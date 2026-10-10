Tutti gli appuntamenti e manifestazioni di sabato 10 e domenica 11 ottobre 2026, in Riviera e Côte d'Azur

SABATO 10 OTTOBRE



SANREMO



7.00-15.00. ‘Sotto le volte dell’Annonario’: mostra fotografica di Stefania Vecchiola, Gianluca Ferrero e Roberto Bianchi, promossa dall’Associazione Culturale Spazivisivi nell’ambito del progetto nazionale FIAF ‘Agrosfera’. Mercato Annonario, fino al 31 ottobre (dal lunedì al venerdì h 7/13.30, sabato h 7/15), ingresso libero

8.00-19.00. Mercato del Piccolo Brocante in Piazza San Siro (primo e secondo sabato di ogni mese)



10.00-21.00. ‘Mike Bongiorno. L’uomo, il mito’: progetto espositivo, promosso e realizzato dalla Fondazione Mike Bongiorno e Allegria. La mostra, a cura di Nicolò Bongiorno, racconta la vita, la carriera e il mito di Mike Bongiorno attraverso fotografie, documenti, memorabilia e materiali audiovisivi, raramente esposti al pubblico (più info). Teatro Ariston (da martedì a sabato h 10/12.30-16/21, domenica e lunedì h 16/21, fino al 18 dicembre)



10.00-18.00. ‘Mare, turismo e paesaggio’: mostra fotografica di Eleonora D’Angelo a cura di Laura Tota e Alessandro Villa. Forte di Santa Tecla, fino all’11 ottobre (da giovedì a domenica h 10/13-15/18, venerdì apertura dalle 9.00) (più info)



10.00-18.00. ‘Visioni Contemporanee – L’arte seduce i fiori’: esposizione floreale a cura dell’Istituto Italiano Decorazione Floreale Amatori, con composizioni realizzate in loco che reinterpretano opere d’arte contemporanea, dalla pittura alla grafica e alla scultura (h 10/13-15/18). Forte di Santa Tecla, anche domani, ingresso secondo le tariffe del Forte



10.30. Presidio per Gaza nell’ambito della manifestazione internazionale promossa dalla rete ‘Palestina Anima Mundi’, con l’adesione a Sanremo di Amnesty International Gruppo 073, Rete Ottobre di Pace e ANPI. I promotori chiedono il rispetto del diritto internazionale e dei diritti dei palestinesi, la fine dell’occupazione dei territori palestinesi e l’adozione di sanzioni ed embargo nei confronti di Israele, oltre alla tutela della libertà di parola e di manifestazione. Piazza Colombo



11.00 & 16.00. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti, escluso i giorni dello spettacolo teatrale). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)



12.30. ‘42ª Sanremo Cup – XXXIV Memorial Dado Tessitore’: terzo e ultimo appuntamento della manifestazione internazionale di pallavolo giovanile, dedicato all’Under 15 maschile. In campo otto formazioni, tra cui due squadre del Ponente ligure, i campioni uscenti del Volley Parella Torino, Allianz Diavoli Rosa Milano, Lab Travel Cuneo, Colombo Genova, Gas Sales Piacenza e i francesi del Mougins Côte d’Azur. Match inaugurale alle 12.30. Polo Sportivo del Mercato dei Fiori di Valle Armea, campi ‘Enrico Chiavari’, Bussana, anche domani



15.00. ‘PALOMAR’: momento di condivisione per continuare a vivere le storie e lo spirito della rassegna dedicata al mistero e alla letteratura per ragazzi, nel cuore del quartiere della Pigna. Iniziativa che coinvolge scuole, territorio, librerie, associazioni e famiglie



15.30. Per ‘Ottobre in Rosa’, flash mob dedicato alla sensibilizzazione e alla prevenzione del tumore al seno, organizzato dal gruppo La Rinascita LILT con la partecipazione di un coro gospel. Via Escoffier. In caso di maltempo, l’iniziativa si svolgerà all’ingresso del Palafiori



16.00-20.00. ‘Heart of Gaza’: mostra con 40 disegni realizzati dai bambini di Deir-Al-Balah, nella Striscia di Gaza, nell’ambito del progetto internazionale nato dalla Tenda degli Artisti creata da Mohammed Timraz e Féile Butler . Sede dell’Associazione Culturale ‘La Città Invisibile’, via Pietro Agosti 21, tutti i giorni fino al 18 ottobre



17.00-19.45. ‘Giornate della Consapevolezza – Viaggio nella complessità della Vita: le connessioni invisibili’: spettacolo multimediale di divulgazione scientifica che intreccia scienza, arte e musica in un viaggio dalle energie invisibili dell’Universo alla complessità del Pianeta e degli ecosistemi, dal mondo dei microrganismi ai sistemi biologici, fino al cervello, alla mente e alla coscienza. Sul palco gli scienziati Andrea Possenti, Alessio Rovere, Renato Fani, Caterina Lanfredi, Carlo Ventura e Pierluigi Brustenghi; voce narrante Cristina Del Tutto, ideatrice e direttrice artistica della manifestazione, con interventi musicali e “time out” di Sonia Bottacin, Giacomo Mino Fanciullacci e Claudio Reginali. Teatro dell’Opera del Casinò, ingresso libero e gratuito fino a esaurimento posti, prenotazione consigliata (più info)



