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Attualità | 15 settembre 2026, 14:04

Ebiten Liguria e INAIL, a Imperia un incontro sulla sicurezza sul lavoro

Il progetto “Per una consapevolezza condivisa tra lavoratori e aziende” punta a rafforzare la cultura della prevenzione attraverso il confronto tra istituzioni, parti sociali, professionisti e imprese

Prosegue in Liguria il percorso promosso da Ebiten Liguria per rafforzare la cultura della salute e della prevenzione nei luoghi di lavoro. 

Giovedì 17 settembre, dalle 9 alle 13, il Museo Navale di Imperia, in via Scarincio 9, ospiterà una nuova tappa del progetto “Per una consapevolezza condivisa tra lavoratori e aziende”, promosso dall’Ente Bilaterale del Terziario in collaborazione con INAIL Liguria.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di andare oltre una gestione esclusivamente burocratica della sicurezza aziendale, favorendo una maggiore attenzione al benessere e alla prevenzione attraverso il confronto tra istituzioni, parti sociali, professionisti e datori di lavoro del territorio imperiese.

Al centro dell’incontro saranno la centralità della persona, il rapporto tra regolarità contrattuale e riduzione del rischio infortunistico, le opportunità offerte dalla bilateralità attraverso le Rappresentanze dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriali (RLST) e l’impatto economico degli investimenti in prevenzione.

Alla giornata prenderanno parte Alessandra Ligi, Direttrice regionale INAIL Liguria; Marco Scajola, Assessore della Regione Liguria; Claudio Scajola, Sindaco di Imperia e Presidente della Provincia; Domenico Orabona e Flaminia Mariani, rispettivamente Presidente e Vice Presidente Ebiten; Domenico Daniele Geria, Presidente Ebiten Liguria; Adriano Ciriello, Responsabile Ufficio Attività Istituzionali INAIL Liguria; Romano Ciancio, Direttore UOT INAIL Genova; Matteo Pariscenti, Direttore Nazionale Ebiten; Aldo Balzanelli, Responsabile Nazionale Centri di Formazione Fesica; Lorenza Ottolia, Responsabile Centro di Formazione Fesica Liguria; Sonia Grigoli e Gianluigi De Luca, Ispettori ordinari ITL Imperia, e Gianluca Caffaratti, CEO & Founder di Happily Welfare.

A moderare e condurre i lavori sarà il giornalista Rogero Fiorentino.

La partecipazione all’incontro darà diritto al riconoscimento dei Crediti Formativi Professionali (CFP) per i Consulenti del Lavoro.

“La sicurezza – evidenzia il Presidente di Ebiten Liguria, Domenico Daniele Geriasi costruisce attraverso una responsabilità condivisa in grado di affiancare capillarmente le imprese del territorio nelle sfide quotidiane. Anche con questa iniziativa proveremo a farlo, alimentando un clima di fiducia e collaborazione reciproca”.


 

Redazione

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