SANREMO SUMMER SYMPHONY 2026 Un’estate di grande musica con l’Orchestra Sinfonica di Sanremo all'Auditorium Franco Alfano

Torna per la sua quinta edizione la Sanremo Summer Symphony, la rassegna che ogni estate trasforma l'Auditorium Franco Alfano in uno dei palcoscenici più affascinanti del ponente ligure.

Dal 5 luglio al 21 agosto 2026 si alterneranno sul palco artisti di fama internazionale e produzioni originali: Goran Bregović, Kurt Elling, Ana Carla Maza, Raiz, Filippo Graziani e Paola Turci, oltre all'omaggio a Whitney Houston con Belinda Davids, al concerto-spettacolo dedicato a Lucio Dalla “Tra il mare e le stelle” e al tributo ai Queen “Break Free - Long Live The Queen”.

Nove serate tra emozioni, contaminazioni musicali e grandi interpreti che anche questa estate trasformeranno Sanremo in una delle migliori mete italiane per la musica dal vivo di qualità.

La rassegna musicale anche quest'anno è frutto della collaborazione tra il Comune di Sanremo, la Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo, gli operatori del turismo e le realtà culturali del territorio.

Il M° Giancarlo De Lorenzo, direttore artistico dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo racconta: “La Sanremo Summer Symphony rappresenta per noi un laboratorio artistico straordinario. Ogni estate incontriamo linguaggi diversi, li accogliamo e li rileggiamo attraverso la nostra identità. Quest’anno abbiamo svelato la stagione estiva per la prima volta alla vigilia del Festival di Sanremo: un segnale forte, frutto di una crescita importante e di un lavoro intenso che ha coinvolto tutti i comparti della Fondazione. Ora che ci avviciniamo alla data di inizio della rassegna non vediamo l’ora di condividere con il pubblico il frutto di tanto lavoro di ricerca che ha dato vita ad incontri e scambi artistici di grandissima qualità”.



IL CALENDARIO

Dal 5 luglio al 21 agosto, nove concerti per un calendario ricco e trasversale, capace di intrecciare mondi sonori differenti - dalla canzone d’autore al jazz, dal pop internazionale alla tradizione sinfonica - nel segno della qualità artistica e dell’inconfondibile cifra che contraddistingue le produzioni dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo.

Tutti i concerti - tranne il primo - si svolgeranno alle ore 21.30 presso l’Auditorium Franco Alfano. Un vero e proprio gioiello di Sanremo, un teatro con vista mare immerso nella natura del Parco Marsaglia che ogni anno stupisce pubblico e gli stessi artisti e che proprio la Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo ha contribuito a rilanciare a partire dall’estate del 2021.

Sul sito www.sanremosummersymphony.com è possibile scoprire la programmazione della stagione estiva che prenderà il via il 5 luglio a Pian di Nave con l’attesissimo concerto di Goran Bregović.

“Un grande concerto gratuito offerto alla città, realizzato in collaborazione con il Comune di Sanremo” - sottolinea il M° Giancarlo De Lorenzo - “che si inserisce in una collaborazione più ampia con l’artista internazionale, che ha scelto la nostra Orchestra per due tappe particolarmente significative del suo tour estivo: il concerto del 5 luglio a Sanremo e quello dell’8 luglio alla Cavea dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone di Roma. Un progetto sinfonico originale e in prima assoluta, The Belly Button of the World, in cui la nostra orchestra e il coro si uniranno alla sua storica Wedding and Funeral Orchestra, dando vita a un impatto sonoro ancora più potente e coinvolgente, capace di trasformare il concerto in una grande festa senza confini”.

Info e programma: https://www.sanremosummersymphony.com/05-luglio-goran-bregovic-the-belly-button-of-the-world/





Sabato 11 luglio alle 21.30 sarà la volta di un altro grande artista internazionale: Kurt Elling.