17.30. Per ‘Ottobre di Pace’ 2026, ‘Canti e parole di pace’: appuntamento con il Coro ‘Nova Tempora’, accompagnato dalla lettura di testi ispirati a diverse tradizioni religiose. Chiesa Valdese, via Roma 14, ingresso libero



20.00. ‘Sanremo in passerella’: serata di gala tra arte, musica e Alta Moda dedicata alla grande tradizione del Casinò, con sfilate di alta moda donna e uomo firmate da Rosa Addabbo e Gianni Cirillo e gioielli della maison Prestige Gold di Pietro Celiento. Regia e coreografia di Stefania Coralluzzo, conduce Elena Parmegiani con Claudia Chiari madrina della serata. Interventi musicali del soprano Emanuela Carotenuto, del pianista Dario Amoroso e di un violinista del Conservatorio ‘Fergusio’ di Savigliano. Nel Roof Garden anche la mostra dell’artista francese Françoise Leblanc. Roof Garden del Casinò. Cena e spettacolo 120 euro a persona. Info e prenotazioni 388 2448828



IMPERIA



8.00-13.00. ‘Giornate di prevenzione per la vista’: sabato 10 ottobre controlli gratuiti con tonometria per la misurazione della pressione oculare, rivolta alle persone over 50. Oculistica, 5° piano dell’Ospedale di Imperia. Accesso su prenotazione al numero 0184 534799, attivo dalle 14 alle 19



9.30-20.00. ‘Equilibrio fra corpo e mente’: seconda giornata di tre del festival con incontri dedicati a movimento, ansia, yoga, mondo onirico, armonia interiore, chakra e crescita personale, oltre a laboratori e pratiche per il benessere. Expo Salso, Calata Anselmi 2, ingresso gratuito (il programma completo)

10.00-18.00. Mostra personale di Lorena Barros ‘Il segreto della vita. Tra la materia, la memoria e la luce’: progetto espositivo che parte dalla convinzione che il senso dell'esistenza non si trovi in un'unica verità, bensì nella somma di esperienze, emozioni, legami e trasformazioni che compongono il percorso umano. MACI – Villa Faravelli, viale Matteotti 151, fino al 18 ottobre (giovedì e venerdì h 10/13, sabato h 10/13-14/18, domenica h 14/18)



12.00-17.00. ‘Tangamente’: apertura della collettiva d’arte curata da Monica Nucera Mantelli nell’ambito della 22ª Giornata del Contemporaneo AMACI. Una ventina di artisti e creativi italiani, spagnoli e argentini propongono pittura, disegno, fotografia, art design, collage e poesia ispirati al Tango e alla cultura rioplatense. Alle 14.30 visita guidata. Anteprima dedicata alla memoria dell’Art Designer Diego Maria Gugliermetto. Casa de Tango Arte y Cultura, via Littardi 17, zona Prino. Mostra visitabile fino al 7 novembre. Prenotazione nominale via WhatsApp al 377 0488519

VENTIMIGLIA

9.00-19.00. Mercatino di Antiquariato e Vintage nel tratto pedonale di Via Aprosio. A cura del Circolo Ricreativo AnticoDoc (secondo e quarto sabato del mese)

15.30. In occasione della 22ª Giornata del Contemporaneo AMACI, visita guidata gratuita alla collezione di arte contemporanea del Museo Civico Archeologico ‘Girolamo Rossi’, tra pitture, sculture e composizioni materiche donate dagli artisti che dal 2005 hanno esposto negli spazi del MAR e del Forte dell’Annunziata. Museo Civico Archeologico ‘Girolamo Rossi’, via Verdi 41. Info 0184 35118



16.30-20.00. ‘Oltremare – Arte e mare. Quadri e sculture, visioni del mare’: mostra d’arte con opere di Giancarlo Mazzoni e Pino Venditti, un dialogo tra pittura e scultura che esplora il mare come elemento naturale, spazio dell’anima, confine e metafora di libertà. A cura di FIDAPA BPW Italy – Sezione di Ventimiglia. Centro Culturale San Francesco, via Garibaldi, Ventimiglia Alta. Fino al 18 ottobre, aperta da mercoledì a domenica (lunedì e martedì chiuso). Ingresso libero



