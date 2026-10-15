Tutti gli appuntamenti e manifestazioni da giovedì 15 a domenica 18 ottobre 2026, in Riviera e Côte d'Azur

GIOVEDI’ 15 OTTOBRE



SANREMO



7.00-13.30. ‘Sotto le volte dell’Annonario’: mostra fotografica di Stefania Vecchiola, Gianluca Ferrero e Roberto Bianchi, promossa dall’Associazione Culturale Spazivisivi nell’ambito del progetto nazionale FIAF ‘Agrosfera’. Mercato Annonario, fino al 31 ottobre (dal lunedì al venerdì h 7/13.30, sabato h 7/15), ingresso libero



7.30-9.30. ‘73° Rallye Sanremo’: seconda e ultima sessione delle verifiche amministrative degli equipaggi partecipanti alla 73ª edizione della manifestazione automobilistica. Forte di Santa Tecla



8.00-10.00. ‘27° Rally delle Palme’: consegna dei documenti e verifiche sportive degli equipaggi partecipanti alla competizione, presso il quartier generale del Rally al Forte di Santa Tecla + h 10.00-14.00: ricognizioni del percorso dello shakedown a San Romolo



8.30-13.00. ‘Viva! Liguria Cardioprotetta’: tappa sanremese del progetto dedicato alla diffusione della cultura del primo soccorso e della rianimazione cardiopolmonare (RCP), rivolta agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado. Dopo il check-in e il saluto delle autorità, dalle 9 attività formative e pratiche sulle manovre salvavita. Teatro Ariston

10.00-21.00. ‘Mike Bongiorno. L’uomo, il mito’: progetto espositivo, promosso e realizzato dalla Fondazione Mike Bongiorno e Allegria. La mostra, a cura di Nicolò Bongiorno, racconta la vita, la carriera e il mito di Mike Bongiorno attraverso fotografie, documenti, memorabilia e materiali audiovisivi, raramente esposti al pubblico (più info). Teatro Ariston (da martedì a sabato h 10/12.30-16/21, domenica e lunedì h 16/21, fino al 18 dicembre)



11.00. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti, escluso i giorni dello spettacolo teatrale). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)



16.00-18.00. Per ‘Ottobre Rosa’, ‘I giovedì con il senologo’: appuntamento promosso dalla Senologia Breast Unit dedicato all’informazione, alla prevenzione e al confronto sui temi della salute del seno. Casa della Comunità, Via San Francesco



16.00-20.00. ‘Heart of Gaza’: mostra con 40 disegni realizzati dai bambini di Deir-Al-Balah, nella Striscia di Gaza, nell’ambito del progetto internazionale nato dalla Tenda degli Artisti creata da Mohammed Timraz e Féile Butler . Sede dell’Associazione Culturale ‘La Città Invisibile’, via Pietro Agosti 21, tutti i giorni fino al 18 ottobre

17.00-19.00. ‘Funamboli’, laboratorio per giovani dai 14 ai 18 anni con il linguaggio del teatro, condotto da Daniel Delministro. Tutti i giovedì fino al 17 dicembre, per un totale di 12 incontri. Sede di Talea, Parco di Villa Ormond, info WhatsApp 333 377 2260



18.00-22.00. ‘41° Sanremo Rally Storico’: verifiche tecniche delle vetture partecipanti alla manifestazione, in preparazione alle due giornate di gara. Area della Vecchia Stazione ferroviaria, via Adolfo Rava



18.00. ‘Papà, un amico di famiglia’: Alex Baudo presenta il suo libro, pubblicato da Giunti, nel quale racconta il rapporto personale e familiare con il padre Pippo Baudo, offrendo un ritratto privato del celebre conduttore lontano dalle telecamere. Appuntamento nell’ambito degli ‘Aperitivi all’Ariston’, organizzato da Nadia Schiavini, Mondadori Bookstore Imperia e Libreria Garibaldi Sanremo, insieme a Giunti Editore e in collaborazione con il Teatro Ariston. Sala Roof 3 del Teatro Ariston, via Matteotti 212 (Consumazione e libro 29 euro), prenotazione obbligatoria al 339 2877093



21.00. ‘Laboratori Autostima’: nuovo appuntamento promosso da Noi4You e condotto dalla dottoressa P. Sciolla, psicoterapeuta familiare e sommelier AIS, nell’ambito del percorso che unisce lavoro psicologico e degustazione. Il tema della serata viene accompagnato da un calice scelto per la sua risonanza narrativa, il ‘vino traditore per eccellenza’, in un dialogo tra parola e degustazione dedicato alla consapevolezza e all’ascolto. Palazzo Roverizio. Partecipazione gratuita; i partecipanti sono invitati a portare il proprio calice



IMPERIA



10.00-13.00. Mostra personale di Lorena Barros ‘Il segreto della vita. Tra la materia, la memoria e la luce’: progetto espositivo che parte dalla convinzione che il senso dell'esistenza non si trovi in un'unica verità, bensì nella somma di esperienze, emozioni, legami e trasformazioni che compongono il percorso umano. MACI – Villa Faravelli, viale Matteotti 151, fino al 18 ottobre (giovedì e venerdì h 10/13, sabato h 10/13-14/18, domenica h 14/18)



12.00-17.00. ‘Tangamente’: collettiva d’arte curata da Monica Nucera Mantelli. Una ventina di artisti e creativi italiani, spagnoli e argentini propongono pittura, disegno, fotografia, art design, collage e poesia ispirati al Tango e alla cultura rioplatense. Casa de Tango Arte y Cultura, via Littardi 17, zona Prino, fino al 7 novembre, info al 377 0488519



15.00. ‘Pomeriggio da Grock’: visita accompagnata alla scoperta della dimora, del giardino e della storia dell’artista Grock, a cura degli operatori museali di Solidarietà e Lavoro. Alle 17.00 possibilità di aperitivo all’Hard Grock Café. Museo del Clown – Villa Grock, via Fanny Roncati Carli (visita 4 euro + biglietto d’ingresso; formula ingresso + visita + aperitivo 20 euro; max 20 partecipanti, prenotazione consigliata a questo link; info 340 4956218). Ogni mercoledì e giovedì fino al 15 ottobre



20.30. ‘Libroforum – Le emozioni in un libro’: primo appuntamento del laboratorio esperienziale gratuito per adulti promosso dall’associazione Profamilia, in collaborazione con CSV Polis, e condotto dalla counselor Maria Teresa Viotto. Al centro dell’incontro ‘La fattoria degli animali’ di George Orwell, punto di partenza per riflettere su emozioni e temi quali ingiustizia, paura, speranza, disillusione e potere. Consultorio Profamilia, via Privata Gazzano 10. Partecipazione gratuita; iscrizione consigliata ma non obbligatoria. Info 0183 297677



VENTIMIGLIA

9.00-16.30. Mostra documentaria dal titolo ‘Deo Juvante: il mito Grimaldi nell'estremo Ponente ligure’ a cura dell’Archivio di Stato di Imperia. Sezione di Ventimiglia dell'Archivio di Stato di Imperia, Via Hanbury 12, ingresso libero (martedì e giovedì fino al 26 novembre)

16.00-18.00. Per ‘Ottobre Rosa’, ‘Scopriamo insieme i servizi per la donna, l’infanzia e le giovani generazioni’: tavola rotonda con i professionisti del Consultorio, ostetriche e psicologa, gli operatori della Neuropsichiatria Infantile, il pediatra di famiglia e i rappresentanti del Comune di Ventimiglia, per conoscere i servizi dedicati a donne, bambini e giovani. Casa della Comunità, via San Secondo 22, partecipazione libera



16.30-20.00. ‘Oltremare – Arte e mare. Quadri e sculture, visioni del mare’: mostra d’arte con opere di Giancarlo Mazzoni e Pino Venditti, un dialogo tra pittura e scultura che esplora il mare come elemento naturale, spazio dell’anima, confine e metafora di libertà. A cura di FIDAPA BPW Italy – Sezione di Ventimiglia. Centro Culturale San Francesco, via Garibaldi, Ventimiglia Alta. Fino al 18 ottobre, aperta da mercoledì a domenica (lunedì e martedì chiuso). Ingresso libero



