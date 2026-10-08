I quarant’anni della F.lli Lampis: quando la tecnologia dell’abitare diventa futuro

Dal 1986 a oggi il modo di vivere la casa è cambiato radicalmente, ma c’è una realtà del nostro territorio che ha saputo non solo attraversare queste trasformazioni, ma anticiparle. L’azienda F.lli Lampis, che quest’anno taglia l’importante traguardo dei 40 anni di attività, nasce dall’intuizione dei quattro fratelli fondatori e oggi prosegue il suo cammino sotto la guida esperta e appassionata di Davide e Serenella Lampis.

Un’evoluzione costante che ha trasformato la storicità in punto di forza: per anni, e fino al 2013, la ditta F.lli Lampis è stata riconosciuta sul territorio come la ditta specializzata nell'utilizzo del metodo PORTAS per la ristrutturazione delle porte tramite un sistema brevettato tedesco.

A questo importante bagaglio di esperienza si affianca la costante crescita dell'azienda: dal 2015 è ufficialmente un rivenditore autorizzato Partner Premium Fossati Serramenti azienda italiana leader nella produzione di infissi su misura in PVC, alluminio e legno.

Inoltre collabora con i più prestigiosi marchi italiani di porte interne, portoncini blindati di massima sicurezza, scale con verniciature ecologiche ad acqua, avvolgibili, grate di sicurezza, tende da sole, pergole e vetrate panoramiche.

F.lli Lampis non vende semplici serramenti, ma gestisce l’architettura della luce e della sicurezza dell’abitazione con un servizio a 360 gradi — dalla consulenza iniziale al montaggio, fino alla gestione completa delle detrazioni fiscali (Risparmio Energetico, Bonus Casa e Bonus Sicurezza) e all’assistenza post-vendita.

Oggi l’azienda si prepara a scrivere un nuovo capitolo, guardando alle nuove tecnologie e all’efficientamento energetico. Abbiamo intervistato Davide e Serenella per farci raccontare segreti, sfide e progetti futuri di un’eccellenza del nostro territorio.

Quarant’anni di attività sono un traguardo raro e prestigioso. Come si fa a far evolvere l’eredità dei quattro fratelli fondatori adattandola al mercato contemporaneo, senza perdere quell’impronta familiare che vi ha resi un punto di riferimento?

“Quarant’anni di storia sono un patrimonio e una responsabilità. Far evolvere l'eredità dei nostri padri fondatori significa basarsi su tre pilastri fondamentali. Innanzitutto la digitalizzazione dell'artigianalità, perché usiamo tecnologie d'avanguardia per la progettazione, mantenendo però la stessa cura del dettaglio appresa in officina. C'è poi l'attenzione a sostenibilità e performance, poiché abbracciamo l'economia circolare per offrire la massima efficienza energetica e risparmio. Infine il rapporto umano, perché per noi il cliente non è un numero e trasparenza, parola data e presenza in cantiere restano i nostri valori guida. Manteniamo identica l'anima dell'azienda, innoviamo i processi, ma in sede si respira la stessa dedizione di quarant'anni fa”.

Oggi la concorrenza è sempre più aggressiva e spesso gioca al ribasso. Qual è la filosofia della F.lli Lampis per fare la differenza e dimostrare al cliente che la qualità e la consulenza valgono più del prezzo in volantino?

“Il mercato è saturo di esche commerciali, ma una finestra è un investimento a lungo termine su comfort e sicurezza. Ci opponiamo al 'tutto e subito al minor prezzo' offrendo tre certezze. Offriamo una consulenza sartoriale in cui analizziamo esposizione, isolamento e contesto per progettare soluzioni su misura con preventivi chiari e senza costi nascosti. Garantiamo una posa in opera qualificata curata da posatori interni e formati, sapendo che il miglior serramento perde valore se non è installato a regola d’arte. Assicuriamo una presenza nel tempo, essendo sul territorio da quattro decenni per garantire assistenza continua. Il cliente che si rivolge a noi deve poter contare su preventivi chiari, tutto compreso e senza sorprese, eliminando ogni costo nascosto per garantire una totale serenità. Competere al ribasso significa sacrificare la qualità. Noi spieghiamo il valore, perché il vero risparmio si vede nel tempo”.