BORDIGHERA

9.30. ‘3° Trofeo Bordighera – 10 km Cronometrata’: gara podistica su circuito cittadino di 10 km, interamente su asfalto, con percorso in salita e discesa. Partenza e arrivo in via Belsoggiorno 2/4. Premi per i primi tre classificati uomini e donne e ristoro all’arrivo. Iscrizione 10 euro con pacco gara; ritiro pettorale e pacco gara da giovedì pomeriggio presso l’Hotel Riviera Belsoggiorno. Organizzazione Polisportiva Fondazione ATM. Info 340 3555732



10.30. 'Tour Monet': un viaggio nel tempo alla scoperta dei luoghi immortalati e dei punti di vista prescelti da Claude Monet nella Riviera ed offrirà ai partecipanti un'occasione unica per approfondire il legame tra Monet e il territorio di Bordighera (8 euro). Ritrovo a Villa Pompeo Mariani, in Via Fontana Vecchia 5, prenotazione al numero 347 2364922

17.00. ‘Eugenio Comencini, i colori e la luce’: conferenza-dibattito dedicata all’arte del pittore e, in particolare, alle opere realizzate a Bordighera e dintorni. Interviene Luigi Iperti, curatore delle recenti ricerche sull’artista e del libro-catalogo a lui dedicato. L’incontro, inserito nella 22ª Giornata del Contemporaneo, ricorda anche le prime mostre di Comencini alla Galleria La Buca. Galleria dell’Accademia Balbo, via Lamboglia 3. Ingresso libero



OSPEDALETTI

10.00, 11.00, 14.00, 15.00 e 16.00. ‘Giornate FAI d’Autunno 2026’: visite guidate a ‘Casa e Collezione Laura a Villa San Luca’, Bene FAI che custodisce una raccolta di arti decorative italiane. Visite della durata di circa 50 minuti, con gruppi di massimo 10 persone. Contributo libero, anche domani, prenotazione consigliata. Info failaura@fondoambiente.it; prenotazioni sul sito delle Giornate FAI



TAGGIA



16.00. Concerto per i festeggiamenti della Madonna del Rosario offerto dalla Parrocchia dei Santi Apostoli Giacomo e Filippo, con l’esibizione del coro genovese ‘Sibi Consoni’, diretto da Roberta Paraninfo. Intervengono il Vescovo diocesano Mons. Antonio Suetta e il Prefetto di Imperia Antonio Giaccari. Convento di San Domenico

21.00. ‘IN SITU’: concerto conclusivo della residenza artistica promossa dalla nuova associazione culturale OffiCine di Ponente, dedicata al rapporto tra musica, architettura e ascolto. Il violista e compositore Jean René, affiancato dalla violinista Celine Arcand e dal contrabbassista Tommaso Rolando, presenta un’opera nata dall’esplorazione degli spazi, dei silenzi e delle risonanze dell’antico edificio, tra strutture flessibili e improvvisazioni guidate. Ex Chiesa di Santa Teresa, via De Fornari 6



SANTO STEFANO AL MARE



17.00. Per la rassegna ‘Autunno Culturale’, ‘Vent’anni di Streambed Trekking nel Ponente Ligure – Incontro con i fondatori’: Guido Conforti e Alberto Folli dell’Associazione ‘Verso l’Origine’ raccontano la nascita e l’evoluzione dello Streambed Trekking, disciplina nata in Valle Argentina che consiste nella risalita dei corsi d’acqua controcorrente, direttamente nel greto dei torrenti. Un incontro dedicato a vent’anni di esplorazioni e al rapporto con il territorio e l’ambiente naturale del Ponente ligure, nell’ambito dell’‘Autunno Culturale’. Sala Polivalente, ingresso libero



DIANO MARINA



10.00-12.00. ‘Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo (FaMu)’: apertura del Museo Civico del Lucus Bormani con ingresso gratuito per bambini e ragazzi fino a 10 anni e biglietto ridotto a 3 euro per gli accompagnatori. Museo Civico del Lucus Bormani, Palazzo del Parco, corso Garibaldi 60.



15.00. ‘9° World Folklore Festival’: sfilata dei gruppi folkloristici per le vie del centro cittadino con partenza da piazza Martiri della Libertà; alle 16.00 esibizione dei gruppi nell’area manifestazioni del Molo delle Tartarughe. Ingresso libero



15.30. ‘Scavo anche io!’: laboratorio ludico-didattico organizzato in occasione della Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo (FaMu), per scoprire il mestiere dell’archeologo attraverso uno scavo simulato, la schedatura, la documentazione e lo studio dei reperti recuperati. Museo Civico del Lucus Bormani, Palazzo del Parco, corso Garibaldi 60. Partecipazione 4 euro a iscritto, accompagnatori esclusi; prenotazione gradita. Info e prenotazioni 0183 497621



16.00-19.00. Mostra personale di Franco Passalacqua dal titolo ‘Eden’. Sala ‘R. Falchi’, Palazzo del Parco, corso Garibaldi 60, fino al 24 ottobre, domenica e festivi su appuntamento (più info)



