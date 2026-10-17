Tutti gli appuntamenti e manifestazioni di sabato 17 e domenica 18 ottobre 2026, in Riviera e Côte d'Azur

SABATO 17 OTTOBRE



SANREMO



7.00-15.00. ‘Sotto le volte dell’Annonario’: mostra fotografica di Stefania Vecchiola, Gianluca Ferrero e Roberto Bianchi, promossa dall’Associazione Culturale Spazivisivi nell’ambito del progetto nazionale FIAF ‘Agrosfera’. Mercato Annonario, fino al 31 ottobre (dal lunedì al venerdì h 7/13.30, sabato h 7/15), ingresso libero



7.30-10.30. ‘73° Rallye Sanremo’: shakedown a San Romolo, sessione ufficiale di prova riservata ai piloti prioritari e agli iscritti ai campionati CIAR + h 10.30-13.00: seconda sessione dello shakedown per gli altri equipaggi + h 14.47: partenza ufficiale della 73ª edizione della competizione da Pian di Nave + h 15.00: prova spettacolo di 2,06 chilometri nell’area di Porto Sole + h 20.47: rientro delle vetture al parco assistenza di via Adolfo Rava, dove i meccanici effettuano gli interventi sulle auto + h 21.39: ingresso degli equipaggi nel parco di riordino notturno di piazza Colombo



7.30-10.00. ‘27° Rally delle Palme’: verifiche tecniche delle vetture non iscritte allo shakedown, a Pian di Nave + h 10.00-13.00: shakedown a San Romolo, sessione di prova per consentire agli equipaggi di effettuare gli ultimi test e la messa a punto delle vetture + h 13.30-20.00: ricognizioni dei percorsi di tutte le prove speciali della competizione



9.00-18.00. ‘IX Torneo Softball Freesby Yup – Under 13’: prima giornata della nona edizione del torneo giovanile dedicato al softball, con incontri tra squadre della categoria Under 13. Un appuntamento sportivo che valorizza il gioco di squadra, la crescita dei giovani atleti e i principi del fair play. Campo di softball di Pian di Poma



10.00. ‘41° Sanremo Rally Storico’: partenza della seconda e conclusiva tappa della competizione da piazza Colombo, con gli equipaggi impegnati nelle ultime due prove speciali dell’entroterra imperiese + h 16.37: conclusione della seconda tappa e ingresso degli equipaggi al controllo orario finale in piazza Colombo + h 17.10: arrivo ufficiale e cerimonia di premiazione dei vincitori della 41ª edizione del Sanremo Rally Storico. Pian di Nave



10.00-18.00. ‘Settimana Nazionale della Protezione Civile’: punto informativo per sensibilizzare la cittadinanza sui temi della protezione civile e della gestione delle emergenze, con distribuzione di materiale informativo. Presenti il personale del Servizio Protezione Civile del Comune e i volontari della squadra antincendi boschivi San Bartolomeo, Rangers d’Imperia e RES – Radio Emergenza Sanremo. Via Matteotti, di fronte al Cinema Centrale



10.00-21.00. ‘Mike Bongiorno. L’uomo, il mito’: progetto espositivo, promosso e realizzato dalla Fondazione Mike Bongiorno e Allegria. La mostra, a cura di Nicolò Bongiorno, racconta la vita, la carriera e il mito di Mike Bongiorno attraverso fotografie, documenti, memorabilia e materiali audiovisivi, raramente esposti al pubblico (più info). Teatro Ariston (da martedì a sabato h 10/12.30-16/21, domenica e lunedì h 16/21, fino al 18 dicembre)



11.00. ‘III Festival Internazionale di Scacchi Città di Sanremo’: seconda giornata della competizione internazionale con il secondo turno del Torneo A Open + h 16.00: terzo turno di gioco, con gli scacchisti impegnati nelle sfide valide per la classifica generale. Casinò di Sanremo (info e iscrizioni a questo link)



11.00 & 16.00. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti, escluso i giorni dello spettacolo teatrale). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)



11.54. ‘40ª Coppa dei Fiori’: partenza della seconda e conclusiva tappa della gara di regolarità per auto storiche. Gli equipaggi affrontano le ultime prove di precisione lungo le strade dell’entroterra imperiese. Piazza Colombo + h 18.32: arrivo della seconda tappa della manifestazione, con ingresso delle vetture al controllo orario finale. Piazza Colombo + h 18.35: conferenza stampa conclusiva della manifestazione. Podio di Pian di Nave + h 18.40: cerimonia di premiazione degli equipaggi partecipanti alla quarantesima edizione della gara di regolarità a media, appuntamento conclusivo del Campionato Italiano Rally Autostoriche di Regolarità. Podio di Pian di Nave



12.00. ‘Campionato del Mediterraneo Classe Melges 24’: seconda giornata di regate delle ‘Melges 24 Italian Series 2026 – Trofeo Gaudi Act 3’, con gli equipaggi impegnati nelle prove veliche sullo specchio acqueo antistante Sanremo. Organizzazione dello Yacht Club Sanremo