BORDIGHERA



16.30. ‘Vite che s’intersecano’: presentazione dell’ultimo romanzo di Franca Acquarone, pubblicato da Philobiblon Edizioni. Un romanzo corale ambientato in un condominio di Imperia Oneglia, dove vite, fragilità e segreti dei diversi protagonisti si incrociano e finiscono per influenzarsi reciprocamente. L’autrice dialoga con Loretta Marchi. Biblioteca Civica Internazionale, via Romana 52, ingresso libero



TAGGIA ARMA



20.00-23.00. ‘12° Corso di Primo Soccorso’: prende il via il corso gratuito organizzato dalla Croce Verde Arma Taggia ODV e aperto a tutta la popolazione, con lezioni due volte alla settimana fino al 19 novembre, in collaborazione con personale medico e infermieristico. In programma nozioni di base di primo soccorso e BLS. Sede centrale della Croce Verde, via Aurelia Ponente 48, Arma di Taggia. Info e iscrizioni 0184 43432, croceverdearmataggiainfo@gmail.com



DIANO MARINA



16.00-19.00. Mostra personale di Franco Passalacqua dal titolo ‘Eden’. Sala ‘R. Falchi’, Palazzo del Parco, corso Garibaldi 60, fino al 24 ottobre, domenica e festivi su appuntamento (più info)

16.30. ‘Letture d’autunno’: apertura della rassegna organizzata dalla Biblioteca Civica ‘Angiolo Silvio Novaro’ con Carla Andrion, che presenta il romanzo ‘Biscotto: l’altra parte di me’. Una storia familiare raccontata attraverso gli occhi del fedele amico a quattro zampe della protagonista, nella quale l’amore e la lealtà di un cane aiutano ad affrontare anche i momenti più difficili. Sala ‘Margherita Drago’, primo piano di Palazzo del Parco



ENTROTERRA

TRIORA



14.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni fino al 31 marzo 2027, h 14.30/18, sabato, domenica e festivi anche al mattino 10.30/12). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



FRANCIA

MONACO

10.00-18.00. ‘Lumières sur la Lagune’: mostra dedicata alla grande stagione del vedutismo veneziano con circa trenta dipinti di dieci maestri, tra cui sei opere di Canaletto, due di Bernardo Bellotto, tre di Michele Marieschi e tre di Francesco Guardi, oltre a lavori di Giuseppe Bernardino Bison, Francesco Albotto e Giovanni Battista Cimaroli (h 10/13-14/18). Lampronti Gallery, 21 boulevard Princesse Charlotte, ingresso gratuito, fino al 25 novembre (più info)



18.30. ‘Thursday Live Sessions – Friedberg’: serata musicale con il gruppo femminile guidato da Anna Friedberg, caratterizzato da sonorità post-punk, rock alternativo e pop. Aperitivo musicale con DJ dalle 18.30 e concerto dal vivo alle 20.30. Espace Indigo del Grimaldi Forum, avenue Princesse Grace 10. Ingresso gratuito (prenotazione obbligatoria a questo link)

19.00-21.00. ‘Dell’empatia’: nuovo appuntamento con gli ‘Ateliers philo’ delle Rencontres Philosophiques de Monaco, ciclo mensile di incontri dedicati alla filosofia, alla letteratura e alle scienze umane. Presenta il filosofo e membro fondatore Robert Maggiori, con la psicologa clinica Patricia Attigui, professoressa emerita all’Università di Lione, e i filosofi Guillaume Le Blanc e Solange Chavel dell’Università di Poitiers. Théâtre Princesse Grace, 12 avenue d’Ostende, ingresso libero (prenotazione consigliata su philomonaco.com)

20.00. ‘Vermeer et son faussaire’: spettacolo teatrale di François Barluet, con François Barluet e Benoît Gourley, per la regia di Philippe Beheydt. La storia prende spunto dalla vicenda di Han van Meegeren, celebre falsario del Novecento, per interrogarsi sul valore dell’arte e sull’autenticità delle opere. Théâtre des Muses, boulevard du Jardin Exotique 45A. Repliche fino al 18 ottobre (info e acquisto biglietti a questo link)



NICE



19.00. ‘Forró de Nice’: apertura del festival dedicato alla musica e alla danza tradizionale brasiliana, con artisti provenienti dal Brasile e da diversi Paesi europei. Quattro giornate di concerti, spettacoli, laboratori di danza, DJ set e serate danzanti. Stockfish, avenue François Mitterrand 5. Fino a domenica 18 ottobre (più info)



20.00. ‘Ivanov’: il Théâtre National de Nice presenta il celebre dramma di Anton Čechov nella rilettura del regista Jean-François Sivadier. Protagonista un proprietario terriero in difficoltà economiche, tormentato dalla malattia della moglie e da una profonda crisi esistenziale. In scena Nicolas Bouchaud, Norah Krief e un numeroso cast. Théâtre National de Nice, Salle de La Cuisine, boulevard du Mercantour 155. Biglietti da 5 a 35 euro. Replica venerdì 16 ottobre alle 20 (più info)



Per conoscere tutti gli eventi di oggi in Costa Azzurra cliccare su www.montecarlonews.it



WORK IN PROGRESS...



VENERDI’ 16 OTTOBRE



SANREMO



7.00-13.30. ‘Sotto le volte dell’Annonario’: mostra fotografica di Stefania Vecchiola, Gianluca Ferrero e Roberto Bianchi, promossa dall’Associazione Culturale Spazivisivi nell’ambito del progetto nazionale FIAF ‘Agrosfera’. Mercato Annonario, fino al 31 ottobre (dal lunedì al venerdì h 7/13.30, sabato h 7/15), ingresso libero



8.30. ‘41° Sanremo Rally Storico’: partenza ufficiale della prima tappa della competizione automobilistica da Pian di Nave, con gli equipaggi impegnati in otto prove speciali nell’entroterra del Ponente ligure + h 9.03 e 15.10: doppio passaggio sulla prova speciale ‘Bignone’, lungo il percorso San Romolo-Ghimbegna di 10,28 chilometri + h 13.07: riordino degli equipaggi in piazza Colombo + h 14.09: ingresso delle vetture nel parco assistenza di Porto Sole, dove i meccanici effettuano gli interventi di manutenzione prima del secondo giro di prove + h 19.14: secondo ingresso al parco assistenza di Porto Sole + h 20.06: conclusione della prima tappa e ingresso degli equipaggi nel parco di riordino notturno di piazza Colombo



10.00-21.00. ‘Mike Bongiorno. L’uomo, il mito’: progetto espositivo, promosso e realizzato dalla Fondazione Mike Bongiorno e Allegria. La mostra, a cura di Nicolò Bongiorno, racconta la vita, la carriera e il mito di Mike Bongiorno attraverso fotografie, documenti, memorabilia e materiali audiovisivi, raramente esposti al pubblico (più info). Teatro Ariston (da martedì a sabato h 10/12.30-16/21, domenica e lunedì h 16/21, fino al 18 dicembre



10.05. ‘40ª Coppa dei Fiori’: partenza della prima tappa della gara di regolarità a media per auto storiche, che si svolge in gran parte sulle strade del 41° Sanremo Rally Storico. Gli equipaggi affrontano le prove di precisione nell’entroterra, rispettando le medie imposte e i tempi di percorrenza previsti dal regolamento + alle 18.24 arrivo della prima tappa della competizione, dopo le prove di regolarità sulle strade del Ponente ligure. Piazza Colombo



11.00 & 16.00. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti, escluso i giorni dello spettacolo teatrale). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)



12.00. ‘Campionato del Mediterraneo Classe Melges 24’: prima giornata della competizione velica riservata alle imbarcazioni sportive monotipo Melges 24, nell’ambito delle ‘Melges 24 Italian Series 2026 – Trofeo Gaudi Act 3’. Gli equipaggi si sfidano in regate su percorsi delimitati da boe, mettendo alla prova velocità, tecnica e capacità tattiche. Organizzazione dello Yacht Club Sanremo. Specchio acqueo antistante la città



14.00-17.30. ‘27° Rally delle Palme’: consegna dei documenti e verifiche sportive degli equipaggi presso il Forte di Santa Tecla + h 16.00-22.00: verifiche tecniche delle vetture iscritte allo shakedown, in via Adolfo Rava.