ENTROTERRA

CERIANA

20.00. ‘Convivio di beneficenza: coltivare menti, nutrire l’anima’: cena benefica organizzata dall’Association Martini Humanitaire per sostenere la scolarizzazione dei bambini di Mme Marie, fondatrice dell’orfanotrofio Orphelinat Kiridiya de Matoto pour des actions Humanitaires, nella Repubblica di Guinea. Menu a base di pesce con polpo e frittelle di baccalà, tagliolini ai gamberetti, pesce al forno, dolce, vini bianchi e rossi. Locali del Sottopiazza. Quota 35 euro a persona, tutto compreso. Prenotazione obbligatoria: Daniele 335 676 9919, Vladimiro 328 542 5566

COSTARAINERA

9.00-12.00. Corso di cucito a cura di Gocce di Natura APS (anche il 17 e 24 ottobre). Parco Novaro, info 351 9104008



REZZO

15.30. ‘Lavina – Festa d’Autunno’: passeggiata guidata nel castagneto ‘Au Ruseghin’. Dalle 18.45 festa dedicata ai sapori autunnali con caldarroste, vin brulé, pan fritto, frittelle, polenta e cinghiale, polenta e formaggi, brandacujun e lumache. Musica dal vivo con i ‘Peccato Niente’ e altri amici. A cura della Pro Loco Rezzo APS. Frazione Lavina. In caso di maltempo la festa sarà annullata



TRIORA



10.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni fino al 31 marzo 2027, h 14.30/18.30, sabato, domenica e festivi anche al mattino dalle 10.30/12). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



22.00. ‘Ghost Tour Triora’: percorso serale nel centro storico alla scoperta dei luoghi legati al processo per stregoneria del 1587 e alle leggende delle bàgiue, le streghe di Triora. Itinerario dal castello a Palazzo Capponi e alle antiche prigioni, fino alla Cabotina, tra storia, folklore e racconti soprannaturali. Partenza davanti ai portici all’ingresso del centro storico (info e prenotazioni a questo link)



FRANCIA

ANTIBES – JUAN-LES-PINS

13.00-19.00. ‘Village des Sciences et de l’Innovation’: nell’ambito della Fête de la Science, oltre 40 stand dedicati a scienza e innovazione con robotica, programmazione, intelligenza artificiale, realtà virtuale, astronomia, biodiversità marina, planétarium, giochi, esperimenti e laboratori. In programma anche lo spettacolo ‘Dernières Nouvelles de la mer’. Palais des Congrès di Juan-les-Pins, ingresso libero



MONACO



10.00-13.00. ‘Lumières sur la Lagune’: mostra dedicata alla grande stagione del vedutismo veneziano con circa trenta dipinti di dieci maestri, tra cui sei opere di Canaletto, due di Bernardo Bellotto, tre di Michele Marieschi e tre di Francesco Guardi, oltre a lavori di Giuseppe Bernardino Bison, Francesco Albotto e Giovanni Battista Cimaroli. Lampronti Gallery, 21 boulevard Princesse Charlotte, ingresso gratuito, fino al 25 novembre (più info)



20.00. ‘Bollywood Boulevard’: spettacolo di teatro e umorismo scritto e interpretato da Pauline Caupenne, con la regia di Grégoire Leprince-Ringuet. La storia di una giovane occidentale che a 19 anni parte per l’India alla ricerca di se stessa e si ritrova, quasi per caso, attrice a Bollywood, tra meraviglia, ricerca spirituale e disillusioni. Théâtre des Muses, 45 A boulevard du Jardin Exotique (più info)



NIZZA



10.00. ‘EVO France 2026’: seconda edizione nizzarda dell'Evolution Championship Series, grande competizione internazionale dedicata ai videogiochi di combattimento, con tre giornate di tornei su otto titoli, tra cui Street Fighter 6, Tekken 8 e Guilty Gear Strive. Previsto anche un concorso cosplay venerdì. Palais des Expositions, fino all’11 ottobre (tutte le info a questo link)

10.00-19.00. ‘Festival Happy Inde’: Nizza diventa punto d'incontro tra la cultura francese e indiana, attraverso una programmazione dedicata al Rajasthan che sarà raccontato attraverso musica, danza, moda e sport. Luoghi vari (il programma a questo link)

10.00-18.00. ‘Woofest Nice’: festival interamente dedicato ai cani e ai loro accompagnatori, con villaggio dog-friendly, attività, incontri, sfide, consigli di esperti e iniziative dedicate al benessere e alla relazione con gli animali. Jardin Albert 1er



20.00. ‘Tu connais la chanson?’: spettacolo musicale interattivo con il pianista e cantante Louis Caratini, tra blind test, canzone francese, umorismo e poesia. Regia di Charlotte Adrien. Théâtre Francis-Gag, 4 rue de la Croix

VILLEFRANCHE-SUR-MER

10.00-21.00. ‘Marché des Saveurs Italiennes’: mercato di produttori e artigiani italiani, degustazioni, gastronomia e animazioni. Laboratorio di pasticceria dalle 10 alle 11, musica dalle 11, laboratorio di cucina salata dalle 15 alle 16, gioco a premi alle 16.30 e dalle 17 concerto, animazione musicale e karaoke. Citadelle



Per conoscere tutti gli eventi di oggi in Costa Azzurra cliccare su www.montecarlonews.it



WORK IN PROGRESS...



