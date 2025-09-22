Sanremo, autovelox in corso Mazzini e corso Marconi utilizzati con il contagocce: multe valide solo con operatore presente

A Sanremo gli autovelox installati in corso Mazzini e corso Marconi vengono utilizzati con estrema cautela. I dispositivi, infatti, sono attivi solo in presenza di un operatore della polizia locale e non da remoto, come spesso accade in altre città. Una scelta dettata da motivi precisi: fino a quando non verrà risolta la questione dell’omologazione, gli apparecchi potranno essere impiegati solo per rilevazioni immediate e non automatizzate.

Alla base di questa prudenza c’è una sentenza della Corte di Cassazione, applicata costantemente dal giudice di pace, secondo cui l’approvazione ministeriale del dispositivo non è sufficiente in assenza di una vera e propria omologazione. Di conseguenza, le sanzioni elevate tramite rilevamento remoto vengono puntualmente annullate. Per evitare contenziosi e garantire la validità delle multe, quindi, il Comune ha deciso di limitare l’uso degli autovelox a quando è presente un agente in loco.

In assenza di operatore, i dispositivi continuano a registrare dati utili ma solo a fini statistici, senza conseguenze sanzionatorie per gli automobilisti. La situazione potrebbe cambiare solo con un intervento normativo o con la completa regolarizzazione dell’omologazione degli strumenti in uso.

Nel frattempo, il messaggio è chiaro: a Sanremo si punta sulla presenza fisica della polizia per garantire il rispetto dei limiti di velocità, evitando contestazioni e garantendo trasparenza nell’applicazione delle sanzioni.