16.00-20.00. ‘Heart of Gaza’: mostra con 40 disegni realizzati dai bambini di Deir-Al-Balah, nella Striscia di Gaza, nell’ambito del progetto internazionale nato dalla Tenda degli Artisti creata da Mohammed Timraz e Féile Butler. Sede dell’Associazione Culturale ‘La Città Invisibile’, via Pietro Agosti 21, tutti i giorni fino al 18 ottobre



17.00. ‘13° Concerto di San Romolo e Premio Renzo Laurano’: nell’ambito delle celebrazioni patronali, il prof. Fabio Barricalla ricorda la figura e l’opera del poeta Renzo Laurano, con letture di suoi componimenti affidate all’attrice Loredana De Flaviis del Teatro dell’Albero. A seguire, conferimento del Premio Laurano ‘per la Ligusticità oltreconfine’ 2026 al chitarrista classico Diego Campagna, che al termine della premiazione propone un breve recital. L’edizione è dedicata alla memoria di Roberto Carli, già vicepresidente del Circolo Ligustico. Piccolo Teatro della Federazione Operaia, via Corradi. Ingresso libero



17.00-24.00. ‘Vini in Villa’: apertura della manifestazione dedicata al mondo del vino con inaugurazione e taglio del nastro alle 17. Alle 18.00 degustazione dei vini della Cantina Bersano; alle 19.00 ‘Gotti di Liguria – Dolceacqua’, degustazione alla cieca; alle 20.00 ‘Gotti di Liguria – Il Levante ligure’, degustazione alla cieca. Dalle 17 alle 21 DJ set con Davide Penna e dalle 21 alle 24 musica live con Moonlight Duo. Degustazioni 25 euro, massimo 30 partecipanti. Villa Nobel, anche domani (info e acquisto biglietti a questo link)



18.00. ‘Beethoven prima di Beethoven, tra equilibrio e tempesta’: concerto dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo con Albert Mamriev al pianoforte e Mateusz Moleda sul podio. In programma il Concerto n. 3 per pianoforte e orchestra in do minore op. 37 di Ludwig van Beethoven e la Sinfonia in mi bemolle maggiore op. 33 di Anton Eberl. Teatro del Casinò (info e acquisto biglietti a questo link)



IMPERIA



9.00-18.00. ‘AMD Developer Hackathon: ACT III’: Imperiaware è una delle tre sedi italiane, insieme a Milano e Roma, dell’hackathon internazionale organizzato da lablab.ai e dedicato all’Intelligenza Artificiale. L’iniziativa, avviata online il 12 ottobre con circa 5.000 partecipanti attesi da tutto il mondo, propone nel fine settimana momenti di partecipazione in presenza, collegando sviluppatori, innovatori, imprese e territorio. Evento in collaborazione con Confindustria Imperia. Polo Digitale Imperiaware, via Antonio Delbecchi 22, anche domani. Iscrizioni e informazioni: AMD Developer Hackathon: ACT III

10.00-18.00. Mostra personale di Lorena Barros ‘Il segreto della vita. Tra la materia, la memoria e la luce’: progetto espositivo che parte dalla convinzione che il senso dell'esistenza non si trovi in un'unica verità, bensì nella somma di esperienze, emozioni, legami e trasformazioni che compongono il percorso umano. MACI – Villa Faravelli, viale Matteotti 151, fino al 18 ottobre (giovedì e venerdì h 10/13, sabato h 10/13-14/18, domenica h 14/18)



11.49. ‘41° Sanremo Rally Storico’: riordino degli equipaggi dopo la prima prova speciale della giornata conclusiva + h 12.55: parco assistenza delle vetture prima dell'ultima prova speciale della competizione, con possibilità per il pubblico di osservare il lavoro dei meccanici. Calata Anselmi



12.00-17.00. ‘Tangamente’: collettiva d’arte curata da Monica Nucera Mantelli. Una ventina di artisti e creativi italiani, spagnoli e argentini propongono pittura, disegno, fotografia, art design, collage e poesia ispirati al Tango e alla cultura rioplatense. Casa de Tango Arte y Cultura, via Littardi 17, zona Prino, fino al 7 novembre, info al 377 0488519

VENTIMIGLIA

9.30-16.00. ‘Recupero, consolidamento e valorizzazione delle Mura Romane e Medievali’: convegno organizzato dalla Fondazione Internazionale Città Murate Lions Clubs. Dopo l’accoglienza e la registrazione, alle 9.45 presentazione e saluti istituzionali; dalle 10.30 interventi di esperti dedicati alla storia, alla conoscenza, alla conservazione e al recupero delle mura di Ventimiglia e, più in generale, alla valorizzazione dei centri storici. Alle 13.00 buffet sulla terrazza del Forte e alle 15.00 visita guidata facoltativa alle mura di Ventimiglia. Chiusura alle 16. Forte dell’Annunziata (più info)

10.30. ‘Micro Roastery Boutique – La giusta motivazione’: presentazione del libro alla presenza dell’autore Fulvio Manuello, con possibilità di acquistare il volume e incontrare personalmente l’autore. L’intero ricavato delle vendite sarà devoluto alla Fondazione Oasis de Amor y Paz per sostenere i suoi progetti solidali in Colombia. Negozio Solidale Oasis Angeli di Pace, via Sottoconvento 52