16.00-22.00. ‘73° Rallye Sanremo’: verifiche tecniche delle vetture partecipanti alla competizione, in preparazione alla partenza ufficiale prevista per sabato 17 ottobre. Via Adolfo Rava, sede del parco assistenza



16.00-20.00. ‘Heart of Gaza’: mostra con 40 disegni realizzati dai bambini di Deir-Al-Balah, nella Striscia di Gaza, nell’ambito del progetto internazionale nato dalla Tenda degli Artisti creata da Mohammed Timraz e Féile Butler . Sede dell’Associazione Culturale ‘La Città Invisibile’, via Pietro Agosti 21, tutti i giorni fino al 18 ottobre



16.30. Per i ‘Martedì Letterari’ (eccezionalmente di venerdì), Giuseppe Antonelli presenta la sua ultima fatica letteraria ‘Alfabit l’italiano digitale dagli sms all’Ia’ (Il Mulino). Partecipa la prof.ssa Stefania Sandra e il prof. Christian Del Vento. Teatro dell’Opera del Casinò, ingresso libero



17.00. Per ‘Ottobre di Pace’, ‘La situazione delle carceri in Italia’: incontro con Alberto Rizziero, responsabile per la Liguria dell’associazione Antigone, con la partecipazione del pastore valdese Jonathan Terino. Sala di piazza Cassini 10/11, ingresso libero



18.00. ‘Amici lontani’: MarKo Kurtinovic presenta il suo nuovo album poetico e sonoro, composto da 12 tracce tra folk e indie alternativo, dedicate ai temi della lontananza, della vita in provincia e della solitudine intesa non come isolamento, ma come forma di libertà, nell’epoca dell’iperconnessione e dell’omologazione culturale. Il disco è prodotto dal cantautore sanremese Christian Gullone con il Villa Citera Social Record Lab. La Città Invisibile, via Pietro Agosti 21



18.30. ‘Oltre Oceano – Antologia corale tra la tradizione inglese e la contemporaneità americana’: concerto autunnale del Coro Nova Tempora con un viaggio tra musica sacra della tradizione anglosassone e sonorità contemporanee americane, dall’‘Hallelujah’ di Handel a ‘Only in Sleep’, ‘Sure on This Shining Night’ e ‘Oh Happy Day’. Direzione e interventi solistici del soprano Gabriella Costa, accompagnamento al pianoforte di Daria Malakhova. Chiesa Luterana. Ingresso libero fino a esaurimento posti. Info infocoronovatempora@yahoo.com



19.00. ‘III Festival Internazionale di Scacchi Città di Sanremo’: apertura della terza edizione della manifestazione scacchistica organizzata dall’ASD Scacchi Sanremo ‘Nenad Šulava’, con il primo turno del Torneo A Open, competizione internazionale articolata in cinque turni con sistema svizzero e valida per la variazione del punteggio Elo FIDE. Casinò di Sanremo (info e iscrizioni a questo link)

21.00. ‘Colpi di timone’: Tullio Solenghi porta in scena la storica commedia di Gilberto Govi, interpretando Giovanni Bevilacqua, vecchio lupo di mare al centro di una vicenda in cui comicità e temi etici si intrecciano. Con Barbara Moselli, Mauro Pirovano, Roberto Alinghieri e un ampio cast. Regia di Tullio Solenghi. Teatro Ariston (info e acquisto biglietti a questo link)



IMPERIA

10.00-13.00. Mostra personale di Lorena Barros ‘Il segreto della vita. Tra la materia, la memoria e la luce’: progetto espositivo che parte dalla convinzione che il senso dell'esistenza non si trovi in un'unica verità, bensì nella somma di esperienze, emozioni, legami e trasformazioni che compongono il percorso umano. MACI – Villa Faravelli, viale Matteotti 151, fino al 18 ottobre (giovedì e venerdì h 10/13, sabato h 10/13-14/18, domenica h 14/18)



12.00-17.00. ‘Tangamente’: collettiva d’arte curata da Monica Nucera Mantelli. Una ventina di artisti e creativi italiani, spagnoli e argentini propongono pittura, disegno, fotografia, art design, collage e poesia ispirati al Tango e alla cultura rioplatense. Casa de Tango Arte y Cultura, via Littardi 17, zona Prino, fino al 7 novembre, info al 377 0488519



17.00. ‘Un fantasma si aggira per l’Europa’: incontro con Claudio Badano dell’Associazione culturale ‘De Tommaso’, nell’ambito del ciclo 2026/2027 ‘Tempi Presenti’. Biblioteca Civica ‘L. Lagorio’, ingresso libero



18.00. ‘Qualcosa che brilla’: incontro con la filosofa, scrittrice e docente universitaria Michela Marzano, che presenta il suo libro nell’ambito del ciclo ‘Capire e abitare il disagio degli adolescenti’, promosso da CSV Polis e realizzato dalle associazioni ApertaMente Imperia e Genitori Attivi. Un momento di riflessione sul malessere degli adolescenti e sulle sfide educative del presente, tra fragilità emotive, nuove dipendenze e valore dell’ascolto e della presenza educativa. Teatro delle Opere Parrocchiali, ingresso libero fino a esaurimento posti, info 349 4735325



21.30. ‘Dum & Mohicano: Rolling Stones Acoustic Night’: serata acustica dedicata alla musica dei Rolling Stones con Valerio Ricciardi ‘Ritchie Mohicano’ (Dobermann) e Marco Fiori (Flowers’ Circle). Teatro dell’Attrito, via Bartolomeo Bossi 43, prenotazione ingresso 320 2127561



VENTIMIGLIA



16.30-20.00. ‘Oltremare – Arte e mare. Quadri e sculture, visioni del mare’: mostra d’arte con opere di Giancarlo Mazzoni e Pino Venditti, un dialogo tra pittura e scultura che esplora il mare come elemento naturale, spazio dell’anima, confine e metafora di libertà. A cura di FIDAPA BPW Italy – Sezione di Ventimiglia. Centro Culturale San Francesco, via Garibaldi, Ventimiglia Alta. Fino al 18 ottobre, aperta da mercoledì a domenica (lunedì e martedì chiuso). Ingresso libero

18.00. ‘Il futuro del mare’: incontro dedicato alle prospettive del settore marittimo e della pesca, con gli interventi di Barbara Esposito, coordinatrice di GAL Fish Liguria, Augusto Comes di Confcooperative, Fulvio Garibaldi e Luca Lanteri dell’Università di Genova e Lara Servetti di Legacoop. Modera Mirava Feletti. Centro Culturale San Francesco, corso Garibaldi 37, ingresso libero



DIANO MARINA



16.00-19.00. Mostra personale di Franco Passalacqua dal titolo ‘Eden’. Sala ‘R. Falchi’, Palazzo del Parco, corso Garibaldi 60, fino al 24 ottobre, domenica e festivi su appuntamento (più info)

18.00-19.15. ‘Crescere dritti e sicuri di sé’: incontro gratuito dedicato all’educazione posturale di bambini e ragazzi, promosso dall’Associazione Profamilia – Consultorio Diocesano in collaborazione con lo Studio Chinesiologico Dinamica. Il dott. Alessandro Sciandini, chinesiologo e pedagogista, ideatore del metodo Naturopostura®, offrirà ai genitori indicazioni pratiche per riconoscere e migliorare le abitudini posturali dei figli. Sala Don Piana delle Opere Parrocchiali, via Lombardi e Rossignoli 37. Partecipazione gratuita; iscrizione consigliata ma non obbligatoria. Info e iscrizioni 0183 297677 (8.30-11.30 e 16.00-18.00), associazioneprofamiliaimperia@gmail.com