DOMENICA 11 OTTOBRE



SANREMO



9.00-18.00. Fiera di San Romolo in Via Adolfo Rava

9.00-19.00. Tradizionale Mercato dell’Antiquario in Piazza Colombo e sotto il porticato del Palafiori



9.30. ‘All-Star Game BXC 2026’: giornata dedicata al Baseball per Ciechi con i migliori atleti del campionato italiano. Apertura con l’Home Run Derby, sfida tra quattro dei migliori fuoricampisti della stagione; a seguire premiazione dei vincitori delle classifiche individuali del Campionato e della Coppa Italia. Alle 11.00 All-Star Game su nove inning tra le selezioni Ovest ed Est, composte dai migliori giocatori delle squadre LIBCI provenienti da tutta Italia. Campo da baseball di Pian di Poma



9.30. ‘Facciamo Piazza Pulita’: mattinata di pulizia collettiva dell’area di Pian di Nave, organizzata in occasione dei festeggiamenti di San Romolo da I Deplasticati, Famija Sanremasca e Panathlon Club Sanremo. Iniziativa aperta a cittadini, famiglie e volontari per sensibilizzare alla tutela del mare, del litorale e degli spazi comuni. Guanti, pinze e sacchetti forniti dagli organizzatori. Pian di Nave. Info 353 2123889



10.00-18.00. ‘Mare, turismo e paesaggio’: ultimo giorno della mostra fotografica di Eleonora D’Angelo a cura di Laura Tota e Alessandro Villa. Forte di Santa Tecla (più info)



10.00-18.00. ‘Visioni Contemporanee – L’arte seduce i fiori’: esposizione floreale a cura dell’Istituto Italiano Decorazione Floreale Amatori, con composizioni realizzate in loco che reinterpretano opere d’arte contemporanea, dalla pittura alla grafica e alla scultura (h 10/13-15/18). Forte di Santa Tecla, ingresso secondo le tariffe del Forte

14.00. ‘2ª Castagnata di San Romolo’: pomeriggio dedicato ai sapori e alle atmosfere dell’autunno, organizzato dall’Associazione Amici di San Romolo con il Comune di Sanremo. Alle 14 arrivo dei partecipanti e alle 14.30 accensione dei bracieri e inizio della castagnata, con castagne arrostite sul fuoco vivo e distribuite in cartocci a offerta libera. Musica dal vivo durante il pomeriggio. Prato di San Romolo. Termine della manifestazione alle 19



15.00-18.00. ‘Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo (FaMu)’: pomeriggio dedicato a bambini e famiglie con racconti, laboratori creativi e percorsi di narrazione ispirati al mondo fantastico e giocoso de ‘La gatta di Re Patta’ di Antonio Rubino e ad altre storie dedicate ai gatti. Dalle 16.00 merenda offerta in piazza. Museo Civico di Palazzo Nota. Ingresso libero e gratuito.



16.00. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti, escluso i giorni dello spettacolo teatrale). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)

16.00-21.00. ‘Mike Bongiorno. L’uomo, il mito’: progetto espositivo, promosso e realizzato dalla Fondazione Mike Bongiorno e Allegria. La mostra, a cura di Nicolò Bongiorno, racconta la vita, la carriera e il mito di Mike Bongiorno attraverso fotografie, documenti, memorabilia e materiali audiovisivi, raramente esposti al pubblico (più info). Teatro Ariston (da martedì a sabato h 10/12.30-16/21, domenica e lunedì h 16/21, fino al 18 dicembre)



16.00-20.00. ‘Heart of Gaza’: mostra con 40 disegni realizzati dai bambini di Deir-Al-Balah, nella Striscia di Gaza, nell’ambito del progetto internazionale nato dalla Tenda degli Artisti creata da Mohammed Timraz e Féile Butler . Sede dell’Associazione Culturale ‘La Città Invisibile’, via Pietro Agosti 21, tutti i giorni fino al 18 ottobre



17.00 & 18.00. Nell’ambito della mostra ‘Mare Vostrum’, visite guidate con le curatrici dell’esposizione. Forte di Santa Tecla. Ingresso 5 euro, ridotto 2 euro per i giovani tra 18 e 25 anni, gratuito per i minori di 18 anni e per gli aventi diritto

