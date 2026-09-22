L'Aglio di Vessalico sfida il Grande Fratello: "Il vero pesto si fa con noi", appello a Valeria Marini

L'Aglio di Vessalico entra nella Casa del Grande Fratello e lancia la sua sfida ai concorrenti del reality. A farsi portavoce dell'iniziativa sono Luciano Vazzano, segretario CNA Imperia, e Andrea Ferrari, presidente del Consorzio di Tutela dell'Aglio di Vessalico, che hanno voluto rivolgere un invito speciale agli inquilini del programma. Al centro c'è uno dei prodotti più caratteristici dell'Alta Valle Arroscia, apprezzato per le sue qualità e per la particolare digeribilità. Un prodotto che, secondo la tradizione, trova nel pesto alla genovese una delle sue espressioni più importanti. E proprio da qui nasce l'appello rivolto ai concorrenti della Casa.

Il Consorzio ha infatti inviato un video messaggio alla concorrente Valeria Marini, invitandola ad assaggiare l'Aglio di Vessalico e, naturalmente, il pesto preparato con questo particolare ingrediente. L'iniziativa si inserisce nel dibattito nato nei giorni scorsi attorno alla ricetta del pesto e all'utilizzo dell'aglio, dopo la presa di posizione della concorrente sanremese Federica Morello. Una discussione che ha riportato sotto i riflettori una delle preparazioni simbolo della Liguria e, con essa, anche un prodotto del territorio imperiese. Il Consorzio ha così scelto di rilanciare la propria voce direttamente all'interno della Casa più osservata della televisione italiana.

"Il vero pesto genovese si fa con l'aglio", è il messaggio affidato al video da Andrea Ferrari. Il presidente del Consorzio di Tutela dell'Aglio di Vessalico ha voluto sottolineare il legame tra la ricetta tradizionale e il prodotto dell'Alta Valle Arroscia. "Cari ospiti della casa del Grande Fratello, sono il presidente del Consorzio di Tutela dell'Aglio di Vessalico. Voglio confermarvi una cosa importante: il vero pesto genovese si fa con l'aglio. Su questo ha ragione Federica Morello. E per renderlo speciale, più digeribile, più leggero al palato, si fa con l'Aglio di Vessalico", ha spiegato Ferrari nel suo intervento.

Un prodotto che, come ricorda il Consorzio, presenta caratteristiche particolari anche nella conservazione. La tradizionale lavorazione in resta, ovvero la caratteristica treccia nella quale i bulbi vengono intrecciati, rappresenta infatti uno degli elementi distintivi dell'Aglio di Vessalico. "Ha qualità davvero particolari, che lo rendono prezioso per questo simbolo della cucina ligure e italiana nel mondo", ha aggiunto Ferrari, evidenziando il ruolo che l'aglio può avere nella preparazione del pesto. Una tradizione che arriva dall'entroterra e che, attraverso la gastronomia, continua a rappresentare un elemento dell'identità ligure anche fuori dai confini regionali.

Il presidente del Consorzio ha poi annunciato un gesto concreto nei confronti dei concorrenti: una famosa resta d'aglio arriverà direttamente nella Casa. "Presto vi faremo avere la famosa resta d'aglio, la treccia che vedete qui. Non è solo bella da vedere: è il nostro modo tradizionale di conservarlo", ha raccontato Ferrari. La particolare tecnica permette di mantenere i bulbi appesi, favorendone la conservazione nel tempo. "Appeso, l'aglio respira, e si mantiene fresco e profumato per mesi", ha aggiunto il presidente, presentando ai concorrenti del Grande Fratello uno dei simboli più riconoscibili della produzione agricola dell'Alta Valle Arroscia.

L'iniziativa arriva inoltre a rafforzare la posizione espressa dall'assessore regionale Luca Lombardi, intervenuto sui social dopo la polemica sollevata da Federica Morello sull'utilizzo dell'aglio nella preparazione del pesto. Una discussione televisiva che ha così assunto anche una dimensione territoriale, riportando l'attenzione sulle produzioni dell'entroterra imperiese. Dal Consorzio arriva quindi un invito a conoscere e assaggiare direttamente il prodotto, andando oltre il dibattito sulla ricetta. E la destinataria principale del messaggio è proprio Valeria Marini, alla quale Ferrari ha rivolto un augurio speciale.

"Un saluto stellare a tutti i concorrenti, e i migliori auguri alla signora Marini, con l'auspicio che assaggi il pesto con l'Aglio di Vessalico". Con queste parole si chiude il video messaggio del presidente del Consorzio. La sfida, dunque, è lanciata: dall'Alta Valle Arroscia alla Casa del Grande Fratello, l'Aglio di Vessalico prova a conquistare anche il pubblico televisivo, portando con sé una tradizione che affonda le radici nella cucina ligure e nella storia agricola dell'entroterra imperiese.