ENTROTERRA

BADALUCCO

9.26 e 15.33. ‘41° Sanremo Rally Storico – Prova speciale Vignai’: doppio passaggio cronometrato sul percorso Bivio Ceppo-Badalucco, lungo 19,14 chilometri, valido per la prima giornata della competizione



MOLINI DI TRIORA

11.14 e 17.21. ‘41° Sanremo Rally Storico – Prova speciale Langan’: doppio passaggio sulla prova cronometrata Molini-Buggio, lunga 19,11 chilometri, lungo le strade dell'entroterra della Valle Argentina

BAJARDO

12.22 e 18.19. ‘41° Sanremo Rally Storico – Prova speciale Semoigo-Bajardo’: doppio passaggio cronometrato sulla prova speciale di 7,39 chilometri, tra i tratti più caratteristici del percorso rallistico dell'entroterra sanremese



TRIORA



10.30-18.30. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni fino al 31 marzo 2027, h 14.30/18.30, sabato, domenica e festivi anche al mattino dalle 10.30/12). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



FRANCIA

MONACO



10.00-18.00. ‘Lumières sur la Lagune’: mostra dedicata alla grande stagione del vedutismo veneziano con circa trenta dipinti di dieci maestri, tra cui sei opere di Canaletto, due di Bernardo Bellotto, tre di Michele Marieschi e tre di Francesco Guardi, oltre a lavori di Giuseppe Bernardino Bison, Francesco Albotto e Giovanni Battista Cimaroli (h 10/13-14/18). Lampronti Gallery, 21 boulevard Princesse Charlotte, ingresso gratuito, fino al 25 novembre (più info)



14.00-24.00. ‘Foire Attractions de Monaco’: inaugurazione della tradizionale grande fiera delle attrazioni, organizzata dal Comune di Monaco, con 73 installazioni tra giostre per bambini, attrazioni adrenaliniche, giochi di abilità e stand gastronomici con crêpes, waffle e altre specialità dolci e salate. La manifestazione prosegue tutti i giorni fino al 19 novembre. Port Hercule, Quai Albert Ier (più info)



19.30. ‘Mariage à Monaco. L’événement médiatique de 1956’: cineconferenza dedicata al matrimonio tra il principe Ranieri III e Grace Kelly, con proiezione della versione restaurata in 4K del documentario ‘Le Mariage de Monaco’ di Jean Masson. Un viaggio nella storia di uno degli eventi più celebri del Principato, attraverso immagini d’archivio e approfondimenti sulla realizzazione del film. Auditorium Prince Pierre del Grimaldi Forum (info e acquisto biglietti a questo link)

20.00. ‘Vermeer et son faussaire’: replica dello spettacolo teatrale dedicato al celebre falsario Han van Meegeren, tra storia dell’arte, ironia e riflessioni sul valore delle opere. Théâtre des Muses, boulevard du Jardin Exotique 45° ottobre (info e acquisto biglietti a questo link)



NICE



14.15. ‘Camus est hip-hop, entre misère et soleil’: spettacolo di danza hip-hop e teatro della compagnia Par-Allèles, dedicato alla vita e al pensiero di Albert Camus, tra impegno civile, ribellione e fraternità. Rappresentazione scolastica aperta al pubblico, seguita da un incontro + h 19.30: seconda rappresentazione dello spettacolo. Espace Magnan, 31 rue Louis de Coppet. Prenotazione telefonica obbligatoria per la rappresentazione delle 14.15, allo 04 93 86 28 75 (più info)



19.00. ‘Forró de Nice’: festival dedicato alla musica e alla danza tradizionale brasiliana, con artisti provenienti dal Brasile e da diversi Paesi europei. Quattro giornate di concerti, spettacoli, laboratori di danza, DJ set e serate danzanti. Stockfish, avenue François Mitterrand 5. Fino a domenica 18 ottobre (più info)



20.00. ‘Ivanov’: il Théâtre National de Nice presenta il celebre dramma di Anton Čechov nella rilettura del regista Jean-François Sivadier. Protagonista un proprietario terriero in difficoltà economiche, tormentato dalla malattia della moglie e da una profonda crisi esistenziale. In scena Nicolas Bouchaud, Norah Krief e un numeroso cast. Théâtre National de Nice, Salle de La Cuisine, boulevard du Mercantour 155. Biglietti da 5 a 35 euro (più info)



SABATO 17 OTTOBRE



SANREMO



7.00-15.00. ‘Sotto le volte dell’Annonario’: mostra fotografica di Stefania Vecchiola, Gianluca Ferrero e Roberto Bianchi, promossa dall’Associazione Culturale Spazivisivi nell’ambito del progetto nazionale FIAF ‘Agrosfera’. Mercato Annonario, fino al 31 ottobre (dal lunedì al venerdì h 7/13.30, sabato h 7/15), ingresso libero



7.30-10.30. ‘73° Rallye Sanremo’: shakedown a San Romolo, sessione ufficiale di prova riservata ai piloti prioritari e agli iscritti ai campionati CIAR + h 10.30-13.00: seconda sessione dello shakedown per gli altri equipaggi + h 14.47: partenza ufficiale della 73ª edizione della competizione da Pian di Nave + h 15.00: prova spettacolo di 2,06 chilometri nell’area di Porto Sole + h 20.47: rientro delle vetture al parco assistenza di via Adolfo Rava, dove i meccanici effettuano gli interventi sulle auto + h 21.39: ingresso degli equipaggi nel parco di riordino notturno di piazza Colombo



7.30-10.00. ‘27° Rally delle Palme’: verifiche tecniche delle vetture non iscritte allo shakedown, a Pian di Nave + h 10.00-13.00: shakedown a San Romolo, sessione di prova per consentire agli equipaggi di effettuare gli ultimi test e la messa a punto delle vetture + h 13.30-20.00: ricognizioni dei percorsi di tutte le prove speciali della competizione



9.00-18.00. ‘IX Torneo Softball Freesby Yup – Under 13’: prima giornata della nona edizione del torneo giovanile dedicato al softball, con incontri tra squadre della categoria Under 13. Un appuntamento sportivo che valorizza il gioco di squadra, la crescita dei giovani atleti e i principi del fair play. Campo di softball di Pian di Poma



10.00. ‘41° Sanremo Rally Storico’: partenza della seconda e conclusiva tappa della competizione da piazza Colombo, con gli equipaggi impegnati nelle ultime due prove speciali dell’entroterra imperiese + h 16.37: conclusione della seconda tappa e ingresso degli equipaggi al controllo orario finale in piazza Colombo + h 17.10: arrivo ufficiale e cerimonia di premiazione dei vincitori della 41ª edizione del Sanremo Rally Storico. Pian di Nave



10.00-21.00. ‘Mike Bongiorno. L’uomo, il mito’: progetto espositivo, promosso e realizzato dalla Fondazione Mike Bongiorno e Allegria. La mostra, a cura di Nicolò Bongiorno, racconta la vita, la carriera e il mito di Mike Bongiorno attraverso fotografie, documenti, memorabilia e materiali audiovisivi, raramente esposti al pubblico (più info). Teatro Ariston (da martedì a sabato h 10/12.30-16/21, domenica e lunedì h 16/21, fino al 18 dicembre)



11.00. ‘III Festival Internazionale di Scacchi Città di Sanremo’: seconda giornata della competizione internazionale con il secondo turno del Torneo A Open + h 16.00: terzo turno di gioco, con gli scacchisti impegnati nelle sfide valide per la classifica generale. Casinò di Sanremo (info e iscrizioni a questo link)



11.00 & 16.00. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti, escluso i giorni dello spettacolo teatrale). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)