12.30. ‘42ª Sanremo Cup – XXXIV Memorial Dado Tessitore’: giornata conclusiva del torneo internazionale Under 15 maschile organizzato dalla Nuova Lega Pallavolo Sanremo, con alcune delle più importanti realtà giovanili italiane e la partecipazione della formazione francese del Mougins Côte d’Azur. Alle 16.30 finale per il primo posto e assegnazione del pass per il Memorial Mikael Brugnara di Trento. Polo Sportivo del Mercato dei Fiori di Valle Armea, campi ‘Enrico Chiavari’ a Bussana



IMPERIA



10.00-20.00. ‘Equilibrio fra corpo e mente’: giornata conclusiva con incontri, presentazioni e laboratori dedicati a mindfulness, meditazione, riflessologia, auricoloterapia, yoga e benessere psicofisico. Expo Salso, Calata Anselmi 2. Ingresso gratuito (il programma completo)



10.45-18.00. ‘Imperia in mappa: tre musei tutti da scoprire’: speciale giornata FAMU – Famiglie al Museo con un itinerario per grandi e piccoli tra Villa Grock, MACI – Museo di Arte Contemporanea di Imperia a Villa Faravelli e Museo Navale, accompagnato da attività, racconti e momenti di scoperta. Ritrovo alle 10.45 in piazza Dante e partenza con navetta dedicata; possibilità di partecipare anche alle singole tappe raggiungendo autonomamente i musei. Attività gratuite, ingresso ai musei secondo le tariffe vigenti; navetta 1 euro A/R. Partecipazione su prenotazione: museiimperia@solidarietaelavoro.it (il programma nel dettaglio a questo link)

14.00-18.00. Mostra personale di Lorena Barros ‘Il segreto della vita. Tra la materia, la memoria e la luce’: progetto espositivo che parte dalla convinzione che il senso dell'esistenza non si trovi in un'unica verità, bensì nella somma di esperienze, emozioni, legami e trasformazioni che compongono il percorso umano. MACI – Villa Faravelli, viale Matteotti 151, fino al 18 ottobre (giovedì e venerdì h 10/13, sabato h 10/13-14/18, domenica h 14/18)



VENTIMIGLIA

8.00. ‘8° Memorial Corri per Fabiola’: corsa non competitiva in memoria di Fabiola Brancato, organizzata dall’associazione Noi4You. Iscrizioni sul posto dalle 8 alle 9.50; alle 9.50 Baby Marathon di 500 metri, alle 10 corsa ragazzi di 1,5 km e alle 10.15 partenza dei percorsi adulti di 5 e 10 km. Premiazioni intorno alle 12 e ristoro per tutti i partecipanti. Preiscrizioni presso il Resentello sabato 10 dalle ore 15 alle 17, iscrizioni presso il Resentello domenica mattina dalle 8 alle 9.45. Per informazioni Gemma Brancato al numero +39 3479754501



16.30-20.00. ‘Oltremare – Arte e mare. Quadri e sculture, visioni del mare’: mostra d’arte con opere di Giancarlo Mazzoni e Pino Venditti, un dialogo tra pittura e scultura che esplora il mare come elemento naturale, spazio dell’anima, confine e metafora di libertà. A cura di FIDAPA BPW Italy – Sezione di Ventimiglia. Centro Culturale San Francesco, via Garibaldi, Ventimiglia Alta. Fino al 18 ottobre, aperta da mercoledì a domenica (lunedì e martedì chiuso). Ingresso libero



17.00. ‘Millennials Nostalgia’: concerto della Mercenari Rock Band organizzato nell’ambito di ‘Una storia a colori’, il percorso di iniziative con cui SPES APS celebra i suoi primi 30 anni di attività. Un pomeriggio di musica, ricordi e solidarietà aperto a tutta la cittadinanza, per festeggiare il legame costruito dall’associazione con persone, famiglie, volontari e territorio. Teatro Comunale ‘Luigi Maccario’, ingresso libero e gratuito. Durante l’iniziativa raccolta fondi a offerta libera per finanziare i progetti SPES



BORDIGHERA



10.30. 'Tour Monet': un viaggio nel tempo alla scoperta dei luoghi immortalati e dei punti di vista prescelti da Claude Monet nella Riviera ed offrirà ai partecipanti un'occasione unica per approfondire il legame tra Monet e il territorio di Bordighera (8 euro). Ritrovo a Villa Pompeo Mariani, in Via Fontana Vecchia 5, prenotazione al numero 347 2364922



OSPEDALETTI

10.00, 11.00, 14.00, 15.00 e 16.00. ‘Giornate FAI d’Autunno 2026’: visite guidate a ‘Casa e Collezione Laura a Villa San Luca’, Bene FAI che custodisce una raccolta di arti decorative italiane. Visite della durata di circa 50 minuti, con gruppi di massimo 10 persone. Contributo libero, prenotazione consigliata. Info failaura@fondoambiente.it; prenotazioni sul sito delle Giornate FAI



