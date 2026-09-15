Sanremo, anche l'Asl1 promuove iniziative nelle Case della Comunità per la Giornata Mondiale della Sicurezza del Paziente

Il 17 settembre si celebra la Giornata mondiale per la Sicurezza del Paziente, istituita nel 2019 dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Un appuntamento dedicato alla sensibilizzazione sui rischi evitabili nell'assistenza sanitaria e alla promozione di cure sempre più sicure e appropriate. Il tema scelto quest'anno dall'OMS riguarda in particolare l'assistenza alle persone con malattie non trasmissibili, come patologie cardiovascolari, tumori, malattie respiratorie croniche e diabete. Si tratta di condizioni che interessano milioni di persone e che possono esporre i pazienti a un rischio maggiore di subire danni prevenibili durante il percorso di cura.

In Liguria la giornata sarà accompagnata da una serie di iniziative promosse da ATS Liguria, con appuntamenti organizzati contemporaneamente nelle Case della Comunità delle cinque aree sociosanitarie regionali. Lo slogan scelto è "Cure sicure per la vita", con l'obiettivo di avvicinare cittadini e professionisti sui temi dell'informazione, della prevenzione e dei corretti stili di vita. Complessivamente sono previste quattordici iniziative in dodici Case della Comunità e in due ambulatori mobili, con momenti di confronto, attività informative e possibilità di incontrare operatori sanitari e sociosanitari.

"Per la Giornata mondiale della Sicurezza del Paziente abbiamo voluto organizzare iniziative comuni per tutta la Liguria – dichiara Marco Damonte Prioli, Direttore Generale di ATS Liguria –, accoglieremo le cittadine e i cittadini presso le Case della Comunità per affrontare i temi dell'informazione, della prevenzione e dei corretti stili di vita". Durante gli appuntamenti sarà possibile incontrare professionisti di diverse discipline, tra cui diabetologia, cardiologia e pneumologia. "Ci sarà la possibilità di incontrare professionisti di diabetologia, cardiologia, pneumologia e in ogni territorio ci sarà uno spazio aperto per il confronto – aggiunge Prioli –, insieme ai Direttori delle cinque aree sociosanitarie abbiamo realizzato un programma unico di eventi".

La Giornata sarà quindi anche un'occasione per conoscere più da vicino le Case della Comunità, strutture pensate come punti di riferimento territoriali per i cittadini e per la presa in carico dei bisogni sociosanitari. "Un programma fitto di eventi e occasioni di incontro che mette in relazione cittadini, professionisti sociosanitari e terzo settore", sottolinea Pierluigi Vinai, Direttore Sociosanitario di ATS Liguria. "Le Case della Comunità diventano sempre di più i luoghi dove le persone rispondono ai loro bisogni, si incontrano, discutono, collaborano per il miglioramento delle proprie condizioni".

Nel Ponente ligure sono tre gli appuntamenti organizzati nell'ambito di ASL 1, tutti in programma dalle 16.00 alle 18.00. A Sanremo l'iniziativa si terrà alla Casa della Comunità di via San Francesco 96, al secondo piano. Al centro dell'incontro ci saranno stili di vita, decadimento cognitivo, prevenzione delle cadute, attività fisica, presa in carico, prevenzione del diabete e controllo della glicemia, oltre alle informazioni sugli screening oncologici e al monitoraggio dei parametri. Un'occasione per ricevere indicazioni e confrontarsi direttamente con gli operatori.

A Ventimiglia, alla Casa della Comunità di via San Secondo 22, il programma prevede un punto informativo dedicato agli screening oncologici, con sensibilizzazione e supporto alla prenotazione. Saranno inoltre proposte attività sulla prevenzione delle cadute, il monitoraggio dei parametri con relativo counseling e iniziative dedicate alla prevenzione del diabete e all'area materno-infantile. Prevista anche una dimostrazione sulla disostruzione delle vie aeree e sulla rianimazione cardiopolmonare, per fornire ai partecipanti strumenti pratici utili nella gestione delle emergenze.

Anche Imperia sarà coinvolta con un appuntamento alla Casa della Comunità di via Acquarone 9, sempre dalle 16.00 alle 18.00. Le iniziative nelle tre strutture del territorio imperiese si inseriscono nel programma regionale e puntano a trasformare la giornata in un momento concreto di informazione e prevenzione. "Nelle aree sociosanitarie di ATS Liguria stiamo realizzando tante iniziative sui temi della sicurezza del paziente", dichiarano i Direttori delle aree sociosanitarie Marino Anfosso, Monica Cirone, Ivan Mazzoleni, Nicola Corte e Alessandro Sarteschi, ringraziando i professionisti impegnati nell'organizzazione.

L'invito rivolto ai cittadini è dunque quello di partecipare agli appuntamenti del 17 settembre, approfittando della possibilità di conoscere servizi, attività e professionisti presenti sul territorio. L'obiettivo della giornata è infatti duplice: aumentare la consapevolezza sulla sicurezza delle cure e favorire una maggiore attenzione alla prevenzione. Un percorso che passa anche da corretti stili di vita, diagnosi precoce, controllo dei parametri e conoscenza dei servizi sanitari, con le Case della Comunità chiamate a diventare sempre più un punto di riferimento per la popolazione.