11.54. ‘40ª Coppa dei Fiori’: partenza della seconda e conclusiva tappa della gara di regolarità per auto storiche. Gli equipaggi affrontano le ultime prove di precisione lungo le strade dell’entroterra imperiese. Piazza Colombo + h 18.32: arrivo della seconda tappa della manifestazione, con ingresso delle vetture al controllo orario finale. Piazza Colombo + h 18.35: conferenza stampa conclusiva della manifestazione. Podio di Pian di Nave + h 18.40: cerimonia di premiazione degli equipaggi partecipanti alla quarantesima edizione della gara di regolarità a media, appuntamento conclusivo del Campionato Italiano Rally Autostoriche di Regolarità. Podio di Pian di Nave



12.00. ‘Campionato del Mediterraneo Classe Melges 24’: seconda giornata di regate delle ‘Melges 24 Italian Series 2026 – Trofeo Gaudi Act 3’, con gli equipaggi impegnati nelle prove veliche sullo specchio acqueo antistante Sanremo. Organizzazione dello Yacht Club Sanremo



16.00-20.00. ‘Heart of Gaza’: mostra con 40 disegni realizzati dai bambini di Deir-Al-Balah, nella Striscia di Gaza, nell’ambito del progetto internazionale nato dalla Tenda degli Artisti creata da Mohammed Timraz e Féile Butler. Sede dell’Associazione Culturale ‘La Città Invisibile’, via Pietro Agosti 21, tutti i giorni fino al 18 ottobre



16.30. ‘XIII Concerto di San Romolo’: concerto nell’ambito dei festeggiamenti patronali con conferimento del Premio Laurano al Maestro Diego Campagna, a cura del Circolo Ligustico & Accademia della Pigna. Teatro della Federazione Operaia



17.00-24.00. ‘Vini in Villa’: apertura della manifestazione dedicata al mondo del vino con inaugurazione e taglio del nastro alle 17. Alle 18.00 degustazione dei vini della Cantina Bersano; alle 19.00 ‘Gotti di Liguria – Dolceacqua’, degustazione alla cieca; alle 20.00 ‘Gotti di Liguria – Il Levante ligure’, degustazione alla cieca. Dalle 17 alle 21 DJ set con Davide Penna e dalle 21 alle 24 musica live con Moonlight Duo. Degustazioni 25 euro, massimo 30 partecipanti. Villa Nobel, anche domani (info e acquisto biglietti a questo link)



18.00. ‘Beethoven prima di Beethoven, tra equilibrio e tempesta’: concerto dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo con Albert Mamriev al pianoforte e Mateusz Moleda sul podio. In programma il Concerto n. 3 per pianoforte e orchestra in do minore op. 37 di Ludwig van Beethoven e la Sinfonia in mi bemolle maggiore op. 33 di Anton Eberl. Teatro del Casinò (info e acquisto biglietti a questo link)



IMPERIA

10.00-18.00. Mostra personale di Lorena Barros ‘Il segreto della vita. Tra la materia, la memoria e la luce’: progetto espositivo che parte dalla convinzione che il senso dell'esistenza non si trovi in un'unica verità, bensì nella somma di esperienze, emozioni, legami e trasformazioni che compongono il percorso umano. MACI – Villa Faravelli, viale Matteotti 151, fino al 18 ottobre (giovedì e venerdì h 10/13, sabato h 10/13-14/18, domenica h 14/18)



11.49. ‘41° Sanremo Rally Storico’: riordino degli equipaggi dopo la prima prova speciale della giornata conclusiva + h 12.55: parco assistenza delle vetture prima dell'ultima prova speciale della competizione, con possibilità per il pubblico di osservare il lavoro dei meccanici. Calata Anselmi



12.00-17.00. ‘Tangamente’: collettiva d’arte curata da Monica Nucera Mantelli. Una ventina di artisti e creativi italiani, spagnoli e argentini propongono pittura, disegno, fotografia, art design, collage e poesia ispirati al Tango e alla cultura rioplatense. Casa de Tango Arte y Cultura, via Littardi 17, zona Prino, fino al 7 novembre, info al 377 0488519

VENTIMIGLIA

9.30-16.00. ‘Recupero, consolidamento e valorizzazione delle Mura Romane e Medievali’: convegno organizzato dalla Fondazione Internazionale Città Murate Lions Clubs. Dopo l’accoglienza e la registrazione, alle 9.45 presentazione e saluti istituzionali; dalle 10.30 interventi di esperti dedicati alla storia, alla conoscenza, alla conservazione e al recupero delle mura di Ventimiglia e, più in generale, alla valorizzazione dei centri storici. Alle 13.00 buffet sulla terrazza del Forte e alle 15.00 visita guidata facoltativa alle mura di Ventimiglia. Chiusura alle 16. Forte dell’Annunziata (più info)

10.30. ‘Micro Roastery Boutique – La giusta motivazione’: presentazione del libro alla presenza dell’autore Fulvio Manuello, con possibilità di acquistare il volume e incontrare personalmente l’autore. L’intero ricavato delle vendite sarà devoluto alla Fondazione Oasis de Amor y Paz per sostenere i suoi progetti solidali in Colombia. Negozio Solidale Oasis Angeli di Pace, via Sottoconvento 52



16.30-20.00. ‘Oltremare – Arte e mare. Quadri e sculture, visioni del mare’: mostra d’arte con opere di Giancarlo Mazzoni e Pino Venditti, un dialogo tra pittura e scultura che esplora il mare come elemento naturale, spazio dell’anima, confine e metafora di libertà. A cura di FIDAPA BPW Italy – Sezione di Ventimiglia. Centro Culturale San Francesco, via Garibaldi, Ventimiglia Alta. Fino al 18 ottobre, aperta da mercoledì a domenica (lunedì e martedì chiuso). Ingresso libero



BORDIGHERA



10.30. 'Tour Monet': un viaggio nel tempo alla scoperta dei luoghi immortalati e dei punti di vista prescelti da Claude Monet nella Riviera ed offrirà ai partecipanti un'occasione unica per approfondire il legame tra Monet e il territorio di Bordighera (8 euro). Ritrovo a Villa Pompeo Mariani, in Via Fontana Vecchia 5, prenotazione al numero 347 2364922



OSPEDALETTI



8.00-20.00. ‘I Mercati Antiquari di Ospedaletti’: mercatino di antiquariato e collezionismo in Corso Regina Margherita (ogni 3° sabato del mese)



TAGGIA ARMA

15.30-19.30. ‘Assapora un Libro’: primo appuntamento della nuova iniziativa culturale promossa da Antea Edizioni in collaborazione con Spazio Conad di Arma di Taggia, dedicata all’incontro diretto tra autori e lettori. Dalia Lottero presenta e firma copie del libro ‘Riflessologia Plantare Alchemica. Dal piede alla migliore versione di te’. Spazio Conad di Arma di Taggia



SANTO STEFANO AL MARE

21.00. Per la rassegna ‘Autunno Culturale’, presentazione libro ‘Mamma non mettermi a dieta’ di Clara De Maria. Il volume, rivolto a genitori ed educatori, propone una riflessione sull’importanza di costruire fin dall’infanzia un rapporto equilibrato e sereno con il cibo e con il proprio corpo, superando la logica delle restrizioni alimentari e spostando l’attenzione dal peso al benessere complessivo della persona. Sala consiliare della torre ennagonale, ingresso libero



DIANO MARINA



16.00-19.00. Mostra personale di Franco Passalacqua dal titolo ‘Eden’. Sala ‘R. Falchi’, Palazzo del Parco, corso Garibaldi 60, fino al 24 ottobre, domenica e festivi su appuntamento (più info)



ENTROTERRA

CARPASIO



10.49. ‘41° Sanremo Rally Storico – Prova speciale Carpasio-Ville San Pietro’: prova cronometrata di 14,70 chilometri lungo il percorso del Colle d’Oggia, valida per la seconda giornata della competizione