16.30-20.00. ‘Oltremare – Arte e mare. Quadri e sculture, visioni del mare’: mostra d’arte con opere di Giancarlo Mazzoni e Pino Venditti, un dialogo tra pittura e scultura che esplora il mare come elemento naturale, spazio dell’anima, confine e metafora di libertà. A cura di FIDAPA BPW Italy – Sezione di Ventimiglia. Centro Culturale San Francesco, via Garibaldi, Ventimiglia Alta. Fino al 18 ottobre, aperta da mercoledì a domenica (lunedì e martedì chiuso). Ingresso libero



BORDIGHERA



10.30. 'Tour Monet': un viaggio nel tempo alla scoperta dei luoghi immortalati e dei punti di vista prescelti da Claude Monet nella Riviera ed offrirà ai partecipanti un'occasione unica per approfondire il legame tra Monet e il territorio di Bordighera (8 euro). Ritrovo a Villa Pompeo Mariani, in Via Fontana Vecchia 5, prenotazione al numero 347 2364922



16.30. ‘Villa Regina Margherita… mettiamoci il cuore!’: incontro-spettacolo promosso dal Comitato Luoghi del Cuore ‘Per Villa Regina Margherita’ per mantenere viva l’attenzione sul futuro della storica villa. Interventi teatralizzati e letture di Fulvia Roggero e Silvia Villa, con le musiche del Trio Il Mandolino della Regina di Teatro X Monet. Intervengono il sindaco Marzia Baldassarre, Emanuele Costamagna, delegato Luoghi del Cuore per la Liguria, Giulio Gavino e Giannina Borelli, presidente del Comitato. Al termine pizza Margherita e bollicine. Teatro Golzi del Palazzo del Parco



OSPEDALETTI



8.00-20.00. ‘I Mercati Antiquari di Ospedaletti’: mercatino di antiquariato e collezionismo in Corso Regina Margherita (ogni 3° sabato del mese)



TAGGIA ARMA

15.30-19.30. ‘Assapora un Libro’: primo appuntamento della nuova iniziativa culturale promossa da Antea Edizioni in collaborazione con Spazio Conad di Arma di Taggia, dedicata all’incontro diretto tra autori e lettori. Dalia Lottero presenta e firma copie del libro ‘Riflessologia Plantare Alchemica. Dal piede alla migliore versione di te’. Spazio Conad di Arma di Taggia



16.00. ‘Grande Festa a Riviera Shopville’: ‘Festival Nuove Frequenze’, spazio al talento e all’energia dei giovani con il festival della nuova musica live, in collaborazione con il Comune di Sanremo, Ambito Territoriale Sociale 2 Sanremese e Tavolo Giovani + h 17.00 ‘21 anni – Pronti a far festa’, con speciale torta di compleanno realizzata dall’I.I.S.S. Ruffini-Aicardi di Arma di Taggia e offerta a tutti + h 17.00 mini show dal vivo con ‘Mamma Giulia e Figlia Chiara’, con possibilità di scattare foto insieme alle protagoniste, in collaborazione con I-MusicLab. Riviera Shopville, via Privata Roggeri 52, Arma di Taggia



SANTO STEFANO AL MARE

21.00. Per la rassegna ‘Autunno Culturale’, presentazione libro ‘Mamma non mettermi a dieta’ di Clara De Maria. Il volume, rivolto a genitori ed educatori, propone una riflessione sull’importanza di costruire fin dall’infanzia un rapporto equilibrato e sereno con il cibo e con il proprio corpo, superando la logica delle restrizioni alimentari e spostando l’attenzione dal peso al benessere complessivo della persona. Sala consiliare della torre ennagonale, ingresso libero



DIANO MARINA



16.00-19.00. Mostra personale di Franco Passalacqua dal titolo ‘Eden’. Sala ‘R. Falchi’, Palazzo del Parco, corso Garibaldi 60, fino al 24 ottobre, domenica e festivi su appuntamento (più info)



ENTROTERRA

CARPASIO



10.49. ‘41° Sanremo Rally Storico – Prova speciale Carpasio-Ville San Pietro’: prova cronometrata di 14,70 chilometri lungo il percorso del Colle d’Oggia, valida per la seconda giornata della competizione

18.04. ‘73° Rallye Sanremo – Prova speciale Carpasio-Ville San Pietro’: prova cronometrata di 14,70 chilometri lungo il percorso del Colle d’Oggia, valida per la prima giornata della competizione

CARAVONICA



14.12. ‘41° Sanremo Rally Storico – Prova speciale Caravonica-Rezzo’: ultima prova cronometrata della competizione, su un percorso di 24,83 chilometri attraverso l'entroterra imperiese

19.07. ‘73° Rallye Sanremo – Prova speciale Caravonica-Rezzo’: prova cronometrata di 24,83 chilometri sulle strade dell'entroterra imperiese, prima del rientro degli equipaggi a Sanremo



PIEVE DI TECO

19.00. ‘Festival della Cucina Popolare Alpina’: cena dedicata ai sapori e alle tradizioni gastronomiche delle regioni alpine, con specialità della Liguria, del Piemonte, della Valle d’Aosta e del Friuli Venezia Giulia. Nel menù raviöre De.Co. di Montegrosso, rustica di montagna con caprella, streppa e caccialà di Mendatica, ravioles piemontesi, salsiccia con crauti e pane della Villa, bonet, fessilsuppu valdostana, frico con patate e gubana friulana. Vini, birre e bibite delle aziende locali e della Fondazione Amleto Bertoni. Piazza Carenzi, sotto tensostruttura coperta (più info)