Due volte vincitore di GRAMMY Award e sedici volte nominato, Kurt Elling è universalmente riconosciuto come una delle voci più autorevoli del jazz contemporaneo. Con l’Orchestra Sinfonica di Sanremo proporrà un concerto di altissimo profilo artistico, in cui improvvisazione, eleganza e potenza interpretativa si fonderanno in una serata destinata a lasciare il segno.

Una serata realizzata in collaborazione con Unojazz&Blues Sanremo.

Info, programma e biglietti: https://www.sanremosummersymphony.com/11-luglio-kurt-elling-meets-orchestra-sinfonica-di-sanremo/

Dopo il jazz di Kurt Elling, la Sanremo Summer Symphony, proporrà un viaggio musicale che intreccia son cubano, tango, bossa nova, jazz latino e tradizione classica in uno spettacolo coinvolgente, elegante e ricco di emozioni. Domenica 19 luglio ore 21.30 salirà sul palco dell’Auditorium Franco Alfano Ana Carla Maza.

Tra le compositrici e violoncelliste più sorprendenti della nuova scena internazionale, Ana Carla Maza - non ancora trentenne - ha già portato la sua musica sui palcoscenici di prestigiose orchestre europee come la Geneva Camerata, la South Bohemian Philharmonic, l’Orquestra Jove de Mallorca e la Liepaja Symphony Orchestra. A Sanremo si prepara a conquistare il pubblico con una serata che unisce la forza della musica sinfonica all'energia travolgente dei ritmi latino-americani.





Info, programma e biglietti:

https://www.sanremosummersymphony.com/19-luglio-ana-carla-maza-alamar-symponic-concert/

Venerdì 24 luglio ore 21.30, l’attesissimo concerto di Raiz diretto dal M° Vincenzo Campagnoli.

L’inconfondibile voce degli Almamegretta e interprete tra i più intensi della scena italiana, proporrà una serata che unisce radici mediterranee, world music ed elettronica.

Accompagnato in scena dai Radicanto e per la prima volta con l’Orchestra Sinfonica di Sanremo proporrà un percorso musicale che esalta le contaminazioni culturali tra la canzone napoletana e la scena internazionale.

In programma anche alcuni brani di due icone della musica partenopea come Sergio Bruni e Pino Daniele.

Info, programma e biglietti:

https://www.sanremosummersymphony.com/24-luglio-raiz-e-orchestra-sinfonica-di-sanremo/





Un omaggio ad un gigante della musica italiana, sarà anche il concerto di mercoledì 29 luglio ore 21.30. Sul palco dell’Alfano Filippo Graziani con l’Orchestra Sinfonica di Sanremo diretta dal M° Marco Bellasi.

Una serata che unirà memoria e attualità; un omaggio all’eredità artistica del padre Ivan Graziani, figura centrale della canzone d’autore italiana, autore di brani che hanno segnato un’epoca e che rivivranno in una nuova veste sinfonica, celebrando un repertorio che continua a parlare a generazioni diverse.

Info, programma e biglietti:

https://www.sanremosummersymphony.com/29-luglio-filippo-graziani-e-orchestra-sinfonica-di-sanremo/





Lunedì 10 agosto ore 21.30, la Sanremo Summer Symphony tornerà a guardare oltre confine, con il concerto “Indimenticabile Whitney” con Belinda Davids per la prima volta con l’Orchestra Sinfonica di Sanremo diretta dal M° Roberto Molinelli.

Un omaggio emozionante a Whitney Houston, icona assoluta del pop e del soul. A interpretare il suo repertorio immortale Belinda Davids, artista di straordinaria potenza vocale e carisma scenico. Un viaggio attraverso tutta la carriera della Houston, tra ballate indimenticabili ed esplosioni di energia, in cui ogni canzone diventa racconto, memoria e celebrazione di un talento unico che continua a vivere nel cuore del pubblico.

Info, programma e biglietti:

https://www.sanremosummersymphony.com/10-agosto-belinda-davids-indimenticabile-whitney-con-orchestra-sinfonica-di-sanremo/

Giovedì 13 agosto ore 21.30 una nuova produzione originale della Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo in prima assoluta: "Tra il mare e le stelle".