DIANO MARINA

9.00-19.00. Diano Colleziona: mostra mercato di collezionismo e piccolo antiquariato. Centro cittadino (Corso Roma e Piazza Martri della Libertà)



17.00. ‘La Divina in Blue – Inferno’: reading poetico-musicale dedicato all’Inferno della Divina Commedia, con letture di Giannino Balbis accompagnate al pianoforte da Alessandro Collina sulle musiche di Thelonious Monk. Sala Consiliare del Comune, piazza Martiri della Libertà 3, 2° piano, ingresso libero



ENTROTERRA

AQUILA D’ARROSCIA

11.00. ‘Festa Patronale di Santa Reparata’: Santa Messa solenne in onore della patrona. Alle 16.00 inaugurazione della nuova strada cimiteriale e dei parcheggi; alle 16.30 Vespri e Processione, seguiti dall’esibizione del Coro ‘Monte Saccarello’. Quila d’Arroscio



BORGOMARO

10.00-18.00. ‘Giornate FAI d’Autunno – Acqua, terra e comunità’: visite guidate alla Chiesa Parrocchiale di Sant’Antonio Abate, con accesso alla loggia ed esposizione di antichi paramenti sacri seicenteschi ricamati a mano; all’Oratorio di San Giovanni Battista; a Palazzo Doria, con ambienti storici, oggetti della vita contadina, proiezione fotografica ed esposizione permanente di arte contemporanea; alle aziende Le Due Mele/Il Rovo e Frantoio Pellegrino Paolo, con degustazioni di prodotti tipici. Apertura di Palazzo Cassio Amelio, sede del Municipio, con visita agli ambienti storici e agli affreschi ottocenteschi, riservata agli iscritti FAI (il programma)

10.00-18.00. ‘Percorso dell’acqua’: passeggiata guidata alla scoperta di Borgomaro tra fontana, caruggi, Bialera, lavatoio, ghiacciaia e torrente, a cura degli Apprendisti Ciceroni del Liceo Aprosio di Ventimiglia, nell’ambito delle Giornate FAI d’Autunno (il programma)

10.00 e 14.00. ‘Passeggiata naturalistica al Ponte di Conio’: escursione guidata proposta nell’ambito delle Giornate FAI d’Autunno. Due turni su prenotazione, massimo 25 partecipanti per turno (il programma)

15.00. ‘Laboratorio sulle erbe spontanee’: incontro con Nicoletta Lavagna dell’Osteria della Etta e Tania Guglielmi dedicato al riconoscimento delle erbe spontanee e alla preparazione del tradizionale ‘Pan de Fighe’, nell’ambito delle Giornate FAI d’Autunno (il programma)

16.30. ‘Coro conClaudia’: momento musicale in piazza a conclusione della giornata dedicata alle aperture e alle visite delle Giornate FAI d’Autunno (il programma)

DOLCEACQUA

12.30. Per ‘Ottobre in Rosa’, pranzo all’insegna della solidarietà e della convivialità organizzato dalla Delegazione LILT di Bordighera per sostenere le attività dell’associazione. Rio del Mulino, tra Dolceacqua e Rocchetta Nervina, info 320 623 8857

MOLINI DI TRIORA



12.00. ‘Festa della Castagna’: tradizionale appuntamento autunnale organizzato dalla Pro Loco Andagna, con pranzo a base di castagne, dall’antipasto al dolce, e menu alternativo con specialità senza castagne. Nel pomeriggio musica e ballo con l’orchestra Beatrice e Serena e possibilità di gustare caldarroste e mosto, rostelle, patatine, frittelle e dolci. Non è prevista la prenotazione dei tavoli; servizio navetta attivo per tutta la giornata. Frazione Andagna. Info Romano 329 052788



MONTEGROSSO PIAN LATTE

11.00. ‘55ª Festa della Castagna’: tradizionale appuntamento autunnale organizzato dalla Pro Loco, che dal 1970 celebra la castagna nella seconda domenica di ottobre. Giornata dedicata ai sapori e alle tradizioni dell’Alta Valle Arroscia, con caldarroste e specialità a base di castagne, tra cui dolci e castagnaccio, in un’atmosfera di festa e convivialità nel borgo

PERINALDO

15.00. ‘La Grande Castagnata’: tradizionale appuntamento autunnale nel centro storico con distribuzione di caldarroste, accompagnate da panissa e frittelle di mele. Pomeriggio all’insegna dei sapori della tradizione, della musica e della convivialità. Centro storico



PIGNA

9.30-20.00. ‘45ª Festa della Caldarrosta’: storica manifestazione autunnale che dal 1970 anima la piazza di Buggio con le castagne preparate sul momento nelle tradizionali grandi padelle forate. Durante la giornata degustazione di caldarroste, castagnaccio e altre specialità del territorio, con musica e animazione. Organizzazione della Pro Loco con la collaborazione degli abitanti e degli amici del borgo. Frazione Buggio. Info Comune di Pigna, tel. 0184 241016



