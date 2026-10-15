Vallecrosia, alla Casa Valdese una conferenza sull'infanzia e la creatività dell'adulto attraverso la biografia di Maria Lai

L'infanzia come radice della creatività e risorsa fondamentale per la crescita dell'adulto. È questo il tema al centro della prima conferenza annuale dell'Associazione Steineriana, in programma venerdì 23 ottobre, alle 19, alla Casa Valdese di Vallecrosia. Un incontro che si propone di approfondire il legame tra le esperienze vissute nei primi anni di vita e la capacità creativa che accompagna la persona nel corso della sua esistenza, attraverso un percorso di riflessione che prenderà spunto dalla biografia di Maria Lai, una delle figure più significative dell'arte contemporanea italiana.

A guidare il pubblico sarà Anna Mattei, che accompagnerà i partecipanti alla scoperta della vita dell'artista, mettendone in luce le esperienze personali e il percorso umano e creativo. La conferenza offrirà l'occasione per guardare all'infanzia non soltanto come a una fase della crescita, ma come a un patrimonio di vissuti, immagini ed emozioni capace di lasciare un'impronta profonda nella sensibilità e nell'espressività dell'adulto. Attraverso il lavoro biografico, l'incontro intende stimolare una riflessione sul modo in cui le esperienze del passato possono continuare a parlare al presente, contribuendo a dare forma alle scelte e alle capacità individuali.

L'appuntamento non sarà dedicato esclusivamente alla figura di Maria Lai, ma rappresenterà anche un'opportunità per i partecipanti di rileggere la propria biografia con occhi nuovi, cercando significati e connessioni che, nel corso della vita quotidiana, possono rimanere inesplorati. Il percorso proposto invita a soffermarsi sulle tappe della crescita personale, riconoscendo il valore delle esperienze vissute e il loro possibile contributo allo sviluppo della creatività. Un approccio che si inserisce nella prospettiva pedagogica legata al pensiero di Rudolf Steiner, attenta alla formazione integrale dell'individuo e alle relazioni tra esperienza, sensibilità e sviluppo umano.

Anna Mattei è laureata in Scienze politiche e Pedagogia e ha contribuito, sull'impulso pedagogico del filosofo Rudolf Steiner, alla fondazione della scuola Waldorf di Firenze, dove ha insegnato per dodici anni. Ha inoltre approfondito i temi della biografia, dell'astrosofia e dell'arte sociale a Parigi, seguendo la formazione con il maestro Michel Joseph. La sua esperienza formativa e professionale accompagnerà quindi un incontro che unisce arte, pedagogia e ricerca biografica, offrendo spunti di riflessione sul rapporto tra infanzia e creatività.

La conferenza si terrà venerdì 23 ottobre alle 19 alla Casa Valdese di Vallecrosia. L'Associazione Steineriana invita la cittadinanza a partecipare a questo momento di approfondimento, pensato per chi desidera conoscere più da vicino la vicenda umana e artistica di Maria Lai e, allo stesso tempo, intraprendere un percorso di riscoperta della propria storia personale.