Un concerto-spettacolo liberamente ispirato alla vita di Lucio Dalla. Un omaggio raffinato e poetico all’universo del grande cantautore, interpretato dalle voci complementari di Gabriella Martinelli e Peppe Voltarelli.

I testi sono curati e interpretati dall’attore Davide Mancini e Marco Alemanno. Quest’ultimo impegnato anche nella regia del concerto. A dare una veste sinfonica inedita ai grandi successi di Dalla, gli arrangiamenti del M° Valter Sivilotti. Alla direzione del concerto il M° Giancarlo De Lorenzo.

Info, programma e biglietti:

https://www.sanremosummersymphony.com/13-agosto-tra-il-mare-e-le-stelle-un-concerto-liberamente-ispirato-alla-vita-di-lucio-dalla/





Il concerto "Tra il mare e le stelle" toccherà altre località nell’ambito della nuova edizione di “Musica nei borghi”, portando l’emozione della grande canzone italiana in contesti di particolare fascino e valore storico del territorio ligure:

22 luglio ore 21.30 Torre Paponi

25 luglio ore 21.30 Arma di Taggia

26 luglio ore 21.00 Imperia - Monte Calvario

27 luglio ore 21.30 Badalucco

14 agosto ore 21.30 Baiardo

23 agosto ore 21.30 Santo Stefano

24 agosto ore 21.30 Cipressa

25 agosto ore 21.30 Ceriana

Martedì 18 agosto ore 21.30 Paola Turci con l’Orchestra Sinfonica di Sanremo per un concerto - diretto dal M° Valter Sivilotti - capace di unire musica e racconto. L’artista, tra le voci più autorevoli e sensibili della canzone italiana, ripercorrerà, in una raffinata veste sinfonica, i brani più significativi del proprio repertorio e quello di voci femminili che hanno segnato la storia con atteggiamenti e scelte musicali coraggiose, ribelli e anticonformiste.

A impreziosire la serata la partecipazione di Gino Castaldo, tra i più importanti giornalisti e critici musicali italiani, che accompagnerà il pubblico in un viaggio tra parole, memoria e canzoni.



Info, programma e biglietti:

https://www.sanremosummersymphony.com/18-agosto-paola-turci-e-orchestra-sinfonica-di-sanremo/





Venerdì 21 agosto ore 21.30 a chiusura della Sanremo Summer Symphony tutta la forza e l’energia della musica dei Queen con “Break Free - LONG LIVE THE QUEEN”.

Sul palco una tra le più autorevoli tribute show internazionali dedicati ai Queen. Uno spettacolo che celebra uno dei repertori più iconici della storia del rock in una veste inedita.

L’incontro con l’Orchestra Sinfonica di Sanremo amplificherà la potenza di brani immortali come vere e proprie suite sinfoniche, in una serata che si preannuncia spettacolare.



Info, programma e biglietti:

https://www.sanremosummersymphony.com/21-agosto-break-free-long-live-the-queen-con-orchestra-sinfonica-di-sanremo/





Anche quest’anno proseguirà la collaborazione con Divani & Divani by Natuzzi di Sanremo che sarà partner della Sanremo Summer Symphony, rendendo più confortevole per il pubblico assistere agli eventi dell’Alfano allestendo l’auditorium con comodi cuscini. Tra i partner sostenitori della stagione anche Generali Assicurazioni Sanremo.

Altre info utili?

Sarà possibile acquistare i biglietti di ingresso per i concerti della stagione estiva.

Fino al 21 agosto dalle ore 9.30 alle ore 12.30 ogni lunedì, mercoledì e venerdì presso il chiosco di piazza Colombo a Sanremo e ogni martedì e giovedì

presso gli uffici della Fondazione in Corso Cavallotti, 51 - Primo Piano Villa Zirio

Il giorno di ogni concerto la biglietteria dell’Auditorium Franco Alfano di Sanremo, con ingresso da via Roccasterone, 2 sarà aperta a partire dalle ore 20:00