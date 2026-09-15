Ebiten Liguria e INAIL, a Imperia un incontro sulla sicurezza sul lavoro

Prosegue in Liguria il percorso promosso da Ebiten Liguria per rafforzare la cultura della salute e della prevenzione nei luoghi di lavoro.

Giovedì 17 settembre, dalle 9 alle 13, il Museo Navale di Imperia, in via Scarincio 9, ospiterà una nuova tappa del progetto “Per una consapevolezza condivisa tra lavoratori e aziende”, promosso dall’Ente Bilaterale del Terziario in collaborazione con INAIL Liguria.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di andare oltre una gestione esclusivamente burocratica della sicurezza aziendale, favorendo una maggiore attenzione al benessere e alla prevenzione attraverso il confronto tra istituzioni, parti sociali, professionisti e datori di lavoro del territorio imperiese.

Al centro dell’incontro saranno la centralità della persona, il rapporto tra regolarità contrattuale e riduzione del rischio infortunistico, le opportunità offerte dalla bilateralità attraverso le Rappresentanze dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriali (RLST) e l’impatto economico degli investimenti in prevenzione.

Alla giornata prenderanno parte Alessandra Ligi, Direttrice regionale INAIL Liguria; Marco Scajola, Assessore della Regione Liguria; Claudio Scajola, Sindaco di Imperia e Presidente della Provincia; Domenico Orabona e Flaminia Mariani, rispettivamente Presidente e Vice Presidente Ebiten; Domenico Daniele Geria, Presidente Ebiten Liguria; Adriano Ciriello, Responsabile Ufficio Attività Istituzionali INAIL Liguria; Romano Ciancio, Direttore UOT INAIL Genova; Matteo Pariscenti, Direttore Nazionale Ebiten; Aldo Balzanelli, Responsabile Nazionale Centri di Formazione Fesica; Lorenza Ottolia, Responsabile Centro di Formazione Fesica Liguria; Sonia Grigoli e Gianluigi De Luca, Ispettori ordinari ITL Imperia, e Gianluca Caffaratti, CEO & Founder di Happily Welfare.

A moderare e condurre i lavori sarà il giornalista Rogero Fiorentino.

La partecipazione all’incontro darà diritto al riconoscimento dei Crediti Formativi Professionali (CFP) per i Consulenti del Lavoro.

“La sicurezza – evidenzia il Presidente di Ebiten Liguria, Domenico Daniele Geria – si costruisce attraverso una responsabilità condivisa in grado di affiancare capillarmente le imprese del territorio nelle sfide quotidiane. Anche con questa iniziativa proveremo a farlo, alimentando un clima di fiducia e collaborazione reciproca”.