L’ambito dei serramenti vive un’evoluzione frenetica sui materiali (PVC, alluminio, sistemi ibridi). Come selezionate i prodotti che offrite e quali sono oggi le novità tecnologiche più richieste da chi vuole isolare al meglio la propria casa?

“Non seguiamo le mode, ma i dati tecnici e proponiamo solo ciò che installeremmo a casa nostra. Tra le soluzioni più richieste figurano i sistemi ibridi in Legno-Alluminio o PVC-Alluminio, che uniscono le prestazioni termiche interne alla resistenza esterna dell'alluminio. Troviamo poi i profili 'Minimal' a tutto vetro, caratterizzati da telai ridotti per massimizzare la luce naturale senza perdere isolamento, insieme ai vetri tecnologici di ultima generazione con tripli vetri basso-emissivi e canaline warm edge per azzerare la condensa. Molto richiesta è anche la microventilazione integrata, con meccanismi che permettono il ricambio d'aria in totale sicurezza. Siamo passati dalla lavorazione tradizionale allo studio della trasmittanza termica, ma l'obiettivo resta sempre il benessere abitativo”.

Da diversi anni collaborate con i primari produttori italiani del settore. Che cosa aggiunge concretamente al cliente finale questo "standard di qualità italiano" integrato con la vostra posa e assistenza locale?

“Scegliere la filiera italiana garantisce prodotti testati per il nostro specifico clima e la collaborazione esclusiva con i primari produttori italiani non è solo una questione di bandiera ma anche di concretezza tecnica e di tutela per il cliente. Il mercato è pieno di prodotti d’importazione a basso costo, ma il vero 'standard di qualità italiano' offre vantaggi che si vedono nel tempo. I serramenti progettati e costruiti in Italia sono testati per resistere alle nostre specifiche condizioni climatiche, dalle forti escursioni termiche alle zone costiere salmastre, fino al soleggiamento mediterraneo. Le mescole del PVC e i trattamenti dell'alluminio italiani sono studiati per non ingiallire e non deformarsi sotto il nostro sole, cosa che spesso accade con prodotti pensati per i climi del Nord o dell'Est Europa. I vantaggi concreti includono proprio questa elevata resistenza ai raggi solari e al caldo, garantendo materiali che non ingialliscono e non si deformano nel tempo, uniti a sicurezza e sostenibilità grazie a componenti certificati e privi di sostanze tossiche. A questo si aggiungono la logistica e l'assistenza, con tempi di consegna certi e la reperibilità diretta di ricambi e accessori originali. Uniamo la forza industriale dei grandi marchi nazionali alla precisione della nostra posa artigianale locale”.

Oggi l’infisso non è più solo un elemento funzionale, ma un vero componente d’arredo: dalle finiture alle porte interne e alle scale eco-sostenibili con vernici ad acqua. Come aiutate il cliente a trovare il perfetto equilibrio tra estetica architettonica e prestazioni tecniche?

“Rendiamo la tecnologia una scelta di stile invisibile. Personalizziamo finiture, colori e profili coordinando serramenti, porte e scale per un total look armonioso. Inoltre, la bellezza deve essere sana, quindi utilizziamo legni da foreste certificate e finiture con vernici ad acqua che azzerano le emissioni di sostanze tossiche. Uniamo l'efficienza energetica alla sensibilità per le tendenze dell'abitare moderno”.

La qualità di una finestra dipende per il 50% dal prodotto e per il 50% da come viene installata. Come organizzate e coordinate il lavoro della vostra squadra di posatori sul campo per garantire un intervento pulito, preciso e tempestivo?

