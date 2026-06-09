L’Accademia di Belle Arti di Sanremo presenta SAND 2026

L’Accademia di Belle Arti di Sanremo, istituzione di alta formazione artistica riconosciuta dal Ministero dell’Università e della Ricerca, rappresenta da oltre quarant’anni un punto di riferimento per la formazione nei settori dell’arte, del design, dell’architettura e della comunicazione visiva. Attraverso un approccio che coniuga ricerca, sperimentazione e dialogo con il mondo delle professioni e delle imprese, l’Accademia promuove progetti capaci di interpretare le trasformazioni culturali e sociali contemporanee, valorizzando il talento e la creatività delle nuove generazioni.

In questo contesto nasce SAND 2026, l’evento che trasforma gli spazi dell’Accademia in un laboratorio aperto di idee, ricerca e sperimentazione: un percorso espositivo che mette in dialogo studenti, docenti, professionisti, aziende e pubblico attraverso installazioni, prototipi, progetti di architettura, design e comunicazione visiva. L’iniziativa si svolge con il patrocinio del Comune di Sanremo, della Provincia di Imperia, della Regione Liguria e di Confindustria Imperia, a testimonianza del valore culturale, formativo e territoriale del progetto.

L’inaugurazione ufficiale di SAND 2026 si terrà il 12 giugno 2026 e sarà riservata agli ospiti invitati, alle istituzioni, ai partner e ai rappresentanti del mondo delle professioni e delle imprese. A partire dal 13 giugno, la mostra aprirà al pubblico dalle 16.00 alle 20.00 e sarà visitabile fino al 19 giugno 2026, offrendo a cittadini, studenti, professionisti e visitatori l’opportunità di esplorare il percorso espositivo e conoscere da vicino i progetti, le installazioni e le sperimentazioni sviluppate dagli studenti dell’Accademia.

Sono inoltre previsti workshop gratuiti, tenuti dai docenti dell’Accademia di Belle Arti di Sanremo:

Sabato 13 giugno, ore 16.30

Dalla materia alla calcografia: componendo un book-art

con Elena Venier Frontero

Domenica 14 giugno, ore 16.30

Impronte di colore. Sperimenta la serigrafia!

con Anna Ippolito

Martedì 16 giugno, ore 16.30

La fotografia come linguaggio contemporaneo

con Andrea Brun

Per partecipare ai workshop è necessario prenotare telefonando al numero 0184 668877 oppure scrivendo all’indirizzo e-mail segreteria@accademiabelleartisanremo.it.

L’edizione 2026 si presenta come una vera e propria esperienza immersiva: ambienti interni ed esterni saranno animati da installazioni artistiche, allestimenti sperimentali, aree dedicate all’incontro e al confronto, spazi laboratoriali e momenti di approfondimento. Il progetto espositivo valorizza il processo creativo come strumento di innovazione, raccontando il percorso che conduce dall’idea alla realizzazione concreta.

Tra gli elementi caratterizzanti dell’evento figurano i progetti sviluppati in collaborazione con aziende nazionali e partner del territorio, le installazioni dedicate ai temi dell’abitare contemporaneo, le sperimentazioni materiche e tecnologiche, nonché le esposizioni di modelli, prototipi e produzioni editoriali. Il percorso sarà inoltre arricchito da una zona interviste, contenuti multimediali, spazi dedicati all’interazione con il pubblico e ambienti progettati per favorire il confronto tra formazione, ricerca e mondo produttivo.

SAND 2026 conferma la propria vocazione a essere una piattaforma d’incontro tra cultura del progetto, innovazione e impresa, offrendo ai visitatori uno sguardo privilegiato sul lavoro delle nuove generazioni di progettisti e sulle sfide che stanno trasformando il design e l’architettura contemporanei.

L’evento rappresenterà inoltre un’importante occasione per valorizzare il dialogo tra discipline diverse, mettendo in relazione ricerca progettuale, arte, sostenibilità, innovazione tecnologica e sperimentazione sociale, in un contesto capace di stimolare nuove idee, collaborazioni e opportunità di crescita.

Massimo Donizelli, Vicedirettore dell’Accademia di Belle Arti di Sanremo, dichiara: “Con SAND26 abbiamo scelto partner con cui costruire un vero interscambio. Non sponsor, non espositori: interlocutori. Portano i loro materiali e i loro processi, noi portiamo uno sguardo diverso: quello di chi progetta, di chi fa ricerca, di chi sa vedere in una lastra di pietra sinterizzata qualcosa che il mercato non ha ancora immaginato. SAND nasce dentro l’Accademia, ma non si esaurisce dentro le sue mura. È questo il senso della terza missione per un’istituzione AFAM: non portare il mondo dentro la scuola come ospite, ma uscire nel territorio come protagonisti. Con SAND26 abbiamo costruito relazioni reali con aziende che producono materia — pietra, metallo, legno, fibre vegetali — e le abbiamo messe in dialogo con la ricerca dei nostri studenti e docenti. Non è mecenatismo, non è sponsorizzazione: è un interscambio autentico, in cui l’impresa porta i suoi processi e l’Accademia porta il suo sguardo progettuale. Entrambe escono cambiate da questo incontro. È esattamente ciò che una scuola pubblica d’arte dovrebbe fare.”

Conclude Sofia Tonegutti, Responsabile Relazioni Esterne dell’Accademia: “SAND 2026 è il momento in cui l’Accademia apre le porte al territorio e al mondo del lavoro. Mostriamo il lavoro, le idee e la ricerca sviluppati durante l’anno, a partire da un tema centrale: la Materia. Vogliamo raccontare il progetto in modo semplice, mostrando che nasce da idee, prove, confronto e cambiamenti continui. Le opere, le installazioni e i prototipi restituiscono il modo in cui i nostri studenti affrontano le sfide di oggi con creatività e attenzione. Crediamo che il confronto tra mondo accademico, imprese e territorio sia fondamentale per creare opportunità e valore culturale e sociale. SAND è uno spazio in cui la ricerca incontra il lavoro e la comunità, contribuendo a immaginare il futuro attraverso il progetto.”

Con SAND 2026, l’Accademia di Belle Arti di Sanremo rinnova il proprio impegno nella promozione di una cultura del progetto aperta, inclusiva e orientata al futuro, invitando professionisti, aziende, istituzioni, studenti e cittadini a partecipare a un’esperienza che celebra la creatività come motore di trasformazione culturale e territoriale.

SAND 2026

Accademia di Belle Arti di Sanremo

Via Val del Ponte, 34 – 18038 Sanremo (IM)

Inaugurazione: 12 giugno 2026 (evento su invito)

Apertura al pubblico: dal 13 al 19 giugno 2026, dalle ore 16.00 alle 20.00

Per informazioni e prenotazioni ai workshop:

Tel. 0184 668877

E-mail: segreteria@accademiabelleartisanremo.it