PORNASSIO

9.00-18.00. ‘Drive-in Car Market, il mercatino nel bagagliaio’ riservato esclusivamente a privati. Gli espositori possono utilizzare la propria auto che si trasforma in un vero e proprio negozio. Evento a cura dell’Accademia Kronos. Parcheggio del Forte Centrale, prenotazione obbligatoria al 331 8369485 (WhatsApp)

TRIORA



10.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni fino al 31 marzo 2027, h 14.30/18.30, sabato, domenica e festivi anche al mattino dalle 10.30/12). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



10.30. ‘Un viaggio attraverso il tempo’: conferenza pubblica con il geologo Aldo Acquarone per scoprire il territorio attraverso la cartografia storica, osservando come le antiche carte raccontano luoghi, confini e modi di leggere il paesaggio. Cà di Brigaschi, frazione Realdo



FRANCIA



ANTIBES – JUAN-LES-PINS



8.30. ‘Courir pour une Fleur’: 46ª edizione della grande corsa podistica intorno a Cap d’Antibes, con prove di 10 km e mezza maratona di 21,1 km e nuove formule a staffetta. Partenza dal Parking du Ponteil

10.00-18.00. ‘Village des Sciences et de l’Innovation’: seconda giornata della manifestazione dedicata a scienza, tecnologia e innovazione, con oltre 40 stand, esperimenti, robotica, IA, realtà virtuale, astronomia, planétarium, biodiversità marina, giochi e laboratori per bambini e famiglie. Palais des Congrès di Juan-les-Pins, ingresso libero



MENTONE

8.00. ‘Vide-grenier La Capeline’: mercatino dell'usato e delle occasioni



MONACO



16.30. ‘Bollywood Boulevard’: spettacolo di teatro e umorismo scritto e interpretato da Pauline Caupenne, con la regia di Grégoire Leprince-Ringuet. La storia di una giovane occidentale che a 19 anni parte per l’India alla ricerca di se stessa e si ritrova, quasi per caso, attrice a Bollywood, tra meraviglia, ricerca spirituale e disillusioni. Théâtre des Muses, 45 A boulevard du Jardin Exotique (più info)



17.00. ‘Une heure à t’attendre’: spettacolo teatrale di Sylvain Meyniac, con Thierry Frémont e Nicolas Vaude, per la regia di Delphine de Malherbe. In un appartamento mansardato due uomini attendono la stessa donna: settanta minuti durante i quali silenzi e parole fanno emergere fragilità e verità, in un confronto sull’attesa, le proiezioni amorose e la percezione dell’altro. Théâtre Princesse Grace (più info)

18.00. ‘Kakhi Solomnishvili & Jorge Luís Prats’: concerto sinfonico della Grande Saison 2026/2027 dell’Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, diretto da Kakhi Solomnishvili con Jorge Luís Prats al pianoforte. In programma musiche di Stravinsky, Rachmaninov e Prokofiev. Auditorium Rainier III (più info)



NIZZA



9.00-17.00. ‘Prom’ du Cœur’: 11ª edizione della manifestazione benefica organizzata dall’Automobile Club de Nice et Côte d’Azur a favore dell’associazione Enfants Cancers et Santé. Oltre 100 auto d’epoca e vetture d’eccezione saranno a disposizione del pubblico per effettuare, in cambio di una donazione, un giro lungo la Promenade des Anglais. Previsti anche un villaggio dedicato alla sicurezza stradale e alla storia dell’automobile e diverse attività di prevenzione. Alle 17.30 premiazione e consegna dell’assegno all’associazione. Port de Nice, Esplanade Lympia, ingresso libero (più info)



10.00. ‘EVO France 2026’: seconda edizione nizzarda dell'Evolution Championship Series, grande competizione internazionale dedicata ai videogiochi di combattimento, con tre giornate di tornei su otto titoli, tra cui Street Fighter 6, Tekken 8 e Guilty Gear Strive. Previsto anche un concorso cosplay venerdì. Palais des Expositions (tutte le info a questo link)

10.00-18.00. ‘Woofest Nice’: seconda giornata del festival dedicato ai cani e ai loro accompagnatori con attività, incontri, villaggio dog-friendly, consigli di esperti e momenti di condivisione. Jardin Albert 1er



VILLEFRANCHE-SUR-MER

10.00-21.00. ‘Marché des Saveurs Italiennes’: giornata conclusiva del mercato dedicato ai sapori e alle tradizioni italiane. Laboratorio di pasticceria dalle 10 alle 11, laboratorio di cucina salata dalle 15 alle 16, gioco a premi alle 16.30 e dalle 17 concerto, animazione musicale e karaoke. Citadelle





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