“La posa in opera determina la reale resa del serramento. Seguiamo un metodo rigoroso articolato in tre fasi. Ci avvaliamo esclusivamente di squadre interne e qualificate, utilizzando solo posatori aggiornati sui protocolli di posa ad alta efficienza. Eseguiamo sempre un accurato sopralluogo con rilievo digitale per pianificare ogni dettaglio prima del cantiere ed azzerare ritardi o imprevisti. Infine poniamo la massima attenzione alla pulizia e al rispetto dell'abitazione, impiegando sistemi di aspirazione integrata durante lo smontaggio per ridurre al minimo il disagio in casa”.

Il tema della sicurezza domestica è sempre più centrale. Tra serrature meccaniche avanzate, cilindri a duplicazione protetta e porte blindate di nuova generazione, qual è la prima cosa che consigliate a chi vuole proteggere davvero la propria casa?

“Consigliamo un approccio sistemico, poiché la sicurezza di una casa dipende dal suo punto più debole. La nostra strategia prevede l'adozione di classi antieffrazione adeguate, con porte blindate in Classe 3 o 4 dotate di sistemi automatici anti-estrazione. Integriamo cilindri con tessere di proprietà per garantire una duplicazione della chiave protetta da defender in acciaio, e completiamo la protezione con serramenti esterni blindati provvisti di ferramenta antieffrazione di serie e vetri stratificati antivandalo sulle finestre”.

Il panorama dei bonus e delle detrazioni fiscali (Bonus Casa, Risparmio Energetico, Sicurezza) cambia spesso ed è spesso una giungla burocratica per i privati. Come si articola il vostro servizio di affiancamento "chiavi in mano" che solleva il cliente da ogni stress documentale?

“Gestiamo l'intero iter burocratico internamente per garantire totale serenità al cliente. Iniziamo con uno studio di fattibilità per individuare il bonus più vantaggioso tra Bonus Casa, Ecobonus o Sicurezza. Ci occupiamo poi direttamente della gestione delle pratiche, gestendo moduli, fatturazioni corrette e trasmissione telematica all'ENEA. Infine rilasciamo tutte le certificazioni e asseverazioni necessarie, verificando i requisiti di trasmittanza termica per blindare il cliente da futuri controlli fiscali”.

Entrambi partecipate regolarmente a corsi di aggiornamento, sia sul piano tecnico che su quello normativo e fiscale. Quanto conta la formazione continua per rimanere leader di settore e non farsi mai cogliere impreparati?

“La formazione continua è la massima garanzia per il cliente, rimanere fermi significa, di fatto, arretrare. Partecipare regolarmente a corsi di aggiornamento specialistici conta per il 100% del nostro successo per tre motivi precisi. Ci permette di garantire una padronanza tecnica sui materiali di nuova generazione e sui nodi di posa, assicura la conformità fiscale e normativa nei bonus edilizi e promuove una cultura di squadra, trasferendo subito le nuove competenze ai nostri posatori”.

Molte aziende si concentrano solo sulla vendita, dimenticando il cliente una volta finito il cantiere. Come avete strutturato il vostro servizio di assistenza postvendita e perché per voi rappresenta il vero biglietto da visita?

“Il nostro post-vendita si fonda su presenza e continuità. Garantiamo un contatto diretto, senza call center o chatbot, dato che rispondiamo noi in prima persona e interveniamo con tecnici interni. Proponiamo una manutenzione programmata con controlli nel tempo per mantenere ottimali le prestazioni degli infissi e costruiamo una fiducia nel tempo, intervenendo con la stessa tempestività anche a distanza di anni dall'installazione. Il passaparola dei clienti soddisfatti è la nostra migliore pubblicità da quarant'anni”.

Guardando ai prossimi dieci anni, qual è l'obiettivo strategico o il sogno che volete realizzare per la F.lli Lampis e per la vostra clientela?

“Il nostro obiettivo è consolidare la natura di azienda familiare solida e all'avanguardia, potenziando la digitalizzazione dei servizi e l'assistenza senza perdere il contatto umano. Il sogno per i prossimi dieci anni è festeggiare mezzo secolo di attività sapendo di aver completato con successo il passaggio di testimone, mantenendo intatti i valori di onestà, parola data e lavoro a regola d'arte tramandati dai quattro fratelli fondatori”.