzo Cavallero ha portato la sua Peugeot 205 Rallye al successo in Classe fino a 1300. Nella fino a 1600 sorriso per Massimo Olivieri ed Elisa Minio su Opel Corsa GSI, mentre in oltre 1600 ha conquistato il successo la bella Lancia Rally 037 di Riccardo Ciani e Federico Verna.
Sopra "Zippo" e Arena, primi nella Classiche. In basso a sinistra Deserti-Pirollo primi in II Raggruppamento e Parisi-D'Angelo vincitori nel I Raggruppamento.
Nel Campionato Italiano Auto Classiche ha dominato la Subaru Impreza Gr. A di "Zippo" e Nicola Arena che è andata a conquistare una vittoria importante impreziosita dal quarto posto nella classifica pre 2000 del FIA European Historic Rally Championship che correva a Sanremo il suo ultimo round. Nel CIRAC alle spalle di "Zippo" ha chiuso la Opel Corsa Gsi di Thomas Gaggero ed Andrea Moirano, davanti alla Mitsubishi Lancer Evo VI di Andrea Franchini e Tiziano Calufetti.
"Dopo l'Elba abbiamo lavorato a fondo sulla vettura, smontanto e rimontando quasi tutto. Ci siamo divertiti molto, la macchina ha un grande potenziale. Prendiamo questo risultato come un punto di partenza, vorremmo essere al via del Campionato Italiano 2027 con maggiore continuità, ma vedremo" le parole di Zippo.
Nonostante una gara tribolata, Riccardo Mariotti e Giuseppe Tricoli hanno suggellato la loro stagione sul palco d'arrivo di Sanremo. Già vincitori del titolo tricolore Classiche volevano festeggiare e sono riusciti a farlo raggiungendo la pedana d'arrivo con la bellissima Ford Escort Cosworth Gr. A preparata da Terrosi.
"È stata una stagione costellata di qualche problema, ma sapevamo che debuttando con la Escort Cosworth avremmo dovuto mettere in conto un periodo di adattamento. È una vettura a cui bisogna dare del lei, ma ci siamo tolti una bella soddisfazione. Speriamo che il campionato italiano Classiche prenda piede, perchè c'è la possibilità di portare in gara vetture davvero stupende" le parole di Mariotti.
L'asso francese Francois Delecour con Fabrice Gordon ha portato la Peugeot 306 Maxi al successo nella classifica pre 2000 del FIA EHRC, mentre i polacchi Maciej Lubiak e Grzegorz Dachowski, su Porsche 911 RS, hanno vinto tra le pre 1992. Entrambi hanno conquistato i rispettivi titoli continentali.