PONTEDASSIO

16.00. ‘Lecca d’Argento’: consegna del riconoscimento dell’Associazione culturale ‘A Lecca’ al prof. Luciano Livio Calzamiglia, già dirigente scolastico e docente di materie umanistiche, per la sua attività di studioso e ricercatore e per le numerose pubblicazioni dedicate agli aspetti storici, religiosi e artistici del Ponente ligure, con particolare attenzione alla Valle Impero. Presentazione a cura di Antonella Gaibisso Domici. Centro di Cultura Polivalente del Comune di Pontedassio

TRIORA



10.30-18.30. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni fino al 31 marzo 2027, h 14.30/18.30, sabato, domenica e festivi anche al mattino dalle 10.30/12). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



VALLEBONA

10.00. ‘Open Day Waldorf’: giornata a porte aperte per conoscere il percorso dell’asilo e della realtà educativa parentale rivolta a bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni. Incontro con insegnanti e famiglie, presentazione del percorso educativo Waldorf e laboratori e attività per adulti e bambini. Asilo ‘Bambini Felici’ via del Municipio 4, partecipazione libera, prenotazione gradita. Info e prenotazioni waldorfvallebona@libero.it, Paola 335 7461927



FRANCIA

MONACO



9.00-17.00. ‘Grande Braderie della Croce Rossa Monegasca’: tradizionale mercatino benefico con vendita a prezzi convenienti di abbigliamento, accessori, borse, gioielli, giocattoli, mobili e oggetti per la casa. Il ricavato sostiene le attività sociali e umanitarie della Croce Rossa. In programma anche una tombola e uno spazio di animazione per bambini dai 3 anni. Chapiteau de Fontvieille



10.00-13.00. ‘Lumières sur la Lagune’: mostra dedicata alla grande stagione del vedutismo veneziano con circa trenta dipinti di dieci maestri, tra cui sei opere di Canaletto, due di Bernardo Bellotto, tre di Michele Marieschi e tre di Francesco Guardi, oltre a lavori di Giuseppe Bernardino Bison, Francesco Albotto e Giovanni Battista Cimaroli. Lampronti Gallery, 21 boulevard Princesse Charlotte, ingresso gratuito, fino al 25 novembre (più info)



11.00-24.00. ‘Foire Attractions de Monaco’: seconda giornata della tradizionale festa del luna park, con giostre, attrazioni per tutte le età, giochi e stand gastronomici. Apertura degli stand alimentari e delle giostre per bambini dalle 11, tutte le attrazioni dalle 14. Port Hercule, Quai Albert Ier. Fino al 19 novembre (più info)



20.00. ‘Vermeer et son faussaire’: replica dello spettacolo teatrale dedicato al celebre falsario Han van Meegeren, tra storia dell’arte, ironia e riflessioni sul valore delle opere. Théâtre des Muses, boulevard du Jardin Exotique 45° ottobre (info e acquisto biglietti a questo link)



NICE



14.00-23.00. ‘Festival CaraïbAzur Nice’: prima edizione del festival dedicato alle musiche, alle danze e alle culture dei Caraibi. In programma concerti, spettacoli, DJ set, animazioni e un villaggio creolo, con artisti tra cui Marvin, Axel Tony, Milca, N’KEN, Senyss e Yoan. Dalle 10.00 alle 12.00 laboratori di danza; dalle 14 concerti e spettacoli con ritmi zouk, konpa e altre sonorità caraibiche. Théâtre de Verdure, Jardin Albert Ier, Promenade des Anglais (più info)



19.00. ‘Forró de Nice’: festival dedicato alla musica e alla danza tradizionale brasiliana, con artisti provenienti dal Brasile e da diversi Paesi europei. Quattro giornate di concerti, spettacoli, laboratori di danza, DJ set e serate danzanti. Stockfish, avenue François Mitterrand 5. Fino a domenica 18 ottobre (più info)



20.00. ‘Jean-Christophe Maillot & Ioannis Mandafounis’: spettacolo del Ballet de l’Opéra de Nice che riunisce due importanti coreografi contemporanei. In programma ‘Opus 40’ di Jean-Christophe Maillot, creato nel 2000 e dedicato alla giovinezza, alle emozioni e all’amore, sulle musiche di Meredith Monk, e una nuova creazione in prima mondiale di Ioannis Mandafounis, direttore artistico della Dresden Frankfurt Dance Company. Opéra Nice Côte d’Azur, 4-6 rue Saint-François de Paule. Biglietti da 6 a 34 euro. Repliche fino al 25 ottobre (più info)



Per conoscere tutti gli eventi di oggi in Costa Azzurra cliccare su www.montecarlonews.it



WORK IN PROGRESS...



