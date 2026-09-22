Sarah Rizea è Miss Italia: la 18enne di Vado Ligure incoronata dopo il successo di Miss Liguria a Ospedaletti

La Liguria festeggia la nuova Miss Italia. La finale nazionale, disputata ieri al Castello di Santa Severa, in provincia di Roma, ha incoronato la 18enne Sarah Rizea, nata a Moncalieri e da tempo residente a Vado Ligure. Campionessa di nuoto artistico, la giovane aveva conquistato il titolo di Miss Liguria lo scorso 27 agosto a Ospedaletti, nella finale regionale ospitata sul Piazzale al Mare. In quell'occasione era stata premiata anche dal sindaco Daniele Cimiotti, senza che nessuno potesse ancora immaginare che quella fascia regionale sarebbe stata il primo passo verso la conquista del titolo nazionale.

La vittoria di Sarah Rizea è stata accolta con particolare entusiasmo proprio a Ospedaletti, dove questa mattina in molti hanno raggiunto il Comune per celebrare il prestigioso risultato. "Siamo tutti rimasti piacevolmente sorpresi dalla vittoria della 'nostra' miss – ha detto il sindaco Daniele Cimiotti –, e questa mattina sono stati in tanti a venire in Comune a celebrare questo risultato davvero inaspettato". Un successo che lega dunque ancora una volta il nome della Città delle Rose alla manifestazione nazionale e alla giovane vincitrice, protagonista di una serata che l'ha portata sul gradino più alto del concorso.

Il Comune di Ospedaletti ha voluto condividere la gioia per l'affermazione di Sarah ricordando anche il lavoro svolto per la finale regionale del 27 agosto, organizzata sul Piazzale al Mare con il sostegno della Regione Liguria e del progetto "La mia Liguria". "Tutti noi che abbiamo contribuito alla riuscita della finale regionale che si è svolta sul nostro Piazzale al Mare grazie alla Regione Liguria e 'La mia Liguria', vogliamo condividere con Sarah la gioia di questo successo e tenerci stretti la frase che Ospedaletti ha portato fortuna alla nuova Miss Italia".

Un ringraziamento che coinvolge istituzioni, associazioni, volontari e realtà economiche locali che avevano contribuito alla serata di agosto. "I complimenti e gli auguri alla giovane Sarah Rizea li facciamo tutti noi dal Comune, dalla nostra Banda Florelia, dalle aziende locali che hanno supportato l'evento e dal Descu Spiaretè", ha ricordato il primo cittadino. Proprio il presidente dell'associazione, Aldo Germinale, aveva consegnato a Sarah, subito dopo l'elezione a Miss Liguria, il prestigioso medaglione simbolo del Descu Spiaretè, associazione di volontariato che comprende anche "Le Ragazze del Descu", impegnate nella preparazione dei bouquet floreali consegnati alle miss durante la manifestazione.

Per Ospedaletti, dunque, la vittoria nazionale di Sarah Rizea rappresenta anche una sorta di ideale prosecuzione della serata vissuta sul mare poco meno di un mese fa. La 18enne, arrivata alla finale nazionale forte del titolo regionale conquistato in Riviera, ha completato il percorso con l'incoronazione a Miss Italia 2026. E nella Città delle Rose, tra i protagonisti della finale regionale e i tanti cittadini che questa mattina hanno voluto festeggiare, resta ora la soddisfazione di poter dire che la fascia conquistata sul Piazzale al Mare ha davvero portato fortuna alla nuova regina della bellezza italiana.