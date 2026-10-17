Coppa dei Fiori, a Sanremo trionfano Fabio e Paolo Verdona nella Regolarità 60

Con le luci della sera che illuminano il lungomare di Sanremo, si conclude a Pian di Nave anche la 40esima edizione della Coppa dei Fiori di regolarità, ultimo appuntamento stagionale del Campionato Italiano Rally Autostoriche di Regolarità. Dopo due giorni di gara contro il cronometro, a salire sul gradino più alto del podio della gara Rally di Regolarità 60 sono Fabio e Paolo Verdona che, su Peugeot 309 Gti 16V, chiudono le loro fatiche totalizzando 748 punti di penalità lungo gli oltre 350 chilometri del percorso totale di gara. Seconda piazza per Marco Leva e Paolo Casaleggio, al via su Lancia Delta Hf Integrale, che pagano alla coppia di testa un distacco di 2030 punti. E' ancora una Lancia Delta Hf Integrale a completare il podio della Media 60, quella portata in gara da Angelo Pasino e Patrizia Italiano, terzi a 2132 punti dalla coppia di testa.



Nella gara Rally di Regolarità 50, successo per Vittorio Catanzaro e Anna Maria Beneduce, su Honda Civic, con 834 punti totali. A soli 51 punti i secondi classificati, gli elvetici Christian ed Elena Bonnet a bordo di una Alfa Romeo Giulietta Ti. Gradino più basso del podio per Giovanni Fante che, insieme a Giuntini, raccoglie a bordo della sua Alfa Romeo Alfasud Sprint Veloce 164 punti di penalizzazione e, comunque, una meritata coppa.