DOMENICA 18 OTTOBRE



SANREMO



7.00. ‘73° Rallye Sanremo’: partenza della seconda e decisiva giornata della competizione da piazza Colombo, con gli equipaggi impegnati in sei prove speciali nell’entroterra del Ponente ligure + h 7.07: primo passaggio al parco assistenza di via Adolfo Rava + h 10.58: riordino degli equipaggi in piazza Colombo + h 11.40: secondo passaggio al parco assistenza di via Adolfo Rava, con possibilità per il pubblico di osservare il lavoro dei meccanici + h 16.30: arrivo ufficiale e cerimonia conclusiva della 73ª edizione del Rallye Sanremo, con la celebrazione degli equipaggi vincitori. Pian di Nave

7.49 e 12.37. ‘73° Rallye Sanremo – Prova speciale Bignone’: doppio passaggio cronometrato sul percorso San Romolo-Ghimbegna, lungo 10,28 chilometri



8.00. Escursione ‘Da Verdeggia a Case Barbun e al Passo della Guardia’: camminata tra boschi e radure dell’alta Valle Argentina, adatta anche ai meno allenati e organizzata insieme al gruppo dell’Alpinismo Giovanile. Ritrovo alle 8 presso l’ex stazione FS oppure alle 9.30 direttamente a Verdeggia. Per partecipare contattare Luca al 340 8967662



9.00-18.00. ‘IX Torneo Softball Freesby Yup – Under 13’: seconda giornata della manifestazione dedicata ai giovani giocatori di softball, con il proseguimento degli incontri della categoria Under 13. Campo di softball di Pian di Poma



10.00-18.00. ‘Open Day Studio Inara’: giornata a porte aperte con lezioni e mini-sessioni gratuite. In programma alle 10.00 Yoga, alle 11.00 Stretching e Fitness, alle 12.00 Tribal Bellydance, alle 15.00 Sbarra a Terra, alle 16.00 Percussioni e alle 17.00 Pranayama, Focusing e Rilassamento. Durante la giornata disponibili anche mini-sessioni di massaggio alle mani e al viso, massaggio sonoro e kinesiologia olistica. Studio Inara – Inara Tridevi ASD, via Nuvoloni 23/25. Partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria; posti limitati. Info e prenotazioni WhatsApp 329 2592297



10.08 e 15.11. ‘27° Rally delle Palme – Prova speciale Bignone’: doppio passaggio cronometrato sul percorso San Romolo-Ghimbegna, prima delle tre prove speciali della competizione, da ripetere due volte



10.30. ‘III Festival Internazionale di Scacchi Città di Sanremo’: giornata conclusiva della manifestazione con il quarto turno del Torneo A Open + h 15.30: quinto e ultimo turno, decisivo per la classifica finale. In programma anche il Torneo B Rapid Under 16, riservato ai giovani scacchisti, articolato in cinque turni. Casinò di Sanremo (info e iscrizioni a questo link)



12.00. ‘Campionato del Mediterraneo Classe Melges 24’: giornata conclusiva della competizione velica ‘Melges 24 Italian Series 2026 – Trofeo Gaudi Act 3’, con le ultime regate e la definizione della classifica finale. Organizzazione dello Yacht Club Sanremo



12.30. ‘Castagnata’: giornata di festa con polentata su prenotazione e, per merenda, caldarroste. Durante la giornata bancarelle e mostra di disegni allestita dalla Scuola Elementare di Pino. Area teatrino della Chiesa di Pino. La manifestazione si svolgerà anche in caso di pioggia. Prenotazioni per la polentata: Franco 338 4808624, Rodolfo 345 9076950



16.00. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti, escluso i giorni dello spettacolo teatrale). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)

16.00-21.00. ‘Mike Bongiorno. L’uomo, il mito’: progetto espositivo, promosso e realizzato dalla Fondazione Mike Bongiorno e Allegria. La mostra, a cura di Nicolò Bongiorno, racconta la vita, la carriera e il mito di Mike Bongiorno attraverso fotografie, documenti, memorabilia e materiali audiovisivi, raramente esposti al pubblico (più info). Teatro Ariston (da martedì a sabato h 10/12.30-16/21, domenica e lunedì h 16/21, fino al 18 dicembre)



16.00-20.00. ‘Heart of Gaza’: ultimo giorno della mostra con 40 disegni realizzati dai bambini di Deir-Al-Balah, nella Striscia di Gaza, nell’ambito del progetto internazionale nato dalla Tenda degli Artisti creata da Mohammed Timraz e Féile Butler. Sede dell’Associazione Culturale ‘La Città Invisibile’, via Pietro Agosti 21



16.30. ‘Benessere e longevità’: incontro con Mauro Cirillo, longevity coach ed esperto in probiotica nutrizionale e integrazione vitaminico-minerale, dedicato all’alimentazione e alle buone abitudini per mantenere nel tempo un buon stato di salute. Tra i temi affrontati, zuccheri, stress, sonno, salute di articolazioni, muscoli e ossa, attività fisica, depurazione e detossificazione, vitamine, minerali e creatina. Palazzo Roverizio. Ingresso libero



17.00-24.00. ‘Vini in Villa’: seconda giornata della manifestazione dedicata al vino. Apertura dei cancelli alle 17; alle 18.00 ‘Gotti di Liguria – Il Ponente ligure’, degustazione alla cieca; alle 19.00 ‘Il Metodo Classico italiano’, degustazione alla cieca delle migliori bollicine italiane; alle 20.00 ‘Fumo lento & bollicine’, incontro dedicato all’abbinamento tra Metodo Classico e sigaro. Dalle 17 alle 20 DJ set con Davide Penna e dalle 21 alle 24 musica live con Pan e Pumata. Degustazioni 25 euro; ‘Fumo lento & bollicine’ 30 euro. Massimo 30 partecipanti. Villa Nobel (info e acquisto biglietti a questo link)