18.04. ‘73° Rallye Sanremo – Prova speciale Carpasio-Ville San Pietro’: prova cronometrata di 14,70 chilometri lungo il percorso del Colle d’Oggia, valida per la prima giornata della competizione

CARAVONICA



14.12. ‘41° Sanremo Rally Storico – Prova speciale Caravonica-Rezzo’: ultima prova cronometrata della competizione, su un percorso di 24,83 chilometri attraverso l'entroterra imperiese

19.07. ‘73° Rallye Sanremo – Prova speciale Caravonica-Rezzo’: prova cronometrata di 24,83 chilometri sulle strade dell'entroterra imperiese, prima del rientro degli equipaggi a Sanremo



PIEVE DI TECO

19.00. ‘Festival della Cucina Popolare Alpina’: cena dedicata ai sapori e alle tradizioni gastronomiche delle regioni alpine, con specialità della Liguria, del Piemonte, della Valle d’Aosta e del Friuli Venezia Giulia. Nel menù raviöre De.Co. di Montegrosso, rustica di montagna con caprella, streppa e caccialà di Mendatica, ravioles piemontesi, salsiccia con crauti e pane della Villa, bonet, fessilsuppu valdostana, frico con patate e gubana friulana. Vini, birre e bibite delle aziende locali e della Fondazione Amleto Bertoni. Piazza Carenzi, sotto tensostruttura coperta (più info)



PONTEDASSIO

16.00. ‘Lecca d’Argento’: consegna del riconoscimento dell’Associazione culturale ‘A Lecca’ al prof. Luciano Livio Calzamiglia, già dirigente scolastico e docente di materie umanistiche, per la sua attività di studioso e ricercatore e per le numerose pubblicazioni dedicate agli aspetti storici, religiosi e artistici del Ponente ligure, con particolare attenzione alla Valle Impero. Presentazione a cura di Antonella Gaibisso Domici. Centro di Cultura Polivalente del Comune di Pontedassio

TRIORA



10.30-18.30. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni fino al 31 marzo 2027, h 14.30/18.30, sabato, domenica e festivi anche al mattino dalle 10.30/12). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



VALLEBONA

10.00. ‘Open Day Waldorf’: giornata a porte aperte per conoscere il percorso dell’asilo e della realtà educativa parentale rivolta a bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni. Incontro con insegnanti e famiglie, presentazione del percorso educativo Waldorf e laboratori e attività per adulti e bambini. Asilo ‘Bambini Felici’ via del Municipio 4, partecipazione libera, prenotazione gradita. Info e prenotazioni waldorfvallebona@libero.it, Paola 335 7461927



FRANCIA

MONACO



9.00-17.00. ‘Grande Braderie della Croce Rossa Monegasca’: tradizionale mercatino benefico con vendita a prezzi convenienti di abbigliamento, accessori, borse, gioielli, giocattoli, mobili e oggetti per la casa. Il ricavato sostiene le attività sociali e umanitarie della Croce Rossa. In programma anche una tombola e uno spazio di animazione per bambini dai 3 anni. Chapiteau de Fontvieille



10.00-13.00. ‘Lumières sur la Lagune’: mostra dedicata alla grande stagione del vedutismo veneziano con circa trenta dipinti di dieci maestri, tra cui sei opere di Canaletto, due di Bernardo Bellotto, tre di Michele Marieschi e tre di Francesco Guardi, oltre a lavori di Giuseppe Bernardino Bison, Francesco Albotto e Giovanni Battista Cimaroli. Lampronti Gallery, 21 boulevard Princesse Charlotte, ingresso gratuito, fino al 25 novembre (più info)



11.00-24.00. ‘Foire Attractions de Monaco’: seconda giornata della tradizionale festa del luna park, con giostre, attrazioni per tutte le età, giochi e stand gastronomici. Apertura degli stand alimentari e delle giostre per bambini dalle 11, tutte le attrazioni dalle 14. Port Hercule, Quai Albert Ier. Fino al 19 novembre (più info)



20.00. ‘Vermeer et son faussaire’: replica dello spettacolo teatrale dedicato al celebre falsario Han van Meegeren, tra storia dell’arte, ironia e riflessioni sul valore delle opere. Théâtre des Muses, boulevard du Jardin Exotique 45° ottobre (info e acquisto biglietti a questo link)



NICE



14.00-23.00. ‘Festival CaraïbAzur Nice’: prima edizione del festival dedicato alle musiche, alle danze e alle culture dei Caraibi. In programma concerti, spettacoli, DJ set, animazioni e un villaggio creolo, con artisti tra cui Marvin, Axel Tony, Milca, N’KEN, Senyss e Yoan. Dalle 10.00 alle 12.00 laboratori di danza; dalle 14 concerti e spettacoli con ritmi zouk, konpa e altre sonorità caraibiche. Théâtre de Verdure, Jardin Albert Ier, Promenade des Anglais (più info)



19.00. ‘Forró de Nice’: festival dedicato alla musica e alla danza tradizionale brasiliana, con artisti provenienti dal Brasile e da diversi Paesi europei. Quattro giornate di concerti, spettacoli, laboratori di danza, DJ set e serate danzanti. Stockfish, avenue François Mitterrand 5. Fino a domenica 18 ottobre (più info)



20.00. ‘Jean-Christophe Maillot & Ioannis Mandafounis’: spettacolo del Ballet de l’Opéra de Nice che riunisce due importanti coreografi contemporanei. In programma ‘Opus 40’ di Jean-Christophe Maillot, creato nel 2000 e dedicato alla giovinezza, alle emozioni e all’amore, sulle musiche di Meredith Monk, e una nuova creazione in prima mondiale di Ioannis Mandafounis, direttore artistico della Dresden Frankfurt Dance Company. Opéra Nice Côte d’Azur, 4-6 rue Saint-François de Paule. Biglietti da 6 a 34 euro. Repliche fino al 25 ottobre (più info)



DOMENICA 18 OTTOBRE



SANREMO



7.00. ‘73° Rallye Sanremo’: partenza della seconda e decisiva giornata della competizione da piazza Colombo, con gli equipaggi impegnati in sei prove speciali nell’entroterra del Ponente ligure + h 7.07: primo passaggio al parco assistenza di via Adolfo Rava + h 10.58: riordino degli equipaggi in piazza Colombo + h 11.40: secondo passaggio al parco assistenza di via Adolfo Rava, con possibilità per il pubblico di osservare il lavoro dei meccanici + h 16.30: arrivo ufficiale e cerimonia conclusiva della 73ª edizione del Rallye Sanremo, con la celebrazione degli equipaggi vincitori. Pian di Nave

7.49 e 12.37. ‘73° Rallye Sanremo – Prova speciale Bignone’: doppio passaggio cronometrato sul percorso San Romolo-Ghimbegna, lungo 10,28 chilometri



8.00. Escursione ‘Da Verdeggia a Case Barbun e al Passo della Guardia’: camminata tra boschi e radure dell’alta Valle Argentina, adatta anche ai meno allenati e organizzata insieme al gruppo dell’Alpinismo Giovanile. Ritrovo alle 8 presso l’ex stazione FS oppure alle 9.30 direttamente a Verdeggia. Per partecipare contattare Luca al 340 8967662



9.00-18.00. ‘IX Torneo Softball Freesby Yup – Under 13’: seconda giornata della manifestazione dedicata ai giovani giocatori di softball, con il proseguimento degli incontri della categoria Under 13. Campo di softball di Pian di Poma



10.00-18.00. ‘Open Day Studio Inara’: giornata a porte aperte con lezioni e mini-sessioni gratuite. In programma alle 10.00 Yoga, alle 11.00 Stretching e Fitness, alle 12.00 Tribal Bellydance, alle 15.00 Sbarra a Terra, alle 16.00 Percussioni e alle 17.00 Pranayama, Focusing e Rilassamento. Durante la giornata disponibili anche mini-sessioni di massaggio alle mani e al viso, massaggio sonoro e kinesiologia olistica. Studio Inara – Inara Tridevi ASD, via Nuvoloni 23/25. Partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria; posti limitati. Info e prenotazioni WhatsApp 329 2592297