IMPERIA



9.00-18.00. ‘AMD Developer Hackathon: ACT III’: Imperiaware è una delle tre sedi italiane, insieme a Milano e Roma, dell’hackathon internazionale organizzato da lablab.ai e dedicato all’Intelligenza Artificiale. L’iniziativa, avviata online il 12 ottobre con circa 5.000 partecipanti attesi da tutto il mondo, propone nel fine settimana momenti di partecipazione in presenza, collegando sviluppatori, innovatori, imprese e territorio. Evento in collaborazione con Confindustria Imperia. Polo Digitale Imperiaware, via Antonio Delbecchi 22. Iscrizioni e informazioni: AMD Developer Hackathon: ACT III



12.00-17.00. ‘Tangamente’: collettiva d’arte curata da Monica Nucera Mantelli. Una ventina di artisti e creativi italiani, spagnoli e argentini propongono pittura, disegno, fotografia, art design, collage e poesia ispirati al Tango e alla cultura rioplatense. Casa de Tango Arte y Cultura, via Littardi 17, zona Prino, fino al 7 novembre, info al 377 0488519

14.00-18.00. Ultimo giorno della mostra personale di Lorena Barros ‘Il segreto della vita. Tra la materia, la memoria e la luce’: progetto espositivo che parte dalla convinzione che il senso dell'esistenza non si trovi in un'unica verità, bensì nella somma di esperienze, emozioni, legami e trasformazioni che compongono il percorso umano. MACI – Villa Faravelli, viale Matteotti 151



16.30. ‘Ultimo Sguardo’: visita accompagnata alla mostra di Lorena Barros nella giornata conclusiva dell’esposizione. Un percorso tra i principali nuclei della ricerca dell’artista, con particolare attenzione al dialogo tra le sue opere e la Collezione Lino Invernizzi. M.A.C.I. – Museo Arte Contemporanea Imperia. Ingresso secondo le tariffe vigenti, visita accompagnata gratuita. Prenotazione obbligatoria. Villa Faravelli, viale Matteotti 151 (info e acquisto biglietti a questo link)



17.00. ‘La voce della Preghiera’: concerto con il soprano lirico-drammatico olandese Gabriëlle Mouhlen, accompagnata al pianoforte da Piera Raineri, dedicato al legame tra musica, spiritualità e parola, in un intreccio di liturgia, poesia e teatro. In programma composizioni di Gabriel Fauré, César Franck, Giuseppe Verdi, Giacomo Puccini, Vincenzo Bellini e Charles Gounod. Oratorio di San Pietro al Parasio

17.15. ‘Cous Cous Party’: primo appuntamento della rassegna teatrale 2026/2027 del Teatro dell’Attrito con lo spettacolo della compagnia I Franchi, portato in scena da Francesca Cassottana e Giulia Angeloni. Durante un’alluvione due donne si ritrovano chiuse nella stessa casa: mentre fuori il mondo si ferma, all’interno diventa sempre più difficile distinguere ciò che è reale da ciò che non lo è. Uno spettacolo che indaga solitudine, intimità e bisogno di relazione nell’era digitale, mescolando teatro, video e nuove tecnologie. Teatro dell’Attrito. Info e prenotazioni 329 4955513



VENTIMIGLIA



16.30-20.00. ‘Oltremare – Arte e mare. Quadri e sculture, visioni del mare’: ultimo giorno della mostra d’arte con opere di Giancarlo Mazzoni e Pino Venditti, un dialogo tra pittura e scultura che esplora il mare come elemento naturale, spazio dell’anima, confine e metafora di libertà. A cura di FIDAPA BPW Italy – Sezione di Ventimiglia. Centro Culturale San Francesco, via Garibaldi, Ventimiglia Alta, ingresso libero



BORDIGHERA



9.30. ‘27° Rally delle Palme’: partenza ufficiale della competizione automobilistica valida come prova conclusiva della Coppa Rally di Zona 2, con gli equipaggi impegnati in sei prove speciali sulle strade dell'entroterra del Ponente ligure, per un totale di 63,65 chilometri cronometrati. Partenza da corso Italia + h 18.39: arrivo delle vetture al traguardo finale in corso Italia + h 18.45: cerimonia di premiazione degli equipaggi e conferenza stampa conclusiva sul podio di corso Italia



10.30. 'Tour Monet': un viaggio nel tempo alla scoperta dei luoghi immortalati e dei punti di vista prescelti da Claude Monet nella Riviera ed offrirà ai partecipanti un'occasione unica per approfondire il legame tra Monet e il territorio di Bordighera (8 euro). Ritrovo a Villa Pompeo Mariani, in Via Fontana Vecchia 5, prenotazione al numero 347 2364922



OSPEDALETTI

15.30. ‘Festa dei Nonni (…e dei nipoti)’: pomeriggio di giochi e attività per grandi e piccoli con i ‘Giochi di una volta’, gli spettacoli di magia di Mago Sasà, laboratori creativi, di cucina e floreali, la ‘Merenda di Nonno Aldo’ e il foto ricordo per nonni e nipoti. Sarà presente anche il banchetto del Comitato Provinciale UNICEF. Alle 18.00 ‘Messa dei Nonni’ nella chiesa parrocchiale, con la benedizione di tutti i nonni. Piazza Europa



15.00. ‘1° Torneo di bocce del Lions Club Sanremo Matutia’: competizione aperta agli appassionati e anche ai meno esperti, organizzata a scopo benefico per sostenere le attività solidali del club. Premi e divertimento per tutti. Bocciofila C. Lanteri, via Cavalieri di Malta. Iscrizioni ai numeri 339 4134055 e 333 6043355



TAGGIA ARMA

8.00-19.00. Mercatino dell'antiquariato e collezionismo. Ex Mercato coperto (ogni terza domenica del mese)

16.00. ‘Presentazione del restauro dell’Annunciazione’: presentazione al pubblico del dipinto a olio su tela realizzato nel 1699 da Giacinto Capponi, restaurato da Riccardo Bonifacio e Isa Di Candia sotto la supervisione della Soprintendenza ABAP per la Liguria. L’intervento ha consentito di recuperare l’integrità dell’opera e le cromie originali, riportando alla luce anche la firma dell’artista. Intervengono i restauratori, lo storico dell’arte Sista Alfonso e il parroco canonico don Filippo. Oratorio della Confraternita SS. Trinità



SAN LORENZO AL MARE

9.00. ‘25° Raduno – 100.000 scoppi tra gli ulivi’: raduno del Club Amatori Veicoli d’Epoca con iscrizioni e colazione dalle 9 alle 10 + h 10.15: partenza del giro turistico verso Arnasco, dove i partecipanti saranno accolti dalla Pro Loco in occasione della ‘Castagnata’ per il pranzo. Ritrovo in via Vignasse. Prenotazione obbligatoria entro venerdì 16 ottobre. Info e WhatsApp 338 8934834 (Gino), 333 4770270 (Danilo)



CERVO

17.00. ‘Cervo in blu d’inchiostro’: incontro con lo scrittore britannico Andrew Miller, finalista al Premio Internazionale Bottari Lattes Grinzane, che presenta il romanzo ‘La terra d’inverno’ (NNE). L’autore dialoga con il docente di inglese Walter Scavello. Interventi musicali degli allievi della Scuola di Musica San Giorgio. Oratorio di Santa Caterina. Ingresso libero e gratuito.



ENTROTERRA

APRICALE



9.00-17.00. Mercatino di artigianato e prodotti tipici organizzato da Apricale Connect nella piazza del paese. Nel pomeriggio musica e castagne calde. Il ricavato dell’iniziativa contribuirà a sostenere nuovi progetti culturali della scuola dell’infanzia di Apricale



BADALUCCO



8.10 e 12.58. ‘73° Rallye Sanremo – Prova speciale Vignai’: doppio passaggio sulla prova Ghimbegna-Badalucco, lunga 19,14 chilometri, uno dei tratti più impegnativi della giornata conclusiva. Rallye Sanremo

10.29 e 15.32. ‘27° Rally delle Palme – Prova speciale Vignai’: doppio passaggio cronometrato sul percorso Ghimbegna-Badalucco, seconda prova speciale della competizione



BAJARDO

10.03 e 14.51. ‘73° Rallye Sanremo – Prova speciale Semoigo-Bajardo’: doppio passaggio sulla prova cronometrata di 7,39 chilometri. Il secondo passaggio costituisce la ‘Power Stage’, prova conclusiva che assegna punti supplementari per il campionato



12.40 e 17.25. ‘27° Rally delle Palme – Prova speciale Semoigo-Bajardo’: doppio passaggio cronometrato sulle strade dell'entroterra, terza e ultima prova speciale della competizione

CAMPOROSSO

8.00. ‘9ª StraCamporosso – 6° Memorial Monica Ligustro’: corsa non competitiva di 7,5 km aperta ad atleti, appassionati, famiglie e camminatori, nel segno dello sport e della solidarietà. Ritrovo dalle 8 e partenza alle 10.00; al termine rinfresco e premiazioni. Palatenda di Bigauda. Iscrizione 10 euro in prevendita entro il 15 ottobre presso l’agenzia CR di Vallecrosia, 15 euro sul posto. Info 345 8517448



DIANO CASTELLO

21.00. ‘Pinocchi*’: inaugurazione della stagione teatrale amatoriale Autunno/Inverno 2026/2027, dedicata alle compagnie FITA della provincia di Imperia. In scena i giovani di FLAG Fita Liguria 2026 con lo spettacolo conclusivo del laboratorio condotto da Graziano Melano, ispirato all’universo di Carlo Collodi e alle avventure contemporanee di giovani Pinocchi tra bugie, truffe, illusioni, fughe, amori e naufragi. Con Giada Matteis, Livia Cantù, Maila Icardi, Marco Trapani e Matilde Delfino e con la partecipazione di Alessia Mela e Alessio Dalmazzone. Teatro Concordia (più info)



PIETRABRUNA

12.00. ‘Castagnata’: giornata autunnale con cucina a partire da mezzogiorno, castagnata, intrattenimento musicale e giochi per bambini