10.08 e 15.11. ‘27° Rally delle Palme – Prova speciale Bignone’: doppio passaggio cronometrato sul percorso San Romolo-Ghimbegna, prima delle tre prove speciali della competizione, da ripetere due volte



10.30. ‘III Festival Internazionale di Scacchi Città di Sanremo’: giornata conclusiva della manifestazione con il quarto turno del Torneo A Open + h 15.30: quinto e ultimo turno, decisivo per la classifica finale. In programma anche il Torneo B Rapid Under 16, riservato ai giovani scacchisti, articolato in cinque turni. Casinò di Sanremo (info e iscrizioni a questo link)



12.00. ‘Campionato del Mediterraneo Classe Melges 24’: giornata conclusiva della competizione velica ‘Melges 24 Italian Series 2026 – Trofeo Gaudi Act 3’, con le ultime regate e la definizione della classifica finale. Organizzazione dello Yacht Club Sanremo



16.00. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti, escluso i giorni dello spettacolo teatrale). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)

16.00-21.00. ‘Mike Bongiorno. L’uomo, il mito’: progetto espositivo, promosso e realizzato dalla Fondazione Mike Bongiorno e Allegria. La mostra, a cura di Nicolò Bongiorno, racconta la vita, la carriera e il mito di Mike Bongiorno attraverso fotografie, documenti, memorabilia e materiali audiovisivi, raramente esposti al pubblico (più info). Teatro Ariston (da martedì a sabato h 10/12.30-16/21, domenica e lunedì h 16/21, fino al 18 dicembre)



16.00-20.00. ‘Heart of Gaza’: ultimo giorno della mostra con 40 disegni realizzati dai bambini di Deir-Al-Balah, nella Striscia di Gaza, nell’ambito del progetto internazionale nato dalla Tenda degli Artisti creata da Mohammed Timraz e Féile Butler. Sede dell’Associazione Culturale ‘La Città Invisibile’, via Pietro Agosti 21



17.00-24.00. ‘Vini in Villa’: seconda giornata della manifestazione dedicata al vino. Apertura dei cancelli alle 17; alle 18.00 ‘Gotti di Liguria – Il Ponente ligure’, degustazione alla cieca; alle 19.00 ‘Il Metodo Classico italiano’, degustazione alla cieca delle migliori bollicine italiane; alle 20.00 ‘Fumo lento & bollicine’, incontro dedicato all’abbinamento tra Metodo Classico e sigaro. Dalle 17 alle 20 DJ set con Davide Penna e dalle 21 alle 24 musica live con Pan e Pumata. Degustazioni 25 euro; ‘Fumo lento & bollicine’ 30 euro. Massimo 30 partecipanti. Villa Nobel (info e acquisto biglietti a questo link)



IMPERIA



12.00-17.00. ‘Tangamente’: collettiva d’arte curata da Monica Nucera Mantelli. Una ventina di artisti e creativi italiani, spagnoli e argentini propongono pittura, disegno, fotografia, art design, collage e poesia ispirati al Tango e alla cultura rioplatense. Casa de Tango Arte y Cultura, via Littardi 17, zona Prino, fino al 7 novembre, info al 377 0488519

14.00-18.00. Ultimo giorno della mostra personale di Lorena Barros ‘Il segreto della vita. Tra la materia, la memoria e la luce’: progetto espositivo che parte dalla convinzione che il senso dell'esistenza non si trovi in un'unica verità, bensì nella somma di esperienze, emozioni, legami e trasformazioni che compongono il percorso umano. MACI – Villa Faravelli, viale Matteotti 151



16.30. ‘Ultimo Sguardo’: visita accompagnata alla mostra di Lorena Barros nella giornata conclusiva dell’esposizione. Un percorso tra i principali nuclei della ricerca dell’artista, con particolare attenzione al dialogo tra le sue opere e la Collezione Lino Invernizzi. M.A.C.I. – Museo Arte Contemporanea Imperia. Ingresso secondo le tariffe vigenti, visita accompagnata gratuita. Prenotazione obbligatoria. Villa Faravelli, viale Matteotti 151 (info e acquisto biglietti a questo link)

17.15. ‘Cous Cous Party’: primo appuntamento della rassegna teatrale 2026/2027 del Teatro dell’Attrito con lo spettacolo della compagnia I Franchi, portato in scena da Francesca Cassottana e Giulia Angeloni. Durante un’alluvione due donne si ritrovano chiuse nella stessa casa: mentre fuori il mondo si ferma, all’interno diventa sempre più difficile distinguere ciò che è reale da ciò che non lo è. Uno spettacolo che indaga solitudine, intimità e bisogno di relazione nell’era digitale, mescolando teatro, video e nuove tecnologie. Teatro dell’Attrito. Info e prenotazioni 329 4955513



VENTIMIGLIA



16.30-20.00. ‘Oltremare – Arte e mare. Quadri e sculture, visioni del mare’: ultimo giorno della mostra d’arte con opere di Giancarlo Mazzoni e Pino Venditti, un dialogo tra pittura e scultura che esplora il mare come elemento naturale, spazio dell’anima, confine e metafora di libertà. A cura di FIDAPA BPW Italy – Sezione di Ventimiglia. Centro Culturale San Francesco, via Garibaldi, Ventimiglia Alta, ingresso libero



BORDIGHERA



9.30. ‘27° Rally delle Palme’: partenza ufficiale della competizione automobilistica valida come prova conclusiva della Coppa Rally di Zona 2, con gli equipaggi impegnati in sei prove speciali sulle strade dell'entroterra del Ponente ligure, per un totale di 63,65 chilometri cronometrati. Partenza da corso Italia + h 18.39: arrivo delle vetture al traguardo finale in corso Italia + h 18.45: cerimonia di premiazione degli equipaggi e conferenza stampa conclusiva sul podio di corso Italia



10.30. 'Tour Monet': un viaggio nel tempo alla scoperta dei luoghi immortalati e dei punti di vista prescelti da Claude Monet nella Riviera ed offrirà ai partecipanti un'occasione unica per approfondire il legame tra Monet e il territorio di Bordighera (8 euro). Ritrovo a Villa Pompeo Mariani, in Via Fontana Vecchia 5, prenotazione al numero 347 2364922



OSPEDALETTI

15.30. ‘Festa dei Nonni (…e dei nipoti)’: pomeriggio di giochi e attività per grandi e piccoli con i ‘Giochi di una volta’, gli spettacoli di magia di Mago Sasà, laboratori creativi, di cucina e floreali, la ‘Merenda di Nonno Aldo’ e il foto ricordo per nonni e nipoti. Sarà presente anche il banchetto del Comitato Provinciale UNICEF. Alle 18.00 ‘Messa dei Nonni’ nella chiesa parrocchiale, con la benedizione di tutti i nonni. Piazza Europa



15.00. ‘1° Torneo di bocce del Lions Club Sanremo Matutia’: competizione aperta agli appassionati e anche ai meno esperti, organizzata a scopo benefico per sostenere le attività solidali del club. Premi e divertimento per tutti. Bocciofila C. Lanteri, via Cavalieri di Malta. Iscrizioni ai numeri 339 4134055 e 333 6043355



TAGGIA ARMA

8.00-19.00. Mercatino dell'antiquariato e collezionismo. Ex Mercato coperto (ogni terza domenica del mese)



CERVO

17.00. ‘Cervo in blu d’inchiostro’: incontro con lo scrittore britannico Andrew Miller, finalista al Premio Internazionale Bottari Lattes Grinzane, che presenta il romanzo ‘La terra d’inverno’ (NNE). L’autore dialoga con il docente di inglese Walter Scavello. Interventi musicali degli allievi della Scuola di Musica San Giorgio. Oratorio di Santa Caterina. Ingresso libero e gratuito.