PIEVE DI TECO

12.00. ‘Festival della Cucina Popolare Alpina’: pranzo della seconda e conclusiva giornata della manifestazione enogastronomica dedicata alle ricette tradizionali delle comunità alpine. In degustazione specialità liguri, piemontesi, valdostane e friulane, tra cui raviöre di Montegrosso, streppa e caccialà di Mendatica, ravioles, bonet, fessilsuppu, frico con patate e gubana. Vini e bevande del territorio. Piazza Carenzi, sotto tensostruttura coperta (più info)

TRIORA



9.30. Escursione ‘Da Verdeggia a Case Barbun e al Passo della Guardia’: camminata tra boschi e radure dell’alta Valle Argentina, adatta anche ai meno allenati e organizzata insieme al gruppo dell’Alpinismo Giovanile. Ritrovo alle 8 presso l’ex stazione FS oppure alle 9.30 direttamente a Verdeggia. Per partecipare contattare Luca al 340 8967662



10.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni fino al 31 marzo 2027, h 14.30/18.30, sabato, domenica e festivi anche al mattino dalle 10.30/12). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



VALLEBONA

9.00-17.00. ‘38ª Festa d’Autunno’: tradizionale giornata organizzata dalla Comunità locale in collaborazione con Parrocchia, Pro Loco e Comune. Alle 9.15 Santa Messa, seguita dalla partenza della 38ª Marcia Panoramica, percorso non competitivo di 10 km attraverso il territorio e le alture del paese, con passaggi dalla chiesetta di San Sebastiano, Strada Maciurina, Strada Pin e centro storico. Iscrizione 12 euro comprensiva di ristoro lungo il percorso e primo piatto all’arrivo. Dalle 12.00 specialità gastronomiche della tradizione e vini locali; nel pomeriggio tombola a premi. Centro Ricreativo Sportivo ‘Fabio Taggiasco’



VASIA

9.00. ‘58ª Festa della Castagna’: ritrovo in piazza per la Camminata d’Autunno e iscrizioni alla XVI edizione della ‘Panta-Bike’, pedalata amatoriale in mountain bike su terreno misto + h 10.00: partenza della Panta-Bike e della Camminata d’Autunno + h 11.00: gonfiabili e trucca bimbi gratuito con Kenzo Klown + h 12.30: apertura degli stand enogastronomici con ‘I Sapori d’Autunno’ + h 15.00: musica con i ‘Nosmet’ Rock Band. Frazione Pantasina



FRANCIA

MONACO

11.00-23.00. ‘Foire Attractions de Monaco’: giornata di divertimento per grandi e piccoli con giostre, giochi di abilità, attrazioni adrenaliniche e specialità gastronomiche. Apertura degli stand alimentari e delle giostre per bambini dalle 11, tutte le attrazioni dalle 14. Port Hercule, Quai Albert Ier. Fino al 19 novembre (più info)



16.30. ‘Vermeer et son faussaire’: ultima replica dello spettacolo teatrale dedicato al celebre falsario Han van Meegeren, tra storia dell’arte, ironia e riflessioni sul valore delle opere. Théâtre des Muses, boulevard du Jardin Exotique 44A (info e acquisto biglietti a questo link)



18.00. ‘Lawrence Foster & Dezső Ránki’: concerto sinfonico dell’Orchestra Filarmonica di Monte-Carlo diretta da Lawrence Foster, con Dezső Ránki al pianoforte, Hugo Brady tenore e Patrick Peignier al corno. In programma l’ouverture ‘Leonore n. 2’ e il Concerto per pianoforte e orchestra n. 4 di Ludwig van Beethoven, la ‘Serenata per tenore, corno e archi’ e le ‘Variazioni e fuga su un tema di Purcell’ di Benjamin Britten. Alle 17.00 presentazione delle opere a cura di André Peyrègne. Auditorium Rainier III, boulevard Louis II (info e prenotazioni a questo link)

NICE



15.00. ‘Jean-Christophe Maillot & Ioannis Mandafounis’: seconda rappresentazione del programma di danza contemporanea del Ballet de l’Opéra de Nice, con ‘Opus 40’ di Jean-Christophe Maillot e una nuova coreografia in prima mondiale di Ioannis Mandafounis. Un incontro tra tradizione classica e ricerca coreografica contemporanea. Opéra Nice Côte d’Azur, 4-6 rue Saint-François de Paule. Biglietti da 6 a 34 euro. Repliche fino al 25 ottobre (più info)



16.00. ‘Quand le Divin se fait Musique’: concerto di musica sacra con il mezzosoprano Mariam Fattakhova, accompagnata all’organo da Stéphane Eliot. In programma pagine di Bach, Schubert, Gounod, César Franck, Bizet, Pergolesi e Mahler, in un percorso musicale dedicato alla spiritualità e alla preghiera. Église du Sacré-Cœur, rue de France 22 (più info)



19.00. ‘Forró de Nice’: ultimo giorno del festival dedicato alla musica e alla danza tradizionale brasiliana, con artisti provenienti dal Brasile e da diversi Paesi europei. Quattro giornate di concerti, spettacoli, laboratori di danza, DJ set e serate danzanti. Stockfish, avenue François Mitterrand 5 (più info)





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