ENTROTERRA

APRICALE



9.00-17.00. Mercatino di artigianato e prodotti tipici organizzato da Apricale Connect nella piazza del paese. Nel pomeriggio musica e castagne calde. Il ricavato dell’iniziativa contribuirà a sostenere nuovi progetti culturali della scuola dell’infanzia di Apricale



BADALUCCO



8.10 e 12.58. ‘73° Rallye Sanremo – Prova speciale Vignai’: doppio passaggio sulla prova Ghimbegna-Badalucco, lunga 19,14 chilometri, uno dei tratti più impegnativi della giornata conclusiva. Rallye Sanremo

10.29 e 15.32. ‘27° Rally delle Palme – Prova speciale Vignai’: doppio passaggio cronometrato sul percorso Ghimbegna-Badalucco, seconda prova speciale della competizione



BAJARDO

10.03 e 14.51. ‘73° Rallye Sanremo – Prova speciale Semoigo-Bajardo’: doppio passaggio sulla prova cronometrata di 7,39 chilometri. Il secondo passaggio costituisce la ‘Power Stage’, prova conclusiva che assegna punti supplementari per il campionato



12.40 e 17.25. ‘27° Rally delle Palme – Prova speciale Semoigo-Bajardo’: doppio passaggio cronometrato sulle strade dell'entroterra, terza e ultima prova speciale della competizione

CAMPOROSSO

8.00. ‘9ª StraCamporosso – 6° Memorial Monica Ligustro’: corsa non competitiva di 7,5 km aperta ad atleti, appassionati, famiglie e camminatori, nel segno dello sport e della solidarietà. Ritrovo dalle 8 e partenza alle 10.00; al termine rinfresco e premiazioni. Palatenda di Bigauda. Iscrizione 10 euro in prevendita entro il 15 ottobre presso l’agenzia CR di Vallecrosia, 15 euro sul posto. Info 345 8517448



DIANO CASTELLO

21.00. ‘Pinocchi*’: inaugurazione della stagione teatrale amatoriale Autunno/Inverno 2026/2027, dedicata alle compagnie FITA della provincia di Imperia. In scena i giovani di FLAG Fita Liguria 2026 con lo spettacolo conclusivo del laboratorio condotto da Graziano Melano, ispirato all’universo di Carlo Collodi e alle avventure contemporanee di giovani Pinocchi tra bugie, truffe, illusioni, fughe, amori e naufragi. Con Giada Matteis, Livia Cantù, Maila Icardi, Marco Trapani e Matilde Delfino e con la partecipazione di Alessia Mela e Alessio Dalmazzone. Teatro Concordia (più info)



PIETRABRUNA

12.00. ‘Castagnata’: giornata autunnale con cucina a partire da mezzogiorno, castagnata, intrattenimento musicale e giochi per bambini



PIEVE DI TECO

12.00. ‘Festival della Cucina Popolare Alpina’: pranzo della seconda e conclusiva giornata della manifestazione enogastronomica dedicata alle ricette tradizionali delle comunità alpine. In degustazione specialità liguri, piemontesi, valdostane e friulane, tra cui raviöre di Montegrosso, streppa e caccialà di Mendatica, ravioles, bonet, fessilsuppu, frico con patate e gubana. Vini e bevande del territorio. Piazza Carenzi, sotto tensostruttura coperta (più info)

TRIORA



9.30. Escursione ‘Da Verdeggia a Case Barbun e al Passo della Guardia’: camminata tra boschi e radure dell’alta Valle Argentina, adatta anche ai meno allenati e organizzata insieme al gruppo dell’Alpinismo Giovanile. Ritrovo alle 8 presso l’ex stazione FS oppure alle 9.30 direttamente a Verdeggia. Per partecipare contattare Luca al 340 8967662



10.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni fino al 31 marzo 2027, h 14.30/18.30, sabato, domenica e festivi anche al mattino dalle 10.30/12). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



VALLEBONA

9.00-17.00. ‘38ª Festa d’Autunno’: tradizionale giornata organizzata dalla Comunità locale in collaborazione con Parrocchia, Pro Loco e Comune. Alle 9.15 Santa Messa, seguita dalla partenza della 38ª Marcia Panoramica, percorso non competitivo di 10 km attraverso il territorio e le alture del paese, con passaggi dalla chiesetta di San Sebastiano, Strada Maciurina, Strada Pin e centro storico. Iscrizione 12 euro comprensiva di ristoro lungo il percorso e primo piatto all’arrivo. Dalle 12.00 specialità gastronomiche della tradizione e vini locali; nel pomeriggio tombola a premi. Centro Ricreativo Sportivo ‘Fabio Taggiasco’



VASIA

9.00. ‘58ª Festa della Castagna’: ritrovo in piazza per la Camminata d’Autunno e iscrizioni alla XVI edizione della ‘Panta-Bike’, pedalata amatoriale in mountain bike su terreno misto + h 10.00: partenza della Panta-Bike e della Camminata d’Autunno + h 11.00: gonfiabili e trucca bimbi gratuito con Kenzo Klown + h 12.30: apertura degli stand enogastronomici con ‘I Sapori d’Autunno’ + h 15.00: musica con i ‘Nosmet’ Rock Band. Frazione Pantasina



FRANCIA

MONACO

11.00-23.00. ‘Foire Attractions de Monaco’: giornata di divertimento per grandi e piccoli con giostre, giochi di abilità, attrazioni adrenaliniche e specialità gastronomiche. Apertura degli stand alimentari e delle giostre per bambini dalle 11, tutte le attrazioni dalle 14. Port Hercule, Quai Albert Ier. Fino al 19 novembre (più info)



16.30. ‘Vermeer et son faussaire’: ultima replica dello spettacolo teatrale dedicato al celebre falsario Han van Meegeren, tra storia dell’arte, ironia e riflessioni sul valore delle opere. Théâtre des Muses, boulevard du Jardin Exotique 44A (info e acquisto biglietti a questo link)



18.00. ‘Lawrence Foster & Dezső Ránki’: concerto sinfonico dell’Orchestra Filarmonica di Monte-Carlo diretta da Lawrence Foster, con Dezső Ránki al pianoforte, Hugo Brady tenore e Patrick Peignier al corno. In programma l’ouverture ‘Leonore n. 2’ e il Concerto per pianoforte e orchestra n. 4 di Ludwig van Beethoven, la ‘Serenata per tenore, corno e archi’ e le ‘Variazioni e fuga su un tema di Purcell’ di Benjamin Britten. Alle 17.00 presentazione delle opere a cura di André Peyrègne. Auditorium Rainier III, boulevard Louis II (info e prenotazioni a questo link)

NICE



15.00. ‘Jean-Christophe Maillot & Ioannis Mandafounis’: seconda rappresentazione del programma di danza contemporanea del Ballet de l’Opéra de Nice, con ‘Opus 40’ di Jean-Christophe Maillot e una nuova coreografia in prima mondiale di Ioannis Mandafounis. Un incontro tra tradizione classica e ricerca coreografica contemporanea. Opéra Nice Côte d’Azur, 4-6 rue Saint-François de Paule. Biglietti da 6 a 34 euro. Repliche fino al 25 ottobre (più info)



16.00. ‘Quand le Divin se fait Musique’: concerto di musica sacra con il mezzosoprano Mariam Fattakhova, accompagnata all’organo da Stéphane Eliot. In programma pagine di Bach, Schubert, Gounod, César Franck, Bizet, Pergolesi e Mahler, in un percorso musicale dedicato alla spiritualità e alla preghiera. Église du Sacré-Cœur, rue de France 22 (più info)



19.00. ‘Forró de Nice’: ultimo giorno del festival dedicato alla musica e alla danza tradizionale brasiliana, con artisti provenienti dal Brasile e da diversi Paesi europei. Quattro giornate di concerti, spettacoli, laboratori di danza, DJ set e serate danzanti. Stockfish, avenue François Mitterrand 